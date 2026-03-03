Lãi suất cho vay tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Sau giai đoạn khá ổn định từ tháng 9 - 11/2025, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bắt đầu nhích lên trong tháng 12/2025 và tăng tốc rõ rệt trong tháng 1/2026, với mức điều chỉnh khoảng 0,3 điểm phần trăm chỉ trong một tháng...
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố diễn biến lãi suất của tổ chức
tín dụng đối với khách hàng tháng 1/2026.
So với tháng 12/2025, lãi suất huy động bình quân bằng VND đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6
tháng tăng 0,1 điểm phần trăm ở mức sàn (từ 3,8% lên 3,9%/năm), trong khi mức
trần giữ nguyên 4,5%/năm.
Đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, lãi
suất huy
động bình quân tăng từ 4,7–5,9%/năm lên 4,8–6,3%/năm,
tương ứng tăng 0,1 điểm phần trăm ở mức sàn và tăng mạnh hơn 0,4 điểm phần trăm
ở mức trần.
Lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 6–12 tháng tăng mạnh nhất, với mức trần tăng thêm 0,4 điểm phần trăm trong tháng 1/2026 và tăng lũy kế 0,8 điểm phần trăm trong hai tháng cận Tết nguyên đán (12/2025 và tháng 1/2026).
Trong tháng 1/2026, tiền gửi kỳ hạn trên 12 đến
24 tháng ghi nhận mức tăng đồng đều 0,1 điểm phần trăm ở cả hai đầu biên độ so với tháng 12/2025, từ 5 đến 6,4%/năm lên 5,1–6,5%/năm. Riêng kỳ hạn trên 24 tháng
dao động quanh mức 6,8%/năm trong tháng 12/2025
và chuyển sang khoảng 6,7–6,9%/năm trong tháng 1/2026,
cho thấy biến động rất nhẹ, trong biên độ khoảng +/- 0,1
điểm phần trăm.
Trong tháng 1/2026, lãi suất cho vay bình quân bằng VND đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu
tăng đồng đều 0,3 điểm phần trăm so với
tháng trước,
từ 6,7–9%/năm lên 7 –9,3%/năm,
phản ánh xu hướng điều chỉnh tăng mặt bằng lãi suất đầu năm.
Lãi
suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên vẫn giữ ổn định ở mức
khoảng 3,9%/năm, không thay đổi so với tháng 12/2025
và tiếp tục thấp hơn mức trần 4%/năm theo quy định.
Trong
khi đó, lãi suất cho vay bằng USD hầu như ổn định ở mức sàn 4%/năm và tăng nhẹ
0,1 điểm phần trăm ở mức trần, từ 5,0% lên 5,1%/năm.
Theo cập nhật của VnEconomy, mức tăng lãi suất
VND trong giai đoạn tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 chủ yếu diễn ra từ tháng 12/2025 đến
tháng 1/2026, sau khi tương đối ổn định trong giai đoạn tháng 9 - 11/2025.
Cụ
thể, trong 3
tháng từ 9 đến 11/2025, lãi suất huy động VND chỉ điều chỉnh nhẹ, biên độ tăng
không đáng kể và chủ yếu dao động trong phạm vi hẹp.
Tuy nhiên, bắt đầu từ
tháng 12/2025, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt ở
các kỳ hạn trung và dài hạn.
Lãi suất cho vay bình quân VND tăng đồng loạt 0,3 điểm phần trăm chỉ trong một tháng, lên mức 7–9,3%/năm vào tháng 1/2026, đánh dấu nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ tháng 9/2025.
Ví
dụ, lãi suất huy độngbình quân kỳ hạn 6 - 12 tháng tăng từ mức
4,6–5,6%/năm (tháng 11/2025) lên 4,7–5,9%/năm (tháng 12/2025) và
tiếp tục tăng lên 4,8–6,3%/năm vào tháng 1/2026.
Như
vậy, phần lớn mức tăng lũy kế 0,8 điểm phần trăm ở mức trần của nhóm tiền gửi kỳ hạn này tập trung trong hai tháng cận Tết nguyên đán.
Tương
tự, lãi suất cho vay bình quân VND cũng tương đối ổn định trong
giai đoạn 9 - 11/2025
(khoảng 6,5–8,9%/năm), nhưng bắt đầu tăng từ tháng 12/2025 và tăng rõ hơn trong
tháng 1/2026, đạt 7 - 9,3%/năm. Phần lớn mức tăng lũy kế
0,4 - 0,5
điểm phần trăm cũng diễn ra trong giai đoạn cuối năm và đầu năm 2026.
