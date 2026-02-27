Thứ Sáu, 27/02/2026

Con trai Chủ tịch NKG mua 5 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch NKG mua 5 triệu cổ phiếu

Hà Anh

27/02/2026, 08:53

Sau giao dịch, số lượng nắm giữ của gia đình Chủ tịch Thép Nam Kim tăng lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,99% tại NKG

Sơ đồ giá cổ phiếu NKG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NKG trên TradingView.

Ông Hồ Minh Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Hồ Minh Phát, con trai Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang thông báo đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,12% vốn tại NKG. Các giao dịch được thực hiện từ ngày 02-23/02.

Sau giao dịch, ông Phát tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 1,12% vốn tại NKG - Còn Chủ tịch Minh Quang hiện là cổ đông lớn nhất tại NKG với 71 triệu cổ phiếu, tương ứng 15.9% vốn và nâng số lượng nắm giữ của gia đình Chủ tịch Thép Nam Kim tăng lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,99%.

Như vậy, giao dịch của con trai Chủ tịch được thực hiện ngay trước thềm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội thường niên 2026. Theo NKG thông báo trước đó, công ty chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 19/03 và ngày diễn ra cuộc họp là ngày 24/04.

Được biết, NKG đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần đạt 14,8 nghìn tỷ đồng (-28% so với cùng kỳ năm trước; đạt 75% dự báo 2025F của VCSC); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số: 197 tỷ đồng (-56% so với cùng kỳ năm trước; đạt 45% dự báo 2025F của VCSC); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi: 84 tỷ đồng (-81% so với cùng kỳ năm trước; đạt 19% dự báo 2025F của VCSC)

Riêng quý 4/2025, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.136 tỷ đồng (-17% so với cùng kỳ quý trước, -30% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số: -9 tỷ đồng (so với lãi ròng trong quý 3/2025 và quý 4/2024); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi: -10 tỷ đồng. Lợi nhuận cốt lõi loại trừ toàn bộ các khoản trích lập/hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho mang tính một lần.

Theo VCSC, doanh thu suy yếu do xuất khẩu giảm và giá bán trung bình đi xuống. Cụ thể: trong năm 2025, doanh thu thuần của NKG giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng và giá bán kém tích cực. Tổng sản lượng bán 11 tháng 2025 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước khi sản lượng xuất khẩu giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, chỉ được bù đắp một phần bởi mức tăng 26% so với cùng kỳ năm trước của doanh số nội địa. Mức giảm doanh thu nhanh hơn mức giảm sản lượng cho thấy giá bán trung bình (ASP) cũng đi xuống. Dù số liệu sản lượng tháng 12 chưa được công bố, VCSC cho rằng các yếu tố trên nhiều khả năng tiếp tục gây áp lực lên doanh thu quý 4.

Biên lợi nhuận tiếp tục thu hẹp trong Q4 do chi phí đầu vào HRC tăng: NKG ghi nhận biên lợi nhuận gộp quý 4 2025 đạt 2,3%, giảm từ 4,8% trong Q3 và 6,7% trong quý 4 2024. Biên lợi nhuận gộp cả năm cũng thu hẹp xuống 5,3%, từ mức 8,9% của năm 2024. VCSC cho rằng nguyên nhân chính đến từ chi phí đầu vào HRC tăng sau khi áp dụng AD20 (thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc), cùng với cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh thị trường nội địa dư cung và xuất khẩu suy yếu. Điều này hạn chế khả năng chuyển phần tăng trong chi phí đầu vào sang giá bán cao hơn của các doanh nghiệp thép hạ nguồn, dù đã được bảo hộ bởi thuế AD19 (thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ nhập khẩu). NKG đã ghi nhận 15 tỷ đồng chi phí dự phòng hàng tồn kho trong quý 4 2025.

Chi phí SG&A quý 4 đi ngang so với cùng kỳ quý trước từ mức nền thấp, bất chấp doanh thu suy yếu, nhiều khả năng cho thấy dư địa cắt giảm chi phí đã hạn chế:

Trong quý 4 2025, chi phí SG&A hầu như không thay đổi so với cùng kỳ quý trước ở mức 108 tỷ đồng (-50% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi nhuận gộp bị thu hẹp, điều này dẫn đến lỗ từ HĐKD. VCSC lưu ý rằng NKG đã thực hiện cắt giảm chi phí đáng kể trong Q3, cho thấy mức SG&A hiện tại đã là nền thấp và dư địa tiếp tục cắt giảm thêm là hạn chế.

Theo nhận định từ VCSC, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo cho NKG khi kết quả kinh doanh năm 2025 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

SMC bán thành công hơn 13,1 triệu cổ phiếu của NKG

14:34, 06/03/2024

SMC bán thành công hơn 13,1 triệu cổ phiếu của NKG

Lỗ tăng gần gấp đôi sau kiểm toán, NKG bị cắt margin trên HOSE

14:41, 31/03/2023

Lỗ tăng gần gấp đôi sau kiểm toán, NKG bị cắt margin trên HOSE

Cổ phiếu thép trần cả loạt, HSG, NKG thanh khoản kỷ lục

15:55, 05/09/2022

Cổ phiếu thép trần cả loạt, HSG, NKG thanh khoản kỷ lục

VietinBank tiếp tục thoái toàn bộ cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Mới chỉ bán được 275.500 cổ phiếu đăng ký, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 8,94% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã SGP – UPCoM).

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập nhiều công ty

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 và Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2

Platinum Victory "kiên trì" mua vào cổ phiếu REE

Platinum Victory PTE.LTD đã nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật

ACV công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật từ ngày 25/02 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Công ty con của JVC mua gần 16% vốn Dược phẩm Pharmedic

Tính đến ngày 31/12/2025, trên báo cáo tài chính hợp nhất JVC ghi nhận tỷ lệ góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam Pharmedic (mã PMC-HNX) là 85,20%.

