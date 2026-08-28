Bảo hiểm công trình: Chi phí bắt buộc hay khoản đầu tư bảo vệ dự án?

Một sự cố trong quá trình thi công có thể khiến hàng tỷ đồng vốn đầu tư đứng trước nguy cơ tổn thất, kéo theo chi phí khắc phục, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của cả dự án.

Trong thực tế, một công trình trong quá trình xây dựng có thể chịu tác động từ nhiều nhóm rủi ro khác nhau. Từ cháy, nổ; sập đổ hoặc hư hỏng kết cấu công trình; sai sót hoặc sự cố kỹ thuật trong quá trình xây dựng, lắp đặt; thiệt hại do bão, mưa lớn, sạt lở và các hiện tưởng thời tiết cực đoan; cho tới những va chạm gây hư hỏng may móc, thiết bị thi công và tai nạn, thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba.

RỦI RO TRÊN CÔNG TRƯỜNG CÓ THỂ GÂY THIỆT HẠI HÀNG TỶ ĐỒNG

Trong đó, thời tiết cực đoan đang trở thành một trong những rủi ro khó lường đối với hoạt động xây dựng và hạ tầng. Mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, ngập lụt hoặc sạt lở… có thể tác động trực tiếp đến công trường, đặc biệt đối với những dự án có thời gian thi công kéo dài hoặc nằm trong khu vực có điều kiện địa hình phức tạp.

Theo số liệu được cơ quan quản lý bảo hiểm công bố sau bão Yagi năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã ghi nhận 14.587 vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật, ước tính thiệt hại khoảng 10.595 tỷ đồng. Con số trên cho thấy các rủi ro thiên tai có thể nhanh chóng chuyển thành những tổn thất tài chính rất lớn đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Công trình phải tạm dừng thi công do mưa lũ và bão kéo dài (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Không chỉ dừng lại ở phần tài sản hoặc hạng mục công trình bị hư hỏng, thiệt hại của một sự cố xây dựng có thể kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh như: Chi phí tháo dỡ, sửa chữa, xây dựng lại; chi phí thu dọn hiện trường; vận chuyển, nhân công phát sinh hoặc thuê bổ sung máy móc, thiết bị. Đối với các dự án có quy mô lớn, những khoản chi phí này có thể tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền và kế hoạch tài chính của chủ đầu tư hoặc nhà thầu; làm phát sinh các nghĩa vụ hợp đồng, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, vận hành hoặc giải ngân vốn đầu tư.

Ngoài thiệt hại vật chất, chủ đầu tư hoặc nhà thầu còn có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự nếu hoạt động xây dựng gây thiệt hại về người hoặc tài sản cho bên thứ ba.

Vì vậy, với chủ đầu tư và nhà thầu, câu hỏi không chỉ là “làm thế nào để công trình an toàn hơn?”, mà còn là “nếu một tổn thất lớn xảy ra, nguồn lực nào sẽ giúp dự án tiếp tục vận hành và phục hồi?”

BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH KHÔNG CHỈ ĐỂ “ĐỦ HỒ SƠ”

Nghị định 220/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong thực tế, bảo hiểm công trình đôi khi vẫn được nhìn nhận như một yêu cầu pháp lý hoặc một thủ tục cần hoàn thiện trước khi dự án triển khai. Cách tiếp cận này khiến nhiều doanh nghiệp chưa khai thác đầy đủ giá trị của bảo hiểm trong công tác quản trị rủi ro.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank – một trong những đơn vị bảo hiểm cho nhiều dự án, công trình lớn chia sẻ, giá trị dễ nhìn thấy nhất của bảo hiểm nằm ở chỗ giúp doanh nghiệp chuyển giao một phần rủi ro tài chính sang doanh nghiệp bảo hiểm. Từ đó, giúp bảo vệ nguồn vốn đầu tư, giảm áp lực tài chính đột biến và hỗ trợ dự án tiếp tục triển khai sau sự cố. Tuy nhiên, vai trò của bảo hiểm không chỉ dừng lại ở đó.

Nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng và đối tác cũng xem chương trình bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm còn có thể hỗ trợ khách hàng nhận diện các điểm dễ tổn thương, xây dựng kế hoạch ứng phó và quản trị rủi ro ngay từ giai đoạn đầu. "Việc đánh giá đầy đủ các mối nguy và đặc thù rủi ro của từng dự án đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giải pháp bảo vệ phù hợp, hạn chế thiệt hại sau này", đại diện VBI nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác hỗ trợ tư vấn, xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro, khi tổn thất phát sinh, doanh nghiệp bảo hiểm có thể phối hợp cùng chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện các phương án khắc phục tạm thời giúp hạn chế tổn thất. Đồng thời phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh quá trình giải quyết bồi thường theo quy định của hợp đồng. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm có thể lên phương án tạm ứng một phần để kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục.

Giám định tổn thất dự án công trình cảng tại tỉnh Quảng Trị.

Bảo hiểm VietinBank – VBI hiện đang cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm dành cho công trình xây dựng, đáp ứng nhu cầu rủi ro và lĩnh vực đặc thù từ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt, bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ 3 cho nhà thầu xây dựng, tư vấn, thiết kế…

Bên cạnh đó, VBI đang triển khai các gói combo Bảo hiểm Kỹ thuật - Trách nhiệm, giúp chủ đầu tư và nhà thầu tối ưu hóa thủ tục hành chính, sở hữu một giải pháp bảo vệ khép kín từ rủi ro xây lắp (CAR/EAR) đến trách nhiệm với bên thứ ba trong cùng một gói hợp đồng.

Sở hữu bề dày kinh nghiệm tại các dự án trọng điểm, năng lực tái bảo hiểm - bồi thường vững chắc cùng vị thế Top 3 thị trường bảo hiểm tài sản - kỹ thuật, VBI tự tin đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng những giải pháp quản trị rủi ro toàn diện.