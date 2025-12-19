Thứ Sáu, 19/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Khánh thành phần xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Nhật Dương

19/12/2025, 10:45

Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân...

Lễ khánh thành công trình xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Hà Quyên.
Lễ khánh thành công trình xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Hà Quyên.

Sáng ngày 19/12/2025, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Buổi lễ được kết nối truyền hình trực tuyến, nằm trong chuỗi các hoạt động khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm do Chính phủ chỉ đạo tổ chức đồng loạt, thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, lĩnh vực y tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, ưu tiên đầu tư lâu dài và bền vững.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Ban, Bộ, Ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Về phía Bộ Y tế có Bộ trưởng Đào Hồng Lan, các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Ban Quản lý dự án công trình y tế; cùng lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Lễ khánh thành được kết nối trực tuyến đến các đơn vị. 
Lễ khánh thành được kết nối trực tuyến đến các đơn vị. 

Việc hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương.

Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Ban Quản lý dự án; các nhà thầu; cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, triển khai thi công khẩn trương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hà Quyên.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hà Quyên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là bước quan trọng để đưa công trình vào vận hành theo đúng quy định, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu quá trình triển khai thực hiện hai dự án; tham dự nghi thức khánh thành phần xây dựng, chụp ảnh lưu niệm và tham quan thực tế Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2.

