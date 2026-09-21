Tỷ phú Buffett rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway

Vào ngày thứ Sáu (18/9), tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư huyền thoại được kính nể bậc nhất thế giới...

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - Ảnh: CNBC.

Sau động thái trên, ông Buffett, 96 tuổi, được bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự và tiếp tục là một thành viên Hội đồng Quản trị. Người con trai cả của ông là ông Howard Buffett - 71 tuổi và đã giữ vai trò thành viên Hội đồng Quản trị từ năm 1993 - sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch không điều hành từ cha.

Sự thay đổi này diễn ra gần 9 tháng sau khi ông Buffett từ nhiệm vị trí CEO và trao lại quyền điều hành tập đoàn cho cộng sự lâu năm Greg Abel.

Được mệnh danh là "nhà hiền triết xứ Omaha", ông Buffett đã biến Berkshire từ một công ty dệt may bên bờ vực phá sản ở vùng New England thành một tập đoàn trị giá 1,1 nghìn tỷ USD. Ông khởi xướng triết lý đầu tư dựa trên giá trị, tạo ra ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp. Cùng với đó, phong thái giản dị, gần gũi đã giúp ông trở nên dễ hiểu và được công chúng toàn cầu yêu mến.

"Thời gian luôn là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, thời gian cũng đã rất ưu ái tôi. Sau hơn 60 năm, tôi vẫn đang làm công việc tuyệt vời nhất thế giới. Không nhiều người ở độ tuổi của tôi có thể nói được điều đó, và chưa bao giờ tôi cảm thấy hào hứng hơn bây giờ về những gì sắp đến”, ông Buffett chia sẻ trong một lá thư gửi cổ đông.

Tập đoàn Berkshire bao gồm hãng bảo hiểm ô tô GEICO, công ty đường sắt BNSF, hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và bán lẻ, chuỗi cửa hiệu kem Dairy Queen, cùng những thương hiệu lâu đời như dao Ginsu và bộ bách khoa toàn thư World Book. Tập đoàn cũng nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ USD của các doanh nghiệp như Apple, American Express, Alphabet, và Coca-Cola.

Với mức vốn hóa thị trường 1,1 nghìn tỷ USD, Berkshire là một ngoại lệ đặc biệt trong nhóm các công ty có vốn hóa nghìn tỷ USD vốn bị thống trị bởi các “ông lớn” công nghệ.

Việc ông Buffett rút khỏi ghế Chủ tịch Berkshire là bước mới nhất trong quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo kéo dài nhiều năm, và việc ông giảm bớt vai trò không phải là điều bất ngờ. Vị tỷ phú không tiết lộ thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng cho biết gần đây ông đã nhận thấy rằng người chắt trai 1 tuổi “đi nhanh hơn một chút" so với khả năng của ông.

"Vấn đề chỉ là thời điểm nào, chứ không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không. Ông Buffett đã có một cuộc rút lui đầy tinh tế. Sự kiện này giống như việc hoàn tất một kế hoạch kế nhiệm được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn là một cuộc thay đổi nhân sự lãnh đạo đột ngột”, ông Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại công ty Annex Wealth Management nhận định với hãng tin Reuters.

Tầm ảnh hưởng của ông Buffett đã vượt xa khỏi phạm vi Berkshire. Ông đã giữ vai trò định hình nhiều thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua việc đề cao tư duy dài hạn, kỷ luật trong phân bổ vốn và phong cách quản lý minh bạch, thẳng thắn. Các nhà đầu tư thường tìm đến ông để tìm kiếm sự an tâm và lời khuyên trong những giai đoạn kinh tế và địa chính trị đầy biến động. Các kỳ đại hội cổ đông thường niên của ông đã thu hút hàng chục nghìn người đến Omaha để cùng tôn vinh Berkshire và củng cố tư duy đầu tư của chính họ.

"Văn hóa mà ông Warren đã xây dựng và những giá trị mà ông luôn đề cao sẽ mãi là nền tảng cốt lõi của Berkshire, và ông Howard sẽ là người gìn giữ những giá trị đó”, CEO Abel phát biểu vào hôm thứ Sáu.

Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của ông Buffett trị giá khoảng 145 tỷ USD. Con số này lẽ ra đã cao hơn nhiều nếu ông không quyên góp hơn một nửa số cổ phiếu Berkshire mà ông sở hữu cho các hoạt động từ thiện kể từ năm 2006.

Giá cổ phiếu Berkshire Hathaway trong 20 năm qua. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: Reuters.

Khác với cha mình, ông Howard Buffett sẽ không đảm nhận vai trò quản lý điều hành trên cương vị Chủ tịch. Thay vào đó, trách nhiệm chính của ông là gìn giữ văn hóa của Berkshire. Văn hóa đó bao gồm việc để các công ty con của Berkshire tự chủ giải quyết các công việc hàng ngày mà không chịu sự can thiệp từ ban lãnh đạo cấp cao, mặc dù ông Abel được đánh giá là người quyết liệt hơn ông Warren Buffett trong việc xử lý các vấn đề về hiệu suất kém.

Ông Howard Buffett có cách lý giải riêng về văn hóa của Berkshire.

"Chẳng có gì là quá phức tạp hay to tát cả. Văn hóa ở đây là giữ cho mọi thứ đơn giản: làm những gì cần thiết và tránh làm những việc không cần thiết, đối xử công bằng với mọi người, tôn trọng các nhà quản lý cũng như các cổ đông, thẳng thắn thông báo tin xấu và luôn trung thực”, ông nói với tờ báo Wall Street Journal trong một cuộc trò chuyện vào tháng 1/2025.

Về phần mình, kể từ khi trở thành CEO, ông Abel đã bắt đầu tạo dấu ấn riêng tại Berkshire, điển hình là việc chi 16,8 tỷ USD chỉ trong hai ngày để mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison và mua thêm cổ phiếu Alphabet.

Berkshire kết thúc tháng 6/2026 với lượng tiền mặt lên tới 364,7 tỷ USD, một con số gần kỷ lục, tạo điều kiện cho ông Abel có thể thâu tóm thêm các công ty và cổ phần doanh nghiệp.