Cổ phiếu blue-chips phục hồi, thanh khoản giảm sốc

Giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay đột ngột giảm 48% so với phiên trước, xuống mức thấp nhất 7 phiên khi nhà đầu tư giảm cường độ giao dịch ở những ngày cuối năm. Tuy giao dịch chậm nhưng độ rộng lại xác nhận diễn biến phục hồi tích cực, nhất là ở nhóm blue-chips, cho thấy bên bán cũng giảm nhu cầu.

Sau phiên “quét sàn” nhóm Vin cuối tuần qua thị trường trông đợi khả năng cân bằng lại ở các trụ giúp thị trường bớt “hoảng”. Sáng nay VIC đã quay đầu tăng 0,71%, VHM tăng cực mạnh 6,91% thậm chí trong phiên có lúc kịch trần, VPL tăng 3,37%, VRE tăng 5%. Chỉ riêng nhóm này đã đem về hơn 11 điểm trong tổng mức tăng 15,37 điểm (+0,89%) của VN-Index.

Tuy nhóm Vin vẫn là động lực quan trọng nhưng tổng thể rổ VN30 sáng nay cũng cân bằng hơn nhiều: Độ rộng ghi nhận 15 mã tăng/8 mã giảm và chỉ số tăng 0,8%. Ngoài 3 mã nhóm Vin, có thêm GAS tăng 4,11%, STB tăng 2,96%, BCM tăng 1,68%, FPT tăng 1,62%, VJC tăng 1,35%. Phía giảm giá chỉ có HDB giảm 1,09%, DGC giảm 1,81% là đáng kể.

Ảnh hưởng của nhóm blue-chips là rất đáng kể, giúp VN-Index cân bằng lại khá dễ dàng. Chỉ số chốt phiên sáng quay lên 1745,17 điểm. Dù vậy lực cầu giá cao vẫn chưa thực sự mạnh, nhiều cổ phiếu đã bị ép xuống với biên độ khá rộng. VIC thậm chí “tuột” 2,38% so với giá cao nhất, STB tụt 1,99%, TCB tụt 1,31%, TPB tụt 1,17%... Đây đều là các cổ phiếu có nhịp tăng mạnh từ sớm, xác nhận có lực chốt lời xuất hiện. Dù vậy thanh khoản các cổ phiếu này cũng không lớn, cho thấy yếu tố thiếu cầu rõ nét.

Phần còn lại của thị trường cũng đã quay lại trạng thái phân hóa và chủ đạo là dao động biên độ hẹp. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 149 mã tăng/137 mã giảm. Ở nhóm xanh có 61 mã tăng hơn 1%, thanh khoản chiếm 42% tổng giá trị khớp của sàn. Ở nhóm đỏ, có 44 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm 8,1% sàn. Nhìn từ góc độ phân bổ vốn như vậy thì dù độ rộng không quá chênh lệch nhưng dòng tiền vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội rõ ràng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có khá nhiều cổ phiếu tích cực, chỉ là thanh khoản không ấn tượng. GEX tăng 2,46% với 146,8 tỷ, VCK tăng 2,26% với 102,3 tỷ, PC1 tăng 5,98% với 94,5 tỷ, POW tăng 2,34% với 94,2 tỷ, BSR tăng 1,54% với 86,6 tỷ, NVL tăng 3,4% với 77,3 tỷ… là những đại điện đáng kể nhất.

Ở phía giảm chỉ có 9 cổ phiếu xuất hiện biên độ rộng hơn -1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Số lượng này phản ánh sự mất cân đối cung cầu cục bộ hơn là nhóm ngành, dù bất động sản và chứng khoán chiếm khá nhiều: DGC giảm 1,64%, VND giảm 1,25%, VPI giảm 1,85%, DXG giảm 1,14%, HDG giảm 1,63%, HAG giảm 1,12%, TCH giảm 2,14%, VPX giảm 1,79%.

Một diễn biến khá bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài không nghỉ cuối năm như mong đợi, trái lại bán ra khá lớn. Tổng giá trị bán trên HoSE sáng nay đạt 1495,4 tỷ đồng, mức ròng là -576,4 tỷ. Tuy vậy khối này bán ròng khá tập trung ở BWE -367,9 tỷ, VHM -109,5 tỷ, VIC -65,5 tỷ, HDB -52,2 tỷ. Phía mua ròng có FPT +101,4 tỷ, GAS +42,3 tỷ, VJC +26,1 tỷ.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay là mức sụt giảm thanh khoản đột biến. Điều này phản ánh khía cạnh tích cực hơn là tiêu cực, vì những ngày cuối năm nhà đầu tư thường giảm giao dịch. Nhu cầu tái cơ cấu hoặc chốt sổ năm tài chính cũng đã thực hiện xong. Với trạng thái phân hóa, dao động giá rất hẹp thì thanh khoản thấp phản ánh sự cân bằng.