Du lịch Khánh Hòa xác định 20 thị trường mục tiêu cho giai đoạn mới
Tường Bách
27/02/2026, 09:17
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Khánh Hòa. Trong những ngày đầu năm mới, lượng khách trong và ngoài nước đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh, nhiều khách sạn 3 - 5 sao kín phòng...
Ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong 7 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán Bính Ngọ (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh đón khoảng 735.000 lượt
khách, tăng hơn 12,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ghi nhận từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh
cho thấy, công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%. Riêng cao điểm đêm mùng 3
và mùng 4 Tết, hầu hết các khách sạn 3 - 5 sao không còn phòng để phục vụ du
khách. Đặc biệt, các dịch vụ ăn uống, thuê xe máy, xe ô tô ở các khu vực Nha
Trang luôn trong tình trạng “cháy vé”.
Nhiều điểm tham quan nổi tiếng thu hút đông đảo du khách như
VinWonders Nha Trang, Bến tàu du lịch Nha Trang (tour tham quan vịnh Nha
Trang), Tháp Bà Po Nagar, Bảo tàng Hải Dương học, Chùa Long Sơn, Hòn Chồng, Khu
du lịch Đảo Hoa Lan…
Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch
Nha Trang, cho biết riêng ngày mùng 5 Tết có khoảng
9.000 lượt khách tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang. Trước đó, ngày mùng 4
Tết, bến tàu đã đón hơn 10.000 lượt khách.
Song song với đó, những chuyến tàu du lịch quốc tế liên tiếp
cập cảng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Khánh Hòa trong bản đồ du lịch
tàu biển Việt Nam. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 12 chuyến tàu biển
quốc tế với hơn 21.659 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng
tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm khoảng 40 chuyến.
Trong xu hướng chuyển dịch từ đón khách đại trà sang thu hút
phân khúc du khách cao cấp, có thể nói Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn nếu
biết khai thác sâu hơn giá trị văn hóa biển, văn hóa Chăm và không gian đô thị
du lịch để tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm đến khác trong khu vực.
Hướng tới thu hút du khách quốc tế, mới đây tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng
“Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng
đến năm 2045”. Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Khánh Hòa, Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng
Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 tỉnh,
thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm
đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.
Cụ thể, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD;
đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt khoảng 20%. Tổng lượt khách đạt
33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40 – 45%. Hoạt động du lịch dự kiến
tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng
vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững của địa phương.
Để xây dựng chiến lược phát triển du lịch lâu dài, tỉnh
Khánh Hòa đã xác định nhóm thị trường quốc tế trọng điểm, tiềm năng với 20 thị
trường mục tiêu. Thị trường ưu tiên (9 quốc gia) có nhu cầu cao và tiềm năng kết
nối mạnh: Châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Uzbekistan,
Kazakhstan); khu vực Bắc Mỹ và thị trường nội địa (nền tảng duy trì ổn định
quanh năm).
Thị trường tăng trưởng và tiềm năng (11 quốc gia) nhắm đến
các nơi có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng và tiềm năng chiến lược dài hạn như:
Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Belarus, Ba Lan); châu Á - Thái Bình Dương
(Australia, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore); Trung Đông (UAE, Qatar, Saudi
Arabia), ưu tiên phân khúc đầu tư dài hạn và khách chi tiêu cao.
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Khánh Hòa cho biết, địa phương đã đối chiếu với các mô hình phát triển du lịch
tiêu biểu trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Phú Quốc của Việt Nam, Phuket của
Thái Lan, Bali của Indonesia, Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất,
Gold Coast của Australia... Qua đó, Khánh Hòa nhận diện rõ các thế mạnh nổi trội,
những hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển du lịch.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để đón
khách quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và đa dạng, gồm đường bộ, đường
sắt, đường biển và hàng không, với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ
1, tuyến đường sắt Bắc - Nam, các tuyến cao tốc, cảng biển. Sân bay quốc tế Cam
Ranh có lưu lượng hành khách đứng thứ 4 cả nước dễ dàng cho kết nối du lịch
trong nước và quốc tế…
Theo Ông Lovrenc Kessler, chuyên gia của Công ty Simon
Kucher - đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026 -
2030, tầm nhìn 2045, để ngành du lịch có bước phát triển đột phá, Khánh Hòa cần
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Trước
mắt, cần triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh, liên tục quanh năm, kết hợp
hiệu quả giữa nền tảng số, truyền thông truyền thống và các hoạt động trực tiếp.
Đồng thời, ngành Du lịch Khánh Hòa cũng cần tăng cường hiện
diện quốc tế thông qua hợp tác chiến lược với các hãng hàng không, nền tảng du
lịch toàn cầu, cơ quan truyền thông quốc tế và các nhà điều hành du lịch lớn để
quảng bá, định vị hình ảnh du lịch.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du
lịch Khánh Hòa, cho biết: "Trên cơ sở đánh giá xu hướng dịch chuyển thị
trường và yêu cầu của khách quốc tế, năm 2026, Khánh Hòa sẽ thực hiện xúc tiến
du lịch theo hướng phân hóa thị trường rõ nét, gắn hoạt động quảng bá với đặc
trưng, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách”.
Việc đón các đoàn famtrip, presstrip và KOL (người nổi tiếng,
có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội) quốc tế tiếp tục được xác định là kênh
truyền thông quan trọng, không chỉ giúp quảng bá điểm đến trên các kênh báo
chí, mạng xã hội quốc tế, mà còn góp phần tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa,
tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, Khánh Hòa
cũng cần tích cực hiện diện tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn. Chính vì vậy,
thời gian tới, địa phương cần tranh thủ các nguồn lực, nhất là Quỹ Hỗ trợ phát
triển du lịch Việt Nam, nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để tăng cường xúc
tiến du lịch.
