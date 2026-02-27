Du lịch Khánh Hòa xác định 20 thị trường mục tiêu cho giai đoạn mới

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Khánh Hòa. Trong những ngày đầu năm mới, lượng khách trong và ngoài nước đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh, nhiều khách sạn 3 - 5 sao kín phòng...

Ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong 7 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh đón khoảng 735.000 lượt khách, tăng hơn 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh cho thấy, công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%. Riêng cao điểm đêm mùng 3 và mùng 4 Tết, hầu hết các khách sạn 3 - 5 sao không còn phòng để phục vụ du khách. Đặc biệt, các dịch vụ ăn uống, thuê xe máy, xe ô tô ở các khu vực Nha Trang luôn trong tình trạng “cháy vé”.

Nhiều điểm tham quan nổi tiếng thu hút đông đảo du khách như VinWonders Nha Trang, Bến tàu du lịch Nha Trang (tour tham quan vịnh Nha Trang), Tháp Bà Po Nagar, Bảo tàng Hải Dương học, Chùa Long Sơn, Hòn Chồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan…

Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, cho biết riêng ngày mùng 5 Tết có khoảng 9.000 lượt khách tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang. Trước đó, ngày mùng 4 Tết, bến tàu đã đón hơn 10.000 lượt khách.

Song song với đó, những chuyến tàu du lịch quốc tế liên tiếp cập cảng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Khánh Hòa trong bản đồ du lịch tàu biển Việt Nam. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 12 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 21.659 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm khoảng 40 chuyến.

Khánh Hòa ghi nhận tín hiệu tích cực cho sự phục hồi hoạt động du lịch tàu biển và thu hút khách quốc tế.

Trong xu hướng chuyển dịch từ đón khách đại trà sang thu hút phân khúc du khách cao cấp, có thể nói Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn nếu biết khai thác sâu hơn giá trị văn hóa biển, văn hóa Chăm và không gian đô thị du lịch để tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm đến khác trong khu vực.

Hướng tới thu hút du khách quốc tế, mới đây tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”. Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD; đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt khoảng 20%. Tổng lượt khách đạt 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40 – 45%. Hoạt động du lịch dự kiến tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững của địa phương.

Định hướng đến năm 2045, Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.

Để xây dựng chiến lược phát triển du lịch lâu dài, tỉnh Khánh Hòa đã xác định nhóm thị trường quốc tế trọng điểm, tiềm năng với 20 thị trường mục tiêu. Thị trường ưu tiên (9 quốc gia) có nhu cầu cao và tiềm năng kết nối mạnh: Châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan); khu vực Bắc Mỹ và thị trường nội địa (nền tảng duy trì ổn định quanh năm).

Thị trường tăng trưởng và tiềm năng (11 quốc gia) nhắm đến các nơi có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng và tiềm năng chiến lược dài hạn như: Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Belarus, Ba Lan); châu Á - Thái Bình Dương (Australia, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore); Trung Đông (UAE, Qatar, Saudi Arabia), ưu tiên phân khúc đầu tư dài hạn và khách chi tiêu cao.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã đối chiếu với các mô hình phát triển du lịch tiêu biểu trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Phú Quốc của Việt Nam, Phuket của Thái Lan, Bali của Indonesia, Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Gold Coast của Australia... Qua đó, Khánh Hòa nhận diện rõ các thế mạnh nổi trội, những hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển du lịch.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để đón khách quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và đa dạng, gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam, các tuyến cao tốc, cảng biển. Sân bay quốc tế Cam Ranh có lưu lượng hành khách đứng thứ 4 cả nước dễ dàng cho kết nối du lịch trong nước và quốc tế…

Xu hướng chung của du lịch Việt Nam tới đây là chuyển dịch từ đón khách đại trà sang thu hút phân khúc du khách cao cấp.

Theo Ông Lovrenc Kessler, chuyên gia của Công ty Simon Kucher - đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, để ngành du lịch có bước phát triển đột phá, Khánh Hòa cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Trước mắt, cần triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh, liên tục quanh năm, kết hợp hiệu quả giữa nền tảng số, truyền thông truyền thống và các hoạt động trực tiếp.

Đồng thời, ngành Du lịch Khánh Hòa cũng cần tăng cường hiện diện quốc tế thông qua hợp tác chiến lược với các hãng hàng không, nền tảng du lịch toàn cầu, cơ quan truyền thông quốc tế và các nhà điều hành du lịch lớn để quảng bá, định vị hình ảnh du lịch.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết: "Trên cơ sở đánh giá xu hướng dịch chuyển thị trường và yêu cầu của khách quốc tế, năm 2026, Khánh Hòa sẽ thực hiện xúc tiến du lịch theo hướng phân hóa thị trường rõ nét, gắn hoạt động quảng bá với đặc trưng, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách”.

Khánh Hòa sẽ thực hiện xúc tiến du lịch theo hướng phân hóa thị trường rõ nét.

Việc đón các đoàn famtrip, presstrip và KOL (người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội) quốc tế tiếp tục được xác định là kênh truyền thông quan trọng, không chỉ giúp quảng bá điểm đến trên các kênh báo chí, mạng xã hội quốc tế, mà còn góp phần tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, Khánh Hòa cũng cần tích cực hiện diện tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn. Chính vì vậy, thời gian tới, địa phương cần tranh thủ các nguồn lực, nhất là Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để tăng cường xúc tiến du lịch.