Đà tăng lan tỏa rộng, áp lực bán suy yếu rõ rệt

Thị trường đã tích cực hơn đáng kể trong phiên chiều nay khi bên mua mạnh dạn xuống tiền và nâng giá dần lên. Nhóm blue-chips tăng khá đều, tạo sự lan tỏa tích cực ra phần còn lại của thị trường. Hoạt động kéo trụ vẫn có, nhưng không còn rõ rệt khi nhóm cổ phiếu Vin cũng được ủng hộ từ số lớn các blue-chips khác.

VHM quay lại giá kịch trần vẫn là cổ phiếu xuất sắc nhất nhóm Vin. Tuy nhiên VIC chiều nay xuất hiện dòng tiền mạnh mẽ đẩy giá lên ngay khi mở cửa trở lại. Chốt phiên sáng VIC khá đuối với mức tăng 0,71% nhưng đóng cửa là +3,03%. Như vậy chỉ riêng chiều nay VIC đã tăng thêm 2,31% và thanh khoản cao nhất rổ VN30, đạt gần 730,9 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, VIC là cổ phiếu thanh khoản cao thứ hai thị trường, đạt 1.053,2 tỷ đồng. Hai trụ này đem về hơn 15 điểm trong tổng mức tăng 25,04 điểm của VN-Index.

Dù chiếm hơn một nửa mức tăng chỉ số nhưng VIC và VHM hôm nay cũng không phải “một mình một chợ”. Rổ VN30 đóng cửa với 19 mã tăng/5 mã giảm, trong đó 9 mã tăng hơn 1%, chỉ số đại diện tăng 1,26%. Ngoài nhóm Vin, cũng có GAS tăng 6,5%, STB tăng 4,2%, PLX tăng 2,7%, GVR tăng 2%, FPT tăng 1,9%. Tiếc rằng các cổ phiếu này có vốn hóa chưa nằm trong Top 10 nên VN-Index vẫn chưa bùng nổ. Dù vậy với nhà đầu tư, điểm số lúc này không quan trọng bằng khả năng phục hồi của cổ phiếu trong danh mục.

Từ góc độ này thì hôm nay là một phiên giao dịch tích cực. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 189 mã tăng/126 mã giảm, tốt hơn buổi sáng với 149 mã tăng/137 mã giảm. Không chỉ vậy, có tới 109 cổ phiếu chốt tăng từ 1% trở lên, tức là ngoài các blue-chips VN30, vẫn có cả trăm cổ phiếu vừa và nhỏ khác tăng mạnh. NVL, BVH, BWE kịch trần với thanh khoản khá cao. Số còn lại như GEE, VVS, BIC, TTF, PVD, MIG, PC1, CIG, GMD đều tăng từ 3% trở lên. Thậm chí giao dịch cỡ trăm tỷ đồng cũng xuất hiện tại GEE, PC1 và PVD.

Nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận.

So với thời điểm chốt phiên sáng, tuy độ rộng cũng tốt nhưng mới có 61 cổ phiếu tăng trên 1%, thì chiều nay mặt bằng giá cổ phiếu đã được nâng lên đáng kể. Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều cũng tăng 24,4% so với phiên sáng. Đây rõ ràng là hiệu ứng của việc nâng giá mua, vừa đẩy mặt bằng giá cổ phiếu cao hơn, vừa làm gia tăng thanh khoản.

Sự cải thiện này vẫn chưa phải là tích cực, vì tính chung cả ngày HoSE vẫn giảm thanh khoản khớp lệnh tới 40% so với phiên cuối tuần trước. Nếu tính cả HNX, giá trị khớp lệnh hai sàn cũng giảm hơn 39%. Tuy nhiên khi nhìn từ biến động bán tháo của hai phiên liền trước, rõ ràng tình thế đã có cải thiện, nhất là từ phía nhà đầu tư cầm cổ. Sự hoảng loạn đã kết thúc và ở thời điểm cuối năm, những ai muốn bán nhất đã “thoát hàng” với nhu cầu giải phóng margin.

Với khả năng phần hóa trong nhóm blue-chips, vai trò của cổ phiếu Vin được trông đợi sẽ bớt ảnh hưởng. Hôm nay điểm số được hỗ trợ tốt từ nhóm cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30, hơn là ở nhóm vốn hóa lớn nhất. Trong 10 cổ phiếu ảnh hưởng hàng đầu thì ngoài VIC và VHM, không có thêm mã nào đáng chú ý: VCB, BID, MBB chỉ tham chiếu, TCB tăng 0,44%, MCH tăng 0,05%, CTG tăng 0,28%, VPB giảm 0,53%, HPG giảm 0,74%. Thực tế thị trường không có sự cộng hưởng rõ rệt ở trụ, nhưng giao dịch vẫn khá tích cực ở số lớn cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài là tín hiệu bất lợi khi “bữa tiệc mua ròng” có vẻ đã kết thúc. Phiên cuối tuần qua khối này bán ròng trên cả 3 sàn tới 1.223 tỷ đồng sau 5 phiên mua ròng liên tiếp trước đó với 3.347 tỷ đồng. Hôm nay khối này tiếp tục bán ròng 123 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Dù vậy nếu nhìn trong phiên, khối này đã có thay đổi. Cụ thể, buổi sáng khối ngoại bán ròng 576,4 tỷ đồng thì chiều nay đã mua ròng hơn 453 tỷ đồng. FPT được mua ròng gấp 3 lần phiên sáng, nâng vị thế ròng cả ngày lên +300,2 tỷ đồng. STB cũng được mua ròng đột biến 224,6 tỷ dù phiên sáng không đáng kể. Ngoài ra VJC, GEX, GAS, HPG, VPB, NLG cũng được mua ròng thêm. Phía bán ra chiều nay có VIC đáng kể khi tăng thêm gần 200 tỷ nữa, tổng cộng bán ròng 260,4 tỷ đồng. BWE ghi nhận -369 tỷ, tức là gần như không bán thêm trong buổi chiều. VHM -126,4 tỷ, HDB -111,1 tỷ, MCH -55,9 tỷ, DGC -43 tỷ là các mã bị bán tăng cường.