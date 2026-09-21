Siêu chu kỳ hàng hóa đang tăng mạnh, đón đầu cơ hội ở cổ phiếu nào?

Chỉ số VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi tạo các đáy sau cao hơn đáy trước, lúc này vùng 1.790 điểm là hỗ trợ cho thị trường để bảo toàn xu hướng hồi phục của thị trường kể từ khi tạo đáy ở vùng 1.660 điểm.

Chỉ số VN-Index phục hồi trở lại dù chỉ có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, qua đó lấy lại ngưỡng 1.800 điểm. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.815,66 điểm, tăng +20,45 điểm (+1,14%), nhờ lực kéo từ các cổ phiếu lớn như: SSB (+4,1 điểm), VCB (+2,9 điểm), BSR (+2,7 điểm).

Tâm điểm lớn nhất của thị trường tuần tới là việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) theo chuẩn FTSE. Sự kiện này mở đường cho các quỹ chỉ số (Index Funds) và quỹ ETF mô phỏng rổ chỉ số mới nổi giải ngân. Điển hình là kế hoạch của Quỹ Vanguard (quản lý ~13.000 tỷ USD) dự kiến phân bổ khoảng 2,5 tỷ USD (~65.000 tỷ đồng) vào Việt Nam với cam kết nắm giữ dài hạn.

Thách thức lớn nhất mà nhà đầu tư tổ chức theo dõi sát sao hiện nay là vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit – FOL). Việc tiếp tục sửa đổi các quy định liên quan (như Luật Đầu tư) và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết sẽ là điều kiện tiên quyết để Việt Nam gia tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số và tiến tới các xếp hạng cao hơn.

Thực tế, dòng vốn ngoại đã có hành động đón đầu rõ nét khi chuyển sang mua ròng +2.639 tỷ đồng trong tuần vừa qua — đánh dấu tuần mua ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 2/2026. Khối ngoại tập trung gom các cổ phiếu quy mô lớn như FPT (+571 tỷ), HDB (+462 tỷ), BSR (+423 tỷ).

Nhận định về xu hướng vĩ mô và triển vọng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế giai đoạn cuối năm 2026 đang đứng trước bài toán cân não khi dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều, buộc chính sách tài khóa phải đóng vai trò “đầu tàu” gánh vác.

Tăng trưởng tín dụng trong nước đã vượt tăng trưởng tiền gửi kể từ năm 2021, làm gia tăng áp lực huy động vốn lên hệ thống ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang chuyển dịch khuôn khổ điều hành sang hướng chủ yếu theo giá, tăng tính độc lập và sử dụng công cụ gián tiếp để kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô.

Trong bối cảnh nguồn vốn nội địa hạn chế nhưng tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần tới ~40% GDP, việc Bộ Tài chính tính toán phương án phát hành trái phiếu USD quốc tế lần đầu tiên kể từ năm 2014 là một bước đi tất yếu.

Các ngân hàng đầu tư quốc tế đã đề xuất quy mô phát hành khoảng 500 triệu – 1 tỷ USD, kỳ hạn 10 năm với lãi suất coupon khoảng 7%. Nguồn vốn này nếu được kích hoạt sẽ trực tiếp tài trợ cho các dự án hạ tầng trọng điểm, giảm tải áp lực cung ứng vốn trung-dài hạn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Dù vậy, cơ quan quản lý vẫn đang cân nhắc kỹ chi phí do lợi suất trái phiếu toàn cầu neo ở mức cao.

Chính sách tài khóa trong Quý 4 sẽ bước vào giai đoạn “tăng tốc đỉnh điểm”. Dòng vốn đầu tư công dồn dịch vào các đại dự án hạ tầng (như đường sắt, cao tốc, năng lượng) cùng với việc tháo gỡ pháp lý bất động sản/đất đai sẽ là động lực chính để kích thích cầu nội địa, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Sau tuần giảm mạnh và để mất ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đã có phản ứng tích cực ở vùng hỗ trợ 1.780 điểm, lấy lại hơn 20 điểm với mức tăng diễn ra trên diện rộng dù chỉ có 2/5 phiên tăng.

Chỉ số VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi tạo các đáy sau cao hơn đáy trước, lúc này vùng 1.790 điểm là hỗ trợ cho thị trường để bảo toàn xu hướng hồi phục của thị trường kể từ khi tạo đáy ở vùng 1.660 điểm.

Trên cơ sở phân tích lực kéo từ sự kiện FTSE và các rủi ro vĩ mô song hành, chiến lược giao dịch tối ưu cho nhà đầu tư được MBS khuyến nghị như sau: Cơ cấu dòng vốn đang tập trung khá lớn ở nhóm cổ phiếu Dầu khí, Bảo hiểm, …. Nhà đầu tư không nên mua mới ở nhóm cổ phiếu này, thay vào đó nhà đầu tư có thể chờ các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.790 -1.800 điểm để cơ cấu danh mục.

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang tăng do giá lương thực, thực phẩm tăng cao, nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Dầu khí, Cao su tự nhiên, đang có nhiều lợi thế khi siêu chu kỳ giá hàng hóa cơ bản đang tăng mạnh. Cơ hội đầu tư và câu chuyện thực tế của các siêu cổ phiếu nhóm ngành “Vàng trắng” – Cao su (GVR, PHR) và “Vàng đen” – Dầu khí (PVS, PVT).

Về mặt kỹ thuật, Chứng khoán LPS cho rằng, đồ thị hình thành nến giảm với bóng trên dài và gần như không có bóng dưới, phản ánh lực bán mạnh khi VN-Index tiếp cận vùng 1.840–1.850 điểm. Chỉ số vẫn giữ trên MA20 và MA50, nhưng chưa vượt khỏi ngưỡng MA100. RSI(14) đạt 54,36, duy trì trên ngưỡng 50, cho thấy động lượng tăng chưa bị phá vỡ nhưng đang suy yếu. MFI(14) ở 58,33, cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái tương đối tích cực, dù chưa tạo tín hiệu quá mua.

Nhìn chung, VN-Index đang trong pha hồi phục nhưng có dấu hiệu chững lại khi gặp vùng cung cao. Hỗ trợ: 1.800– 1.815; kháng cự: 1.840–1.850. Kịch bản tích cực: vượt 1.850 với thanh khoản duy trì cao, VN-Index sẽ mở rộng đà hồi phục. Kịch bản tiêu cực: mất 1.800, rủi ro lùi về 1.775–1.780 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên nắm giữ các mã đang hút dòng tiền. Chỉ gia tăng vị thế khi VN-Index vượt 1.850 điểm kèm thanh khoản cải thiện, hạn chế mua đuổi tại vùng kháng cự. Hạ tỷ trọng nếu chỉ số mất 1.800 điểm.