WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce
Tuấn Sơn
20/08/2025, 08:00
Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực bán lẻ, kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa và tiêu dùng thông minh. Theo JP Morgan, GDP bình quân đầu người Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 7,1%/năm giai đoạn 2017-2022, đạt hơn 4.000 USD/người và có thể đạt 7.500 USD vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa tiếp tục tăng cùng xu hướng nâng cấp nhu cầu sống và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu.
“KỶ NGUYÊN VÀNG” CỦA BÁN LẺ HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM
Với cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”, bệ phóng cho tiêu dùng, tương tự Trung Quốc và Thái Lan trước năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ xâm nhập bán lẻ hiện đại (Modern Trade – MT) mới đạt 12%, thấp hơn mức 20-45% của các quốc gia ASEAN. Con số này tương đương Indonesia năm 2010, giai đoạn MT bùng nổ nhờ cuộc đua mở rộng mạng lưới giữa các “ông lớn” nội địa như Indomaret và Alfamart.
Thị trường bán lẻ cũng nhận được trợ lực lớn từ Nghị quyết 68-NQ/TW của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh mục tiêu kích cầu tiêu dùng, đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển mạnh thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích phát triển các tập đoàn bán lẻ tư nhân. Việt Nam đang đứng trước “kỷ nguyên vàng” của bán lẻ hiện đại và WinCommerce (WCM), công ty thành viên Masan (HoSE: MSN), giữ vị thế tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi này.
WINMART+ TẠI NÔNG THÔN TĂNG TRƯỞNG 46,2%
Theo số liệu mới nhất, doanh thu thuần 7 tháng đầu năm 2025 của WCM đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, doanh thu đạt 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nổi bật 46,2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1.024 tỷ đồng. WinMart+ Thành thị tăng 16,4% và hệ thống cửa hàng WiN tăng 13,3%. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả từ chiến lược tập trung vào thị trường nông thôn, nơi chiếm 63% dân số và vẫn phụ thuộc nhiều vào kênh bán lẻ truyền thống.
Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt trội, WinCommerce còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân nông thôn. Các cửa hàng WinMart+ được thiết kế hiện đại, hàng hóa trưng bày khoa học, không gian mua sắm sạch sẽ, minh bạch về giá cả.
Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thực phẩm tươi ngon, sản phẩm thiết yếu và dịch vụ tài chính ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xa hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào chợ truyền thống. Việc “đưa siêu thị về ngõ nhỏ” không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, mang đến trải nghiệm văn minh, tiện lợi cho từng hộ gia đình Việt.
Tính đến hết tháng 7, WCM đã mở mới 354 cửa hàng, trong đó 261 cửa hàng (chiếm gần 75%) thuộc WinMart+ Nông thôn. Khu vực miền Trung đóng góp mạnh mẽ với 175 cửa hàng mới, tương đương gần 50% tổng số mở mới. Đáng chú ý, các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đều ghi nhận lợi nhuận dương, cho thấy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn vận hành ban đầu.
Với tốc độ trung bình gần 2 cửa hàng mở mới mỗi ngày, WCM đang đẩy nhanh quá trình phủ sóng và hiện thực hóa mục tiêu đưa bán lẻ hiện đại tiếp cận sâu hơn đến từng cộng đồng dân cư, đặc biệt ở các khu vực ngoài đô thị lớn.
Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, đô thị hóa, số hóa và thay đổi hành vi tiêu dùng đang tạo ra cơ hội lớn cho bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Trong cuộc đua định hình thị trường này, WCM không chỉ mở rộng nhanh mà còn đảm bảo hiệu quả, đồng thời mang lại giá trị phục vụ toàn diện cho người tiêu dùng ở mọi vùng miền.
WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce
Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.
Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II
Ngày 19/8/2025, Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên. Trên quỹ đất 31 ha, dự án sẽ phát triển 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, 250 căn nhà liền kề thương mại cùng hệ thống tiện ích và hạ tầng xã hội, đáp ứng chỗ ở cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Mỹ II, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.
Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư
tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành
Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án thuộc dự án sân bay Long Thành; trong đó có việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành...
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng
Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…
Nguyên nhân người lao động "mặn mà" trợ cấp, thờ ơ học nghề
Hiện phần lớn người lao động chỉ quan tâm tới các chính sách ngắn hạn như trợ cấp thất nghiệp chứ không thích học nghề. Chỉ tính trong quý 1/2025, có gần 124.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng chỉ có hơn 3.600 người trong số này chọn học nghề (chiếm khoảng 2,9%)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: