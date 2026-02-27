Giá vàng chững dưới 5.200 USD/oz trong lúc chờ tin đàm phán hạt nhân

Quỹ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp, nhưng khối lượng mua giảm nhiều so với các phiên trước...

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/2), nhưng chưa tái lập được mốc 5.200 USD/oz, khi nhà đầu tư “nín thở” đợi kết quả vòng đàm phán hạt nhân đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Quỹ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp, nhưng khối lượng mua giảm nhiều so với các phiên trước.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 19,8 USD/oz, tương đương tăng 0,38% so với mức chốt của phiên trước, đạt 5.185,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,92 USD/oz, tương đương giảm 1,03%, còn 88,42 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,6%, chốt ở mức 5.194,2 USD/oz.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran, diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, đã khởi động vào ngày thứ Năm. Theo dự kiến ban đầu, vòng đàm phán sẽ kết thúc trong ngày thứ Sáu, nhưng hai bên đã nhất trí kéo dài các cuộc thảo luận sang tuần tới. Giới đầu tư toàn cầu đang chờ đợi liệu vòng đàm phán này có mang tới tín hiệu xuống thang căng thẳng nào hay không.

“Thị trường vàng và bạc đang cố gắng vượt qua ngưỡng cản tương ứng là 5.200 USD/oz và 90 USD/oz nhưng chưa làm được. Việc đạt được một thỏa thuận địa chính trị sẽ là rủi ro mất giá đối với kim loại quý trong ngắn hạn”, nhà phân tích Razan Hilal của trang FOREX.com nhận định trong một báo cáo.

Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Mỹ và Iran có thể đạt một khuôn khổ để đi đến một thỏa thuận nếu Washington tách bạch “vấn đề hạt nhân và các vấn đề không thuộc phạm trù hạt nhân”. Vị này cũng nói giữa hai bên còn những khoảng cách trong quan điểm cần được thu hẹp trong vòng đàm phán này.

“Đang có một mối quan tâm rất cao đối với diễn biến và kết quả của vòng đàm phán này, nhưng tôi cho rằng sự bấp bênh vẫn còn lớn”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét.

Thời gian qua, mối lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã giữ vai trò một động lực tăng giá quan trọng cho vàng và bạc, những tài sản được xem là “hầm trú ẩn” truyền thống trong môi trường địa chính trị bất ổn. Theo ông Grant, giá vàng có thể tăng tới ngưỡng 5.340,7 USD/oz và tiếp đó là 5.400 USD/oz, nhưng một số đợt thoái lui ngắn hạn có thể xảy ra.

Ngoài rủi ro địa chính trị, giá vàng cũng đang được thúc đẩy bởi những diễn biến khó đoán định trong chính sách thuế quan của Mỹ. Hôm thứ Tư tuần này, Mỹ bắt đầu áp thuế quan toàn cầu 10% để thay cho thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa. Cùng ngày, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố mức thuế sẽ tăng lên 15% đối với một số quốc gia, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể hơn.

Số liệu thống kê hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng nhẹ. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 được dự báo không có sự thay đổi, phản ánh một thị trường lao động đang vững.

Trên cơ sở này, các nhà giao dịch vẫn đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,1% lên xấp xỉ mức 97,8 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,3 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.097,9 tấn vàng. Trong 3 phiên liên tiếp trước đó, quỹ đã mua ròng tổng cộng gần 19 tấn vàng.

Giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ khi thị trường mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (27/2).

Lúc 6h05 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 5 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,1%, giao dịch ở mức gần 5.181 USD/oz. Giá bạc giảm 0,3%, còn hơn 88 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, đi ngang so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), giảm 49 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.