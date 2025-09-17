Bác sĩ, dược sĩ được tăng lương khởi điểm ngay khi tuyển dụng
Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định các chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng...
Nhân lực y tế, y đức và chính
sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ thầy thuốc là nội dung được Nghị quyết số
72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được ban hành mới đây đã nhấn mạnh.
BỔ SUNG, ĐIỀU ĐỘNG BÁC SĨ VỀ TUYẾN XÃ
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đội ngũ cán bộ y tế luôn là trung tâm
của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, Nghị quyết số 72-NQ/TW đã có nhiều giải
pháp mang tính chất “đột phá” trong phát triển nhân lực, y đức, và đặc biệt là
chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập
trung vào một số nhóm giải pháp lớn. Trước hết, về đào tạo và phát triển nhân lực, sẽ tập trung đầu tư phát triển một
số cơ sở đào tạo sức khỏe chất lượng cao ngang tầm khu vực. Đồng thời, mở rộng chính sách hỗ trợ học phí, học
bổng cho sinh viên y khoa, nhất là những người cam kết phục vụ ở tuyến cơ sở,
vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả
hoạt động của hệ thống y tế phụ thuộc vào 3 yếu tố quan trọng là nhân lực, cơ sở
vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính.
Về nhân lực, y tế cơ sở, y tế dự
phòng sẽ ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế, chính sách vượt trội để
phát triển nhân lực, bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là
nhân lực.
“Quan điểm là phát triển nhân lực y tế bảo
đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực phục vụ y tế cơ sở,
y tế dự phòng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Trạm y tế cấp xã sẽ được củng cố,
bảo đảm cơ cấu nhân lực, đủ số lượng bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ; duy trì đội
ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số theo
chức năng, nhiệm vụ.
Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân
phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại
trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2027 có
ít nhất từ 4-5 bác sĩ, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.
Công tác đào tạo sẽ được đặc biệt
quan tâm, Bộ Y tế sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng
bác sĩ tạo nguồn cho trạm y tế cấp xã, đặc biệt cho các xã vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐẶC BIỆT CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
Về chính sách đãi
ngộ, để có được đội ngũ nhân lực như trên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng việc tạo chính sách thu hút để
cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu lâu, toàn tâm toàn ý với công việc là hết sức
quan trọng. Vì vậy, cần có chính sách đãi ngộ,
hỗ trợ đủ mạnh, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dự phòng và y tế cơ sở.
Do đó, Nghị quyết 72 đã xác định các
chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được
đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được
xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.
Đồng thời, thực hiện chính sách ưu đãi đặc
thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế
cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70%
cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã,
cơ sở y tế dự phòng.
Mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% cho người
thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế
dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm
thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng
đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. “Đây thực sự là cú hích, tạo
động lực cho nhân viên y tế tuyến đầu”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Về môi trường hành nghề và y đức, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Nghị quyết
72 xác định cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế; đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến
thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ý thức
tự học tập, rèn luyện, trau dồi y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tư vấn
người bệnh. Cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, giảm áp lực cho
nhân viên y tế; đổi mới cách thức quản lý cung ứng dịch vụ y tế theo chất lượng
đầu ra, đáp ứng sự hài lòng của cả người bệnh và nhân viên y tế.
Cùng với đó, tuyên truyền, phát động
phong trào thi đua sâu rộng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các
điển hình tiên tiến về y đức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động,
kiên quyết chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện tiêu cực tại các cơ sở y tế,
xử lý nghiêm khắc, kịp thời các hành vi xâm hại nhân viên y tế.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Bộ sẽ
tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng chống bạo hành y tế. Từ đó, xây dựng môi trường làm việc
an toàn, nhân văn, nơi cán bộ y tế được bảo vệ và tôn trọng. Đây không chỉ là động
viên tinh thần, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin trong xã hội đối với thầy thuốc.
Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với
các Bộ, ngành để thể chế hoá các giải pháp này nhằm sớm được triển khai thực hiện. "Các chính sách ưu đãi vượt trội trong đào tạo và sử dụng cũng sẽ giúp thu hút mạnh
mẽ và nâng cao chất lượng nhân lực y tế ở cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ
y tế yên tâm công tác, phục vụ Nhân dân", người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh.
