Hải Phòng khánh thành, khởi công 13 công trình, trị giá gần 20.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 19/12/2025
Nguyễn Hiền
19/12/2025, 17:40
Các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Cảng…
Sáng 19/12, cùng với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước cả nước, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức đồng loạt Lễ khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án trọng điểm.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Dân tộc như: 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố đã tập trung khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án lớn với tổng số vốn gần 60.000 tỷ đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, thành phố Hải Phòng tiếp tục đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thuộc 4 lĩnh vực quan trọng. Đó là, giao thông đường bộ, đường sắt; công nghiệp, thương mại; đô thị, nhà ở và y tế, an sinh xã hội.
Cụ thể, tại phường Lê Chân, UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 2.335 tỷ đồng. Trong đó, nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi: 852,974 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong: 707,168 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp: 775,011 tỷ đồng.
Dự án sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực các phường An Biên, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Gia Viên theo quy hoạch được phê duyệt...
Tại phường An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành 7 tòa nhà (CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8) Dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm Chủ đầu tư.
Dự án Nhà ở xã hội Tràng Duệ được quy hoạch với tổng diện tích 31.369 m2, quy mô 10 toà chung cư với tổng mức đầu tư khoảng 1600 tỷ đồng. Cung cấp 2.538 căn hộ nhà ở xã hội để phục vụ cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 dự án trọng điểm khác, bao gồm: Khởi công dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng); Khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp 41 tầng tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Khởi công dự án khu phức hợp Dragon 75 Complex của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon.
Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng; Khởi công cụm công nghiệp An Thọ tại xã An Hưng; Khởi công cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn; Khởi công cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên tại xã Vĩnh Thuận.
Khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền; Khởi công Dự án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại quy mô 37,17 ha, tổng mức đầu tư gần 1.989 tỷ đồng tại phường Nguyễn Đại Năng.
Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu, thay vì không được trừ ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng như quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân…
Từ đầu năm đến hết 15/12/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 451,18 tỷ USD, nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD; so với cùng kỳ lần lượt tăng 16,93% và 19,43%; thặng dư thương mại đạt 18,64 tỷ USD...
Henkel khai trương Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật về keo dán tại Đồng Nai, cho phép thử nghiệm ứng dụng và cung cấp năng lực kỹ thuật chuyên sâu cho OEMs và nhãn hàng ngành Thể thao - Thời trang.
Sau khi lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên cũng như mở rộng thêm đường Nguyễn Tất Thành, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị xin được tiếp tục thực hiện dự án này.
Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
