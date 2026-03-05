Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Theo đó, Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG qua sàn; qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Mới đây, Yeah 1 đã chốt ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 23/3/2026, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết).

Ngày họp dự kiến là 22/4/2026; thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Đồng thời, HĐQT Yeah1 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và/hoặc thay đổi thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trước đó vào ngày ngày 23/12/2025, Tập đoàn YEG chính thức công bố việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (MangoPlus), hiện tại là công ty con trực tiếp, nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, số vốn góp thêm dự kiến là gần 43,2 tỷ đồng, hoàn thành trong quý 4 năm nay. Vốn điều lệ của Mango+ sau khi YEG góp thêm vốn là gần 43,72 tỷ đồng và YEG tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ tại Mango+.

Theo YEG, MangoPlus sẽ đóng vai trò là đơn vị độc quyền tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng (format) giải trí hàng đầu thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác nội dung lớn trong khu vực.

Cũng theo YEG, đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn Yeah1 và Mango TV - đơn vị sáng tạo nội dung hàng đầu của Trung Quốc.

Theo hợp tác này, MangoPlus nắm giữ độc quyền khai thác kho tàng IP Format (Sở hữu trí tuệ) từ đối tác quốc tế và đây không chỉ là việc mang những sản phẩm tinh hoa quốc tế về Việt Nam mà còn là hành trình chuyển giao năng lực sâu rộng từ sản xuất đến công nghệ, vận hành.

Về kết quả kinh doanh, YEG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2025 đạt hơn 13,7 tỷ đồng, giảm 79,49% so với cùng kỳ nguyên nhân là do doanh thu quảng cáo trên các nền tảng sụt giảm so với cùng kỳ bởi ảnh hưởng của thay đổi chính sách nền tảng cũng như thị trường quảng cáo nói chung, đồng thời Tập đoàn YEG cũng tăng cường chi phí đầu tư vào phát triển hệ thống người dùng đầu cuối dẫn đến lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, YEG báo lãi công ty mẹ âm hơn 128 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 23 tỷ). Nguyên nhân là do ghi nhận chi phí tài chính liên quan đến thoái vốn công ty con trong quý 1/2025; Lợi nhuận hợp nhất nhất năm 2025 lãi giảm 34,46% so với cùng kỳ còn hơn 80,3 tỷ đồng.