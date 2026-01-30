Bạc vật chất khan hiếm, khách xếp hàng chờ giao sau

Những ngày cận Tết, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội rơi vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất, khách hàng phải thanh toán trước và chờ giao hàng trong nhiều tháng. Diễn biến này phản ánh làn sóng dịch chuyển dòng tiền nhỏ lẻ từ vàng sang bạc trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và lãi suất ở mức thấp...

Trong buổi sáng những ngày cận Tết nguyên đán, hoà vào dòng người trên các tuyến phố: Trần Nhân Tông, Cầu Giấy (Hà Nội) vốn quen thuộc với những người mua, bán vàng, phóng viên VnEconomy bắt gặp khung cảnh nhiều người xếp hàng từ tờ mờ sáng. Tuy nhiên, nhu cầu họ tìm mua giờ không chỉ là vàng mà là bạc.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, lãi suất tiết kiệm khó bứt phá thì bạc vốn là kim loại từng bị xem là “vai phụ” bất ngờ trở thành điểm đến mới của dòng tiền đầu cơ.

KHI BẠC VƯỢT KHỎI CÁI BÓNG CỦA VÀNG

Diễn biến trên thị trường kim loại quý từ giữa năm 2025 đến nay cho thấy sự đảo chiều đáng chú ý. Trong khi vàng vốn được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống vẫn duy trì đà tăng mạnh, thì bạc thậm chí còn tăng nhanh hơn và tạo ra một làn sóng đầu tư mới trong giới đầu tư.

Trên thị trường thế giới, ghi nhận trong năm 2025, giá vàng giao ngay trên thị trường NewYork tăng gần 61% trong khi đó giá bạc niêm yết trên sở COMEX tăng đột biến gần 140%. Tại thị trường nội địa, giá vàng trong nước tăng khoảng 82% nhưng giá giá bạc bật tăng tới gần 160%. Bước sang tháng đầu năm 2026, giá bạc tiếp tục tăng thêm hơn 67%, còn vàng tăng khoảng 20%.

Trong vai người có nhu cầu mua bạc, phóng viên VnEconomy tìm hiểu tại nhiều tuyến phố tập trung cửa hàng kim loại quý ở Hà Nội như: Trần Nhân Tông, Cầu Giấy. Tại nhiều nơi, bên cạnh dòng người xếp hàng mua vàng thì lượng người mua bạc cũng gia tăng đột biến, thậm chí một số doanh nghiệp phải tạm kéo đóng cửa để kiểm soát lượng khách quá đông.

Theo phản ánh của người dân xếp hàng mua bạc tại Phú Quý (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), thường ngày khách phải lấy số thứ tự, nhưng sáng nay chỉ cần đến trực tiếp để giao dịch mà không cần lấy số. Từ sáng sớm, khi lượng khách chưa đông, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau khoảng 9 giờ, nhu cầu tăng mạnh, buộc cửa hàng phải sử dụng cửa kéo để kiểm soát số khách ra vào.

“Tôi bắt đầu mua bạc từ giữa năm 2025 bởi giá vàng lúc đó đã tăng quá cao nên cảm thấy khó tiếp cận. Vào thời điểm đó, giá bạc chỉ hơn 1 triệu đồng một lượng trong khi giá vàng đã gần 100 triệu đồng/lượng. Dù đến nay, giá bạc đã tăng hơn bốn lần nhưng tôi vẫn chưa có ý định bán mà còn có dự định mua thêm, vì bạc không chỉ giống vàng ở chỗ có thể tích trữ lâu dài mà còn phù hợp túi tiền hơn với người trẻ”, chị Trang, TP.Hà Nội, nói với VnEconomy.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc phải tạm kéo đóng cửa để kiểm soát lượng khách quá đông trong buổi sáng 30/1.

Theo chị Trang, mỗi tháng chị trích một khoản tiền cố định để mua 1–2 lượng bạc, coi như một kênh đầu tư thay thế gửi tiết kiệm. “Trong bối cảnh lãi suất thấp, kinh tế nhiều biến động, tôi nghĩ bạc có thể mang lại hiệu suất tốt hơn. Tôi coi đây như một hình thức tiết kiệm linh hoạt: khi cần tiền thì có thể bán, còn nếu không thì để tích trữ lâu dài”, chị nói với VnEconomy.

Ghi nhận trong hai ngày 29-30/1, từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về các điểm giao dịch để xếp hàng mua bạc, trong khi hầu hết các cửa tiệm đã hết hàng vật chất giao ngay. Không ít khách chấp nhận đặt tiền trước và chờ vài tháng mới nhận được sản phẩm.

“Tôi đến đây từ 7 giờ sáng nhưng đã thấy mọi người đứng chờ mua bạc rất đông. Hỏi ra mới biết nhiều người đã đứng chờ lấy số từ 5–6 giờ, thậm chí còn sớm hơn. Dù phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn đăng ký được 5 lượng. Tuy nhiên, tôi chưa được lấy sản phẩm ngay mà phải vẫn chờ hơn bốn tháng và vẫn phải thanh toán đủ 100%”, chị Ly, phường Thanh Xuân Bắc, TP.Hà Nội, chia sẻ với VnEconomy.

Tuy nhiên, không ít người đành bỏ về vì quá đông hoặc hết suất mua trong ngày. Theo chia sẻ từ nhân viên tại cửa hàng Phú Quý, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 kg và không chấp nhận trường hợp xếp hàng nhiều lần. Đồng thời, phần lớn giao dịch tại cửa hàng hiện nay là bán giao sau mà không có hàng nhận ngay.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều thương hiệu khác. “Đầu năm nay, tôi mua bạc để tích trữ thông qua hệ thống ủy quyền của Phú Quý. Ở đây thì vẫn có hàng vật chất, nhưng giá bán ra sẽ cao hơn so với giá niêm yết. Nếu không chấp nhận mức giá này thì phải chờ đến tháng 3 mới được nhận theo giấy hẹn trên hợp đồng”, chị Khánh Linh, phường Long Biên, TP.Hà Nội, nói với VnEconomy.

“Sau khi nhiều đại lý báo hết hàng từ 8h sáng, tôi sang Bảo Tín Minh Châu để hỏi mua. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã trong tình trạng hết hàng trong nhiều ngày nay. Do đó, ngay cả khi khách đến xếp hàng lấy số vào sáng sớm hôm sau cũng chưa chắc chắn có hàng”, chị Linh chia sẻ.

DOANH NGHIỆP TRONG TÌNH TRẠNG “QUÁ TẢI” ĐƠN HÀNG

Không giống vàng miếng, vốn chịu sự quản lý chặt chẽ về sản xuất, kinh doanh và lưu thông thì bạc miếng tại Việt Nam được mua bán như hàng hóa thông thường trên thị trường mà không có cơ chế quản lý đặc thù hay độc quyền.

Trong bối cảnh nhu cầu đặt mua vượt xa năng lực sản xuất, cửa hàng buộc phải chuyển sang hình thức bán giao sau và hẹn khách nhận hàng sau vài tháng. Khi giá bạc liên tục biến động mạnh thì rủi ro lớn nhất của mô hình giao sau nằm ở độ trễ giữa thời điểm bán và thời điểm mua nguyên liệu đầu vào. Nếu thời gian giao hàng càng dài thì mức độ rủi ro sẽ càng lớn.

Trên thực tế, số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất bạc miếng, bạc thỏi tại Việt Nam không nhiều, khiến nguồn cung hạn chế hơn đáng kể so với vàng. Trong khi đó, đà tăng giá mạnh kéo theo tâm lý mua vào nhanh chóng, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng quá tải đơn hàng, dẫn đến không có hàng giao ngay.

Tuy nhiên, điển hình tại Phú Quý, chia sẻ với Vneconomy, người bán cho biết kể cả trong thời gian chưa nhận hàng thì khách vẫn có thể bán lại giấy hẹn cho doanh nghiệp theo mức giá tại thời điểm giao dịch.

Dù vậy, để đảm bảo tính an toàn, cửa hàng khuyến cáo người mua không nên thực hiện giao dịch chuyển nhượng hợp đồng trao tay, bởi lẽ cửa hàng sẽ chỉ trao hàng vật chất khi khi thông tin trên hợp đồng trùng khớp với căn cước công dân của người mua, thậm chí không chấp nhận cả trường hợp bố mẹ hay người thân đến nhận hộ.

Về phía người mua, điều này cũng không phải rào cản lớn với họ. “Mục đích tôi mua bạc để tích trữ nên chờ cũng không ảnh hưởng nhiều. Trong diễn biến thị trường như hiện nay, tôi nghĩ giá còn tiếp tục tăng, nên nhận hàng sớm hay muộn cũng không quá khác biệt”, chị Ly nói.

Theo quan niệm truyền thống, bạc hiếm khi được xem là tài sản tích trữ lâu dài như vàng. Tuy nhiên, những diễn biến hiện nay cho thấy vai trò của bạc đang dần thay đổi. Từ một kim loại phụ trợ, bạc đang bước lên như một kênh trú ẩn thay thế vàng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, lạm phát khó đoán định và thị trường tài chính biến động mạnh.

Theo các chuyên gia, đà tăng của bạc thời gian qua không chỉ đến từ yếu tố đầu cơ, mà còn phản ánh nhu cầu thực trong công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ cao, những lĩnh vực sử dụng bạc ngày càng nhiều. Tuy vậy, việc giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn cũng đặt ra rủi ro không nhỏ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bạc vốn có biên độ dao động mạnh hơn vàng, dễ chịu tác động từ chu kỳ kinh tế và nhu cầu công nghiệp.

Nếu thị trường đảo chiều, những người mua ở vùng giá cao có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ ngắn hạn. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên thì phần lớn người mua hiện nay, mục tiêu không phải là lướt sóng mà là tích trữ dài hạn. Trong khi vàng đòi hỏi số vốn lớn thì bạc được xem là lựa chọn “mềm” hơn về giá, phù hợp với những người có khả năng tích lũy hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu tài sản vật chất để phòng ngừa rủi ro kinh tế.

Giá bạc Phú Quý 999 kể từ đầu năm 2025. Nguồn: Cập nhật từ doanh nghiệp

Cập nhật bảng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, có thời điểm trong nội phiên 29/1, giá bạc trong nước đã vượt mốc 123 triệu đồng/kg, mức cao chưa từng có. Tính đến 15h ngày 30/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,99 triệu – 4,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 390 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 396 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với giá chót phiên hôm qua (29/1)

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 106,56 triệu – 109,87 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); giảm hơn 2,5 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/kg chiều bán ra so với ngày 29/1.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ 999 (1 lượng) niêm yết ở ngưỡng 4,3 triệu – 4,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 230 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, Giá bạc thỏi SBJ loại 1kg niêm yết ở ngưỡng 114,72 triệu – 117,84 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); giảm 6,16 triệu đồng/kg chiều mua vào và chiều bán so với ngày 29/1.