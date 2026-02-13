Thứ Sáu, 13/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Hạ Chi

13/02/2026, 14:12

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, trình trong tháng 2/2026...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 12/02/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Kế hoạch).

Theo Kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, trình trong tháng 2/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết Luật.

Thời gian thực hiện phù hợp với lộ trình sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 được ban hành, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật.

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn; tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

Bảo đảm các điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2015/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hằng năm theo quy định; đề xuất biểu dương, khen thưởng theo quy định pháp luật các sản phẩm truyền thông có giá trị tuyên truyền cao, có sức lan tỏa xã hội, góp phần đưa Luật vào cuộc sống hiệu quả.

Căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch có trách nhiệm lồng ghép kế hoạch triển khai thi hành Luật trong chương trình, kế hoạch chung của bộ, ngành, địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan để làm rõ, thống nhất hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ kinh tế số Luật Chuyển giao công nghệ Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng

Chủ đề:

Luật Chuyển giao công nghệ

