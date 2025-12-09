Bán tháo dữ dội, thanh khoản đột biến kỷ lục 32 phiên

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Kim Phong
09/12/2025, 12:07
Mặc dù VIC vẫn tăng rất mạnh nhưng phản ứng ngược trên thị trường đã bùng phát: Áp lực bán tháo tăng đột biến khi nhà đầu tư không chịu nổi cảm giác ức chế, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 6 lần tăng giá. Quá nửa (52,3%) số cổ phiếu trong VN-Index đang giảm hơn 1%...
Trong 4 cổ phiếu nhóm Vin ở HoSE thì VIC tăng 5,3%, VPL tăng 1,32% còn VHM giảm 4,09%, VRE giảm 3,19%. Hai mã tăng đỡ lại gần 12 điểm cho chỉ số, giúp VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,61% tương đương -10,62 điểm. Nếu không có sự nâng đỡ này, sáng nay đã là một phiên “tang thương” của bảng điện tử.
Ngoài VIC và VPL, rất ít cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng. Độ rộng sàn HoSE chỉ có 45 mã tăng/268 mã giảm. Những cổ phiếu còn xanh hầu hết thanh khoản không đáng kể. SAB tăng 1,32%, BAF tăng 1,77%, YEG tăng 2,39%, AAA tăng 2,71%, HID tăng 4,04%, TTF tăng 6,92%, FIT tăng 1,26%, APH tăng 3,88% là những cổ phiếu duy nhất giao dịch được trên 10 tỷ đồng.
Thị trường diễn biến tiêu cực từ rất sớm mặc dù VIC tăng khỏe ngay từ đầu. Rổ VN30 ban đầu cũng có 14 cổ phiếu xanh và VN30 đến khoảng gần 10h mới đỏ rõ ràng. Tuy vậy độ rộng toàn sàn HoSE ngay từ 9h30 đã là 75 mã tăng/153 mã giảm. Đến 10h sắc đỏ lan rất rộng với 73 mã tăng/201 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn này chỉ còn 45 mã tăng/268 mã giảm. Trong đó, 180 cổ phiếu giảm quá 1%.
Sức mạnh vốn hóa của VIC vượt xa các cổ phiếu còn lại nhưng số lượng vẫn có hiệu ứng rõ nét. Rổ VN30 chốt phiên sáng chỉ có 2 mã xanh nhưng tới 28 mã giảm, với 14 mã giảm quá 2%. VN30-Index đang giảm 0,87% do VIC cũng không phát huy hết quy mô vốn hóa.
Nhóm ngân hàng giảm cực mạnh ở VPB với -3,7%, MBB giảm 3,16%, LPB giảm 3,13%, HDB giảm 3,05%, SHB giảm 2,71%, TPB giảm 2,33%. May mắn là các trụ lớn nhất nhóm này như VCB, BID chưa rơi sâu.
Áp lực bán tháo phản ánh rất rõ rệt khi thanh khoản ở nhóm giảm mạnh nhất đều rất lớn. Ví dụ SHB, MBB, VPB, HDB khớp 300 tới 800 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán có VIX giảm 3,4%, SSI giảm 2,55% cũng giao dịch tương ứng 742 tỷ và 432 tỷ. Các cổ phiếu khác như GEX, HAG, MWG, MSN, CII, DXG… cũng có thanh khoản rất lớn. Tính chung nhóm giảm giá vượt 1% trên sàn HoSE đạt thanh khoản tới 9.102 tỷ đồng, chiếm 66,7% sàn này.
Tổng thanh khoản của HoSE sáng nay cũng tăng cao 81%, lên mức kỷ lục 32 phiên, đạt 13.646 tỷ đồng chưa kể khớp lệnh. Rõ ràng là các lệnh bán tháo đã ép giá xuống mức sâu và chạm tới dòng tiền chờ mua.
Trong bối cảnh bán tháo như vậy, tín hiệu quan trọng nhất là hành động bắt đáy của nhà đầu tư sẽ tạo hiệu ứng như thế nào. Mức thanh khoản tăng vọt đã xác nhận có dòng tiền chờ đợi và khớp thành công. Tuy nhiên chỉ khoảng 17% số cổ phiếu của VN-Index đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất sáng nay. Điều này cho thấy bên mua vẫn rất thụ động đợi giá và không nâng lệnh đặt lên.
VN-Index chốt phiên sáng vẫn đang ở sát mức thấp nhất và cổ phiếu trong rổ VN30 cũng không phục hồi nhiều. Chỉ vài mã cho thấy có tín hiệu rõ nét là BCM “thoát đáy” 1,08%, LPB hồi lại 2,87%, VNM hồi 1,12% và VRE hồi 1,92% so với giá thấp nhất. Cần nhấn mạnh là các cổ phiếu này cũng vẫn đang giảm giá, thậm chí giảm mạnh.
Chiến lược chờ mua là điều không bất ngờ vì thị trường đang trông đợi một nhịp điều chỉnh dạng này khi hiện tượng kéo trụ tạo sự ức chế rất cao. VN-Index tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1800 điểm (chỉ số lên cao nhất sáng nay tới 1772,03 điểm) và nếu các trụ dẫn quay đầu thì rủi ro điều chỉnh là cao. VHM đã phát tín hiệu sáng nay còn VIC dù vẫn mạnh nhưng không giữ được mức cao nhất, đã lùi xuống khoảng 1,53%. Dòng tiền chỉ hành động tích cực hơn và nâng giá nếu như áp lực bán nhẹ đi một cách rõ ràng.
Khối ngoại sáng nay cũng bất ngờ tăng vọt mức bán ra với gần 2.305 tỷ đồng, cao nhất 31 phiên sáng. Giá trị bán ròng là 1195,6 tỷ. VIC bị bán tới 537,5 tỷ đồng ròng, VHM -165,5 tỷ, HDB -117,3 tỷ, MSN -73,9 tỷ, STB -67,5 tỷ, SSI -62,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +84,7 tỷ, FPT +63,7 tỷ, SHB +56,9 tỷ.
