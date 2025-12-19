Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng website giả mạo.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ (có độ tuổi từ 18 đến 41), tập trung ở các tỉnh: Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, thành phố Hải Phòng, Hà Nội. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh là Hoa, SN 1995, trú tại thành phố Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu), cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, làm quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

Sau đó, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại.

Khi bị hại tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link cs.1668996.cc và cs.1668997.cc.

Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”.

Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, nhóm này hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5-30%/ngày.

Ban đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”… Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 22 đối tượng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng.