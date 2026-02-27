Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Thế giới

UBS dự báo giá vàng đạt 6.200 USD vào giữa năm 2026

Điệp Vũ

27/02/2026, 07:39

Các nhà phân tích của UBS cho rằng giá vàng vẫn chưa phản ánh hết căng thẳng địa chính trị liên quan tới Iran, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất, và nhu cầu vàng gia tăng trên toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một khi tất cả các yếu tố này được phản ánh đầy đủ, giá vàng có thể tăng thêm 1.000 USD/oz trong thời gian từ nay đến tháng 6/2026 - một báo cáo của ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ nhận định.

“Giá vàng đã phản ứng tương đối mờ nhạt với đợt leo thang căng thẳng địa chính trị gần đây, nhưng chúng tôi tin giá vàng có thể tăng cao hơn. Dự báo của chúng tôi là giá vàng sẽ đạt 6.200 USD/oz trong những tháng tới, bởi các yếu tố hỗ trợ chủ chốt cho xu hướng tăng mạnh mẽ vẫn còn duy trì”, báo cáo của UBS công bố vào đầu tuần này nhận định.

Thứ nhất, UBS cho rằng rủi ro địa chính trị sẽ còn ở mức cao. “Việc Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận hay không vẫn còn là điều chưa thể khẳng định, và khả năng Mỹ có hành động quân sự với Iran trong ngắn hạn còn cao”, báo cáo viết.

Thứ hai, UBS cho rằng xu hướng giảm lãi suất của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. “Đồng USD yếu hơn và lãi suất thực ở Mỹ thấp hơn đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng, và chúng tôi tin rằng môi trường vĩ mô này sẽ không thay đổi vì Fed còn một chặng đường cần đi trong chu kỳ nới lỏng này. Các số liệu việc làm Mỹ gần đây có tốt lên và biên bản cuộc họp mới nhất của Fed có dấu hiệu cứng rắn, song áp lực lạm phát giảm trong những tháng tới và sự xuất hiện của những nhân sự mới mang khuynh hướng mềm mỏng tại Fed trong năm nay sẽ hỗ trợ việc giảm thêm lãi suất. Chúng tôi dự báo từ nay đến cuối tháng 9, Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm”, báo cáo viết.

Và thứ ba, UBS dự báo nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong một năm đã lần đầu tiên vượt 5.000 tấn vào năm 2025. “Chúng tôi dự báo nhu cầu vàng còn tăng, do hoạt động đầu tư và xu hướng mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Thu nhập tăng ở châu Á cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu mang tính cấu trúc đối với nữ trang vàng trong dài hạn”, báo cáo viết.

Trong khi đó, nguồn cung vàng vẫn tăng chậm. Theo ước tính của công ty Wood Mckenzie, 80 mỏ vàng trên thế giới sẽ cạn kiệt vào năm 2028 với tốc độ khai thác như hiện tại.

UBS khẳng định tất cả những yếu tố này tạo ra một môi trường rất thuận lợi để vàng tiếp tục tăng giá.

“Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về vàng, xem vàng là một tài sản giúp đa dạng hóa danh mục một cách hiệu quả, bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro thị trường và kinh tế. Nhà đầu tư ưa chuộng vàng có thể xem xét phân bổ khoảng 5% vào vàng trong một danh mục đa dạng”, báo cáo khuyến nghị.

Hôm 16/2, chiến lược gia Dominic Schnider của công ty quản lý tài sản UBS Wealth Management nói rằng khi mức độ biến động giảm xuống, giá vàng và các hàng hóa cơ bản chủ chốt khác sẽ hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ nền tảng.

“Giá kim loại quý dù biến động nhưng đã tăng trong tháng 1 do bất ổn chính trị, địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro”, ông Schnider viết trong báo cáo. Ông cũng lưu ý rằng giá kim loại đồng đã lập kỷ lục vào cuối tháng 1 trước khi chuyển sang trạng thái tích lũy, và giá dầu thô gần đây cũng được thúc đẩy bởi sự gián đoạn nguồn cung ở Mỹ và Kazakhstan, cũng như sự mất giá của USD và căng thẳng ở Trung Đông.

Theo ông Schnider, khi sự biến động gần đây giảm thêm, các yếu tố căn bản đối với giá vàng và các hàng hóa cơ bản khác sẽ tiếp tục mang tính hỗ trợ.

“Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, có thể lên tới 6.200 USD/oz vào giữa năm nay, được thúc đẩy bởi nhu cầu của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, thâm hụt tài khóa lớn, lãi suất thực ở Mỹ giảm, và rủi ro địa chính trị. Chúng tôi cũng dự báo nguồn cung đồng và nhôm tiếp tục thiếu hụt, hỗ trợ giá những kim loại này trong trung hạn, trong khi các động lực mang tính cấu trúc, như điện khí hóa, sẽ hỗ trợ nhu cầu dài hạn”, vị chiến lược gia nhận định.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư chưa nắm vàng trong danh mục nên bổ sung một tỷ lệ nhất định, trong khi những nhà đầu tư đã nắm nhiều vàng nên xem xét đa dạng hóa sang các hàng hóa cơ bản khác như đồng, nhôm và tài sản nông nghiệp.

“Chúng tôi cho rằng hàng hóa cơ bản sẽ đóng một vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư trong năm 2026, mang lại sự đa dạng hóa trong bối cảnh mất cân bằng cung cầu, rủi ro địa chính trị, và cuộc chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chúng tôi ưa chuộng nắm giữ hàng hóa cơ bản nói chung, và tiếp tục khuyến nghị nắm giữ vàng, tài sản mà chúng tôi cho là kênh phòng hộ hấp dẫn”, ông Schnider viết.

Dự báo giá vàng 6.200 USD/oz vào giữa năm mà ông Schnider mới đưa ra là một sự điều chỉnh tăng mạnh so với cách đây gần 2 tháng. Vào đầu tháng 1, ông dự báo giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/oz vào cuối tháng 1.

