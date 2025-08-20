WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce

Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực bán lẻ, kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa và tiêu dùng thông minh. Theo JP Morgan, GDP bình quân đầu người Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 7,1%/năm giai đoạn 2017-2022, đạt hơn 4.000 USD/người và có thể đạt 7.500 USD vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa tiếp tục tăng cùng xu hướng nâng cấp nhu cầu sống và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu.

“KỶ NGUYÊN VÀNG” CỦA BÁN LẺ HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM

Với cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”, bệ phóng cho tiêu dùng, tương tự Trung Quốc và Thái Lan trước năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ xâm nhập bán lẻ hiện đại (Modern Trade – MT) mới đạt 12%, thấp hơn mức 20-45% của các quốc gia ASEAN. Con số này tương đương Indonesia năm 2010, giai đoạn MT bùng nổ nhờ cuộc đua mở rộng mạng lưới giữa các “ông lớn” nội địa như Indomaret và Alfamart.

Thị trường bán lẻ cũng nhận được trợ lực lớn từ Nghị quyết 68-NQ/TW của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh mục tiêu kích cầu tiêu dùng, đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển mạnh thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích phát triển các tập đoàn bán lẻ tư nhân. Việt Nam đang đứng trước “kỷ nguyên vàng” của bán lẻ hiện đại và WinCommerce (WCM), công ty thành viên Masan (HoSE: MSN), giữ vị thế tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi này.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce.

WINMART+ TẠI NÔNG THÔN TĂNG TRƯỞNG 46,2%

Theo số liệu mới nhất, doanh thu thuần 7 tháng đầu năm 2025 của WCM đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, doanh thu đạt 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nổi bật 46,2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1.024 tỷ đồng. WinMart+ Thành thị tăng 16,4% và hệ thống cửa hàng WiN tăng 13,3%. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả từ chiến lược tập trung vào thị trường nông thôn, nơi chiếm 63% dân số và vẫn phụ thuộc nhiều vào kênh bán lẻ truyền thống.

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt trội, WinCommerce còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân nông thôn. Các cửa hàng WinMart+ được thiết kế hiện đại, hàng hóa trưng bày khoa học, không gian mua sắm sạch sẽ, minh bạch về giá cả.

Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thực phẩm tươi ngon, sản phẩm thiết yếu và dịch vụ tài chính ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xa hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào chợ truyền thống. Việc “đưa siêu thị về ngõ nhỏ” không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, mang đến trải nghiệm văn minh, tiện lợi cho từng hộ gia đình Việt.

Tính đến hết tháng 7, WCM đã mở mới 354 cửa hàng, trong đó 261 cửa hàng (chiếm gần 75%) thuộc WinMart+ Nông thôn. Khu vực miền Trung đóng góp mạnh mẽ với 175 cửa hàng mới, tương đương gần 50% tổng số mở mới. Đáng chú ý, các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đều ghi nhận lợi nhuận dương, cho thấy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn vận hành ban đầu.

Khách hàng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm thịt sạch, tươi ngon tại siêu thị WinMart.

Với tốc độ trung bình gần 2 cửa hàng mở mới mỗi ngày, WCM đang đẩy nhanh quá trình phủ sóng và hiện thực hóa mục tiêu đưa bán lẻ hiện đại tiếp cận sâu hơn đến từng cộng đồng dân cư, đặc biệt ở các khu vực ngoài đô thị lớn.

Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, đô thị hóa, số hóa và thay đổi hành vi tiêu dùng đang tạo ra cơ hội lớn cho bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Trong cuộc đua định hình thị trường này, WCM không chỉ mở rộng nhanh mà còn đảm bảo hiệu quả, đồng thời mang lại giá trị phục vụ toàn diện cho người tiêu dùng ở mọi vùng miền.