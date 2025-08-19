Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan
Khánh Huyền
19/08/2025, 08:00
Nafoods Group bắt tay FMO trong thỏa thuận 20 triệu USD, thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Cột mốc chiến lược này không chỉ ghi dấu 30 năm phát triển mà còn củng cố vị thế Nafoods trên bản đồ đầu tư quốc tế.
Buổi lễ công bố ký kết hợp đồng giữa Nafoods Group và FMO được tổ chức trang trọng tại khách sạn Park Hyatt Saigon, với sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Hà Lan; đại diện các Ngân hàng Vietinbank, BIDV, HSBC, Bangkok Bank, Kbank, ESUN; các Công ty chứng khoán Maybank, UP Securities, Agriseco; các cơ quan báo chí và nhiều vị khách quý.
Thông qua lễ ký kết, Nafoods Group và FMO thống nhất hợp tác chặt chẽ với gói tài trợ 20 triệu USD nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững. Khoản đầu tư này không chỉ là hợp tác về nguồn lực tài chính, mà còn khẳng định sự đồng thuận về tầm nhìn, chiến lược và giá trị cốt lõi giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, số hóa và bền vững.
"Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển 5 năm (2025-2030) với tầm nhìn đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững. Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu trái cây hàng đầu Việt Nam theo định hướng bền vững, duy trì vị thế số 1 về cây giống chanh leo và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm tiêu dùng Nafoods. Với tầm nhìn là tập đoàn tiên phong trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững, chúng tôi đặt mục tiêu đạt doanh thu 200 triệu USD vào năm 2030", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nafoods Group, chia sẻ.
Nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược, bao gồm: 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.
"Thỏa thuận hợp tác này đặc biệt ý nghĩa với FMO vì hai lý do. Thứ nhất, Nafoods là khách hàng đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây tại châu Á - một cột mốc mà chúng tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi hy vọng đây sẽ chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài và 'ngọt trái' đúng nghĩa. Thứ hai, hợp tác này phù hợp với chiến lược của FMO trong việc đa dạng hóa sang nhiều phân ngành nông nghiệp hơn, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp bền vững. Nông nghiệp là trụ cột của nhiều nền kinh tế, và bằng việc đồng hành cùng những doanh nghiệp như Nafoods, chúng tôi tin rằng có thể tạo ra những thay đổi tích cực thực sự", ông Bas Revelt, Giám đốc đầu tư cấp cao, đại diện FMO, chia sẻ.
Trước đó, Tập đoàn đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược với các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, Finnfund, Endurance Capital. Gần đây nhất, ngày 30/6/2025, Nafoods Group đã ký kết với responsAbility Investments AG - quỹ đầu tư uy tín chuyên về ESG đến từ Thụy Sỹ - khoản tài trợ trị giá 6 triệu USD. Trong thời gian tới, Nafoods sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, đơn vị công nghệ và khách hàng chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan
Nafoods Group bắt tay FMO trong thỏa thuận 20 triệu USD, thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Cột mốc chiến lược này không chỉ ghi dấu 30 năm phát triển mà còn củng cố vị thế Nafoods trên bản đồ đầu tư quốc tế.
Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025
Bộ Công Thương cho biết vào đầu tháng 9 tới, các “ông lớn” từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan sẽ đến tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung ứng Việt Nam.
Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế
Đồ thị thông tin dưới đây gồm những cá nhân giàu nhất tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu từ tạp chí Forbes tính tới ngày 7/3/2025…
Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP, đặt ra một lộ trình cụ thể và bắt buộc cho việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với các dự án có sử dụng đất. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp…
Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt
Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất - xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: