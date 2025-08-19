Thứ Ba, 19/08/2025

Doanh nghiệp

Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

Khánh Huyền

19/08/2025, 08:00

Nafoods Group bắt tay FMO trong thỏa thuận 20 triệu USD, thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Cột mốc chiến lược này không chỉ ghi dấu 30 năm phát triển mà còn củng cố vị thế Nafoods trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Buổi lễ công bố ký kết hợp đồng giữa Nafoods Group và FMO được tổ chức trang trọng tại khách sạn Park Hyatt Saigon, với sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Hà Lan; đại diện các Ngân hàng Vietinbank, BIDV, HSBC, Bangkok Bank, Kbank, ESUN; các Công ty chứng khoán Maybank, UP Securities, Agriseco; các cơ quan báo chí và nhiều vị khách quý.

Thông qua lễ ký kết, Nafoods Group và FMO thống nhất hợp tác chặt chẽ với gói tài trợ 20 triệu USD nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững. Khoản đầu tư này không chỉ là hợp tác về nguồn lực tài chính, mà còn khẳng định sự đồng thuận về tầm nhìn, chiến lược và giá trị cốt lõi giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, số hóa và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nafoods Group.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nafoods Group.

"Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển 5 năm (2025-2030) với tầm nhìn đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững. Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu trái cây hàng đầu Việt Nam theo định hướng bền vững, duy trì vị thế số 1 về cây giống chanh leo và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm tiêu dùng Nafoods. Với tầm nhìn là tập đoàn tiên phong trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững, chúng tôi đặt mục tiêu đạt doanh thu 200 triệu USD vào năm 2030", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nafoods Group, chia sẻ.

Nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược, bao gồm: 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Ông Bas Revelt, Giám đốc đầu tư cấp cao, đại diện FMO.
Ông Bas Revelt, Giám đốc đầu tư cấp cao, đại diện FMO.

"Thỏa thuận hợp tác này đặc biệt ý nghĩa với FMO vì hai lý do. Thứ nhất, Nafoods là khách hàng đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây tại châu Á - một cột mốc mà chúng tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi hy vọng đây sẽ chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài và 'ngọt trái' đúng nghĩa. Thứ hai, hợp tác này phù hợp với chiến lược của FMO trong việc đa dạng hóa sang nhiều phân ngành nông nghiệp hơn, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp bền vững. Nông nghiệp là trụ cột của nhiều nền kinh tế, và bằng việc đồng hành cùng những doanh nghiệp như Nafoods, chúng tôi tin rằng có thể tạo ra những thay đổi tích cực thực sự", ông Bas Revelt, Giám đốc đầu tư cấp cao, đại diện FMO, chia sẻ.

Trước đó, Tập đoàn đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược với các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, Finnfund, Endurance Capital. Gần đây nhất, ngày 30/6/2025, Nafoods Group đã ký kết với responsAbility Investments AG - quỹ đầu tư uy tín chuyên về ESG đến từ Thụy Sỹ - khoản tài trợ trị giá 6 triệu USD. Trong thời gian tới, Nafoods sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, đơn vị công nghệ và khách hàng chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

