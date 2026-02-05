Bảo hiểm Bảo Việt giữ vững ngôi đầu về doanh thu bán lẻ trên thị trường bảo hiểm

Năm 2025 - năm bản lề bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt mức tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng của hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2025 do Cục Thống kê công bố. Kết quả này khẳng định sự chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, chất lượng vận hành và hiệu quả tăng trưởng của doanh nghiệp.

Năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thành tựu nổi bật về tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh doanh và sự bứt phá trong vai trò dẫn dắt thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Tại phân khúc bảo hiểm bán lẻ - thị trường trọng tâm, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vượt trội xét trên cả quy mô khách hàng và độ phủ dịch vụ trên toàn quốc; đồng thời đứng trong Top dẫn đầu thị phần tổng trên thị trường ngành, khẳng định quy mô, sức ảnh hưởng và uy tín của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam đối với người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong năm 2025. Ảnh: Bảo hiểm Bảo Việt.

Trong thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được đặt ra, yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ và tính bền vững. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp then chốt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, phải phát huy tối đa vai trò dẫn dắt và ổn định thị trường.

Gắn liền với lịch sử phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt luôn khẳng định vị thế trụ cột trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Những kết quả hoạt động không chỉ phản ánh năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn cho thấy trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho hàng triệu khách hàng. Đây cũng là nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030 - một chặng đường mới với tầm nhìn bền vững và kỳ vọng cao.

CÂN BẰNG TĂNG TRƯỞNG - BỨT PHÁ TRONG MỌI PHÂN KHÚC TRỌNG YẾU

Khẳng định sức bền và năng lực dẫn dắt thị trường, Bảo hiểm Bảo Việt đã có một năm 2025 ấn tượng, dẫn đầu trong thị phần bán lẻ. Điều này một lần nữa minh chứng cho vị thế doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển thị trường bảo hiểm cá nhân tại Việt Nam.

Sự dẫn đầu của Bảo Việt được thể hiện rõ nét qua từng mảng nghiệp vụ then chốt. Ở lĩnh vực bảo hiểm y tế, doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối, trở thành lựa chọn tin cậy hàng đầu của người dân. Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ dẫn đầu về quy mô mà còn tạo khác biệt rõ nét về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Doanh nghiệp liên tục mở rộng danh mục quyền lợi, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế phù hợp với nhiều phân khúc, từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hợp đồng, bảo lãnh và giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Mạng lưới bảo lãnh viện phí rộng khắp cùng quy trình xử lý minh bạch, nhanh chóng đã góp phần giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách thuận tiện, giảm thiểu tối đa gánh nặng tài chính và thủ tục trong những thời điểm quan trọng nhất.

Trong khi đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ chiến lược mở rộng thị phần và độ bao phủ; cùng mạng lưới hàng nghìn gara, điểm sửa chữa và giám định ủy quyền trên khắp cả nước. Nhờ đó, hàng triệu khách hàng được trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm liền mạch, không gián đoạn, với sự hỗ trợ kịp thời và thuận tiện ngay tại thời điểm phát sinh nhu cầu.

Khi nói về nền tảng thành công trong mảng bảo hiểm bán lẻ, ông Đoàn Việt Trang - Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ: “Với năng lực triển khai được tối ưu qua nhiều thập kỷ, Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu hệ thống công nghệ và quy trình nghiệp vụ đồng bộ trên toàn quốc, cho phép cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác dù khách hàng ở bất kỳ đâu.

Điều này thể hiện rõ qua tốc độ giải quyết bồi thường, thủ tục bảo lãnh được tinh gọn và khả năng hỗ trợ 24/7 trên mọi kênh. Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu phát triển sát với nhu cầu thực tế, kết hợp linh hoạt với hệ thống dịch vụ hiện có, tạo thành một vòng tròn bảo vệ khép kín. Nhờ đó, khách hàng không chỉ được đảm bảo về tài chính mà còn được tiếp cận mạng lưới chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ khẩn cấp ngay khi cần.”

Song song với mảng bán lẻ, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò trụ cột ở phân khúc bảo hiểm doanh nghiệp, đảm nhận nhiều dự án quy mô lớn với yêu cầu kỹ thuật và quản trị rủi ro phức tạp, giữ vững vị trí số 1 về thị phần bảo hiểm hàng không và bảo hiểm hàng hóa.

Tại phân khúc bảo hiểm hàng không - lĩnh vực đòi hỏi năng lực chuyên môn sâu - doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò dẫn đầu, tham gia liên danh bảo hiểm cho hầu hết các hãng hàng không lớn trong nước, qua đó khẳng định năng lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn và uy tín với các đối tác chiến lược. Các nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt duy trì đà tăng trưởng dương tích cực.

Đặc biệt, Bảo hiểm Bảo Việt được tín nhiệm bảo hiểm cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia theo Công điện 137 của Chính phủ, trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng then chốt như giao thông đường bộ, cảng hàng không, năng lượng và các công trình nghiên cứu - phát triển. Các dự án có quy mô lớn, yêu cầu bảo hiểm và quản trị rủi ro cao, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế nhà nước lớn.

Việc đồng hành bảo hiểm cho các công trình có tính chất đặc biệt quan trọng không chỉ thể hiện năng lực triển khai và quản trị rủi ro ở cấp độ cao, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp trong bảo vệ hệ thống hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm tính liên tục và ổn định của nền kinh tế.

Năm 2025, nghiệp vụ tái bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tăng trưởng bứt phá, phản ánh năng lực triển khai và quản trị rủi ro ngày càng bài bản. Kết quả này cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đầu tư chiều sâu chuyên môn, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu cấu trúc danh mục theo hướng chọn lọc, hiệu quả và bền vững. Trên nền tảng đó, năng lực bảo vệ và sức chống chịu của Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được củng cố, tạo dư địa để tham gia và dẫn dắt các chương trình, dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM DẪN ĐẦU VỀ ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, Bảo hiểm Bảo Việt năm 2025 còn thể hiện bản lĩnh quản trị vững vàng trước những thử thách lớn. Đặc biệt trong công tác bồi thường thiên tai, doanh nghiệp đã xử lý kịp thời, minh bạch và hiệu quả các đợt bão lũ. Điều này cho thấy trách nhiệm cao với khách hàng và cộng đồng, công tác quản trị hệ thống - từ kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu quả nghiệp vụ đến quản lý rủi ro và trích lập dự phòng - được triển khai chặt chẽ, góp phần tạo nền tảng bền vững cho doanh nghiệp phát triển trong dài hạn.

Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Bảo Việt lan tỏa trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn của bảo hiểm thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và chăm lo nội bộ. Doanh nghiệp phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng lũ, trao tặng nhà tình nghĩa, học bổng cho học sinh khó khăn và kịp thời hỗ trợ cán bộ nhân viên tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão lũ..

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt tích cực tham gia các sự kiện trọng điểm quốc gia trong năm bản lề mở ra Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - giai đoạn đất nước bước vào quỹ đạo phát triển mới với yêu cầu cao hơn về nội lực, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của các lực lượng kinh tế chủ chốt do Thủ tướng Chính phủ chủ trì như Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây đều là những không gian quy mô lớn tôn vinh chặng đường phát triển của đất nước, kết nối các lực lượng kinh tế chủ lực và lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Những nỗ lực bền bỉ đó tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận, nổi bật là xếp hạng tín nhiệm tích cực từ AM Best, giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng 2025 (Global Banking & Finance Awards) và vinh dự đón nhận bằng khen Bộ tài chính cho Tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về năng lực tài chính và uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển bền vững, gắn tăng trưởng của doanh nghiệp với sự ổn định và phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bảo hiểm Bảo Việt.

BẢN LĨNH ĐIỀU HÀNH VÀ TẦM NHÌN BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI

Bước vào năm 2026, trong bối cảnh khu vực kinh tế nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt, định hướng và kiến tạo các trụ cột phát triển kinh tế đến năm 2030, ngành bảo hiểm được kỳ vọng như một “hạ tầng mềm” thiết yếu của nền kinh tế. Với triển vọng GDP duy trì tăng trưởng cao, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn với 234 công trình trọng điểm quốc gia, cùng sự gia tăng nhanh của thu nhập bình quân đầu người, nhu cầu bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm y tế và xe cơ giới được dự báo tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Trên nền tảng kết quả năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt xác định bước vào giai đoạn 2026-2030 với vai trò là lực lượng tuyến đầu đồng hành cùng quá trình phát triển của nền kinh tế, tham gia bảo vệ an toàn cho các dự án chiến lược, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và an sinh xã hội. Đây được xem là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 - trở thành nước phát triển, thu nhập cao.