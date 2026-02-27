Thứ Sáu, 27/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thanh lý tiền điện tử tăng gần 80%, lên sát 600 triệu USD

Bạch Dương

27/02/2026, 09:01

Theo dữ liệu cập nhật lúc 16 giờ ngày 26/2 , trong 24 giờ qua đã có gần 159.000 tài khoản giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 594,72 triệu USD, tăng gần 80%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cập nhật dữ liệu lúc 16 giờ ngày 26/2 trên CoinMarketCap, thị trường tiền điện tử ghi nhận sắc xanh trở lại ở nhóm tài sản vốn hóa lớn. Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 68.000 USD, phục hồi sau một tuần điều chỉnh liên tiếp.

Ethereum cũng bật tăng mạnh, lên trên 2.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 7,5% trong vòng 24 giờ.

Tổng vốn hóa toàn thị trường tăng lên khoảng 2,35 nghìn tỷ USD, giá trị giao dịch trong ngày đạt hơn 133 tỷ USD. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi cải thiện lên 16/100. Dù vẫn nằm trong vùng “sợ hãi cực độ”, con số này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với những phiên trước. 

Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng giá là một diễn biến đáng chú ý khác. Làn sóng thanh lý trên thị trường phái sinh tăng vọt.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong 24 giờ qua đã có gần 159.000 tài khoản giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 594,72 triệu USD, tăng gần 80%.

Bitcoin dẫn đầu về giá trị thanh lý, khoảng 232 triệu USD, tiếp đến là Ethereum với 204,46 triệu USD. Solana đứng thứ ba với gần 32 triệu USD. Lệnh thanh lý đơn lẻ lớn nhất ghi nhận trên sàn Hyperliquid đối với BTC, trị giá hơn 10,4 triệu USD.

Diễn biến này cho thấy dù giá đang phục hồi, rủi ro trên thị trường vẫn còn lớn. Khi đòn bẩy ở mức cao, chỉ một biến động mạnh cũng có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, nơi tâm lý và dòng tiền có thể thay đổi rất nhanh chỉ trong vài giờ giao dịch.

Thử nghiệm thanh toán tiền điện tử tại Bhutan đang đối mặt với nhiều thách thức

09:32, 25/02/2026

Thử nghiệm thanh toán tiền điện tử tại Bhutan đang đối mặt với nhiều thách thức

Cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới bán 17.000 ETH

09:07, 26/02/2026

Cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới bán 17.000 ETH

Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%

16:00, 14/02/2026

Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%

Từ khóa:

Bitcoin phục hồi CoinMarketCap Ethereum tăng giá thanh lý tài khoản giao dịch thị trường tiền điện tử

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng mô hình đột phá về đổi mới sáng tạo

Hà Nội xây dựng mô hình đột phá về đổi mới sáng tạo

Lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Nơi đây được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô...

Trao đổi với trí tuệ nhân tạo về hệ sinh thái AI

Trao đổi với trí tuệ nhân tạo về hệ sinh thái AI

Các quốc gia, đặc biệt là những cường quốc với chính sách phát triển riêng, các doanh nghiệp thông qua những đơn đặt hàng, các tập đoàn công nghệ AI nắm giữ quyền lực và lợi ích kinh tế, đội ngũ nhà khoa học phát triển AI với những động lực và ràng buộc chuyên môn, cùng toàn xã hội với mục tiêu, kỳ vọng và cả những âu lo sẽ cùng nhau định hình xu thế, nội dung và tốc độ phát triển AI trong nhiều thập niên tới…

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống đo lường

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống đo lường

Dự thảo Luật Đo lường (sửa đổi) bổ sung các quy định khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành hệ thống đo lường, đồng thời tăng cường năng lực tự bảo đảm đo lường trong hoạt động kinh doanh...

Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt

Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt

Bất chấp những lo ngại về chi tiêu hạ tầng và tác động từ kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, Nvidia tiếp tục gây chấn động Phố Wall với quý kinh doanh vượt xa dự báo, củng cố vị thế “phong vũ biểu” của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh nền tảng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ và vị thế trung tâm công nghệ của Israel là “cơ sở tự nhiên” cho một giai đoạn hợp tác mới, trong đó đổi mới sáng tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo được xem là những trụ cột chiến lược...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UBS dự báo giá vàng đạt 6.200 USD vào giữa năm 2026

Thế giới

2

VietinBank tiếp tục thoái toàn bộ cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Doanh nghiệp niêm yết

3

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập nhiều công ty

Doanh nghiệp niêm yết

4

Platinum Victory "kiên trì" mua vào cổ phiếu REE

Doanh nghiệp niêm yết

5

Thuế đối ứng bị chặn: Các lựa chọn để Tổng thống Trump áp thuế quan thay thế

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy