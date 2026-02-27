Thanh lý tiền điện tử tăng gần 80%, lên sát 600 triệu USD

Theo dữ liệu cập nhật lúc 16 giờ ngày 26/2 , trong 24 giờ qua đã có gần 159.000 tài khoản giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 594,72 triệu USD, tăng gần 80%...

Cập nhật dữ liệu lúc 16 giờ ngày 26/2 trên CoinMarketCap, thị trường tiền điện tử ghi nhận sắc xanh trở lại ở nhóm tài sản vốn hóa lớn. Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 68.000 USD, phục hồi sau một tuần điều chỉnh liên tiếp.

Ethereum cũng bật tăng mạnh, lên trên 2.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 7,5% trong vòng 24 giờ.

Tổng vốn hóa toàn thị trường tăng lên khoảng 2,35 nghìn tỷ USD, giá trị giao dịch trong ngày đạt hơn 133 tỷ USD. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi cải thiện lên 16/100. Dù vẫn nằm trong vùng “sợ hãi cực độ”, con số này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với những phiên trước.

Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng giá là một diễn biến đáng chú ý khác. Làn sóng thanh lý trên thị trường phái sinh tăng vọt.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong 24 giờ qua đã có gần 159.000 tài khoản giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 594,72 triệu USD, tăng gần 80%.

Bitcoin dẫn đầu về giá trị thanh lý, khoảng 232 triệu USD, tiếp đến là Ethereum với 204,46 triệu USD. Solana đứng thứ ba với gần 32 triệu USD. Lệnh thanh lý đơn lẻ lớn nhất ghi nhận trên sàn Hyperliquid đối với BTC, trị giá hơn 10,4 triệu USD.

Diễn biến này cho thấy dù giá đang phục hồi, rủi ro trên thị trường vẫn còn lớn. Khi đòn bẩy ở mức cao, chỉ một biến động mạnh cũng có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, nơi tâm lý và dòng tiền có thể thay đổi rất nhanh chỉ trong vài giờ giao dịch.