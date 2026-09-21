Nhu cầu “hầm trú ẩn” đang nâng đỡ giá vàng

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu cứng rắn trong tuần vừa rồi, giá vàng vẫn hoàn tất tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 10 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng sự vững vàng này của kim loại quý có thể đến từ việc phát huy vai trò “hầm trú ẩn”.

Những gì diễn ra trong tuần vừa rồi lẽ ra đã gây áp lực giảm lớn lên giá vàng. Fed có động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, kèm theo đó là giọng điệu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh - nguời nói rằng lạm phát đã duy trì ở mức quá cao trong thời gian quá dài. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cao, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm chốt tuần trên ngưỡng tâm lý 5%.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn kết thúc tuần với mức tăng khoảng 1%. Kết quả này được cho là đến từ các yếu tố mang tính cấu trúc hỗ trợ giá vàng trong dài hạn, gồm nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao, lạm phát cao dai dẳng, bất ổn địa chính trị, và xu hướng tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Chris Vecchio của công ty Tastylive nhận định việc vàng vượt qua được những yếu tố bất lợi để kết thúc một tuần tăng giá phản ánh rằng nhà đầu tư đang nhìn xa hơn động thái tăng lãi suất của Fed. Dù Fed được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, ông Vecchio nhận định dự báo kinh tế mà Fed cập nhật trong lần họp này chỉ báo về một chu kỳ thắt chặt nông hơn và chậm hơn so với những gì mà thị trường đã kỳ vọng trước đó.

Ngoài ra, ông Vecchio nhấn mạnh rằng các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn duy trì, gồm mối lo về sự ổn định tài khóa của Mỹ gồm nợ công tăng và nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ chậm lại, bên cạnh thương mại toàn cầu ngày càng trở nên phân mảnh. Ông lưu ý rằng ngay cả khi đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, những yếu tố này vẫn có lợi cho giá vàng.

Tương tự, CEO Jeff Sarti của công ty Morton Wealth nhận định động thái mới nhất của Fed chỉ giữ vai trò thứ cấp trong số các động lực chi phối giá vàng. Ông chỉ ra rằng Fed đang điều hành chính sách tiền tệ trong một bối cảnh tài khóa của một chính phủ chi tiêu mạnh tay và thâm hụt ngân sách khổng lồ. Theo quan điểm của ông, chính sách tiền tệ đang ngày càng suy giảm vai trò trong tương quan so sánh với thị trường trái phiếu trong việc quyết định về mức độ bền vững của hướng đi tài khóa.

“Mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm chỉ là chuyện nhỏ. Tín hiệu lớn hơn đến từ chính sách tài khóa”, ông Sarti nói.

Theo chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank, diễn biến giá vàng sau quyết định lãi suất hôm thứ Tư của Fed cho thấy kỳ vọng của thị trường về chính sách của ngân hàng trung ương này về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng. “Dường như giá vàng đang rũ bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của đợt tăng lãi suất vừa rồi”, ông nhận xét với Kitco News.

Ông Hansen cho biết do Fed không có động thái gây bất ngờ nào, ông đang quan tâm tới sự gia tăng của nhu cầu đầu tư vàng. Ông chỉ ra rằng lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng đã tăng lên mức cao nhất 7 tháng. “Điều này phản ánh một thị trường mà nhu cầu vàng vẫn mạnh ngay cả khi lợi suất trái phiếu còn cao, và nhu cầu này đến từ các nhà đầu tư ít nhạy cảm hơn với lãi suất”, ông nói.

Ngoài ra, ông Hansen so sánh bối cảnh hiện nay với năm 2022-2023, khi Fed tăng lãi suất quyết liệt và lợi suất trái phiếu tăng cao cũng không thể gây ra một sự suy giảm kéo dài của giá vàng. “Khi đó và hiện nay, nhu cầu cốt lõi của các nhà đầu tư ít nhạy cảm hơn với lãi suất và lợi suất trái phiếu mang lại một sự bù đắp quan trọng cho giá vàng trước những trở ngại vĩ mô truyền thống. Hiện nay, nhu cầu cốt lõi đó có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn, và tôi giữ quan điểm lạc quan rằng giá vàng có thể tăng chậm lại nhưng xu hướng tăng sẽ không thể bị cắt đứt bởi việc tăng lãi suất”, ông nói.

Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng giá vàng cần vượt qua một số trở ngại kỹ thuật quan trọng để thiết lập một sự phục hồi bền vững. Theo ông Hansen, giá vàng đang đối mặt với hai ngưỡng kháng cự lớn gồm 4.420 USD/oz và 4.440 USD/oz mà nếu vượt qua, giá có thể phục hồi bền vững hơn về ngưỡng trung bình động 200 ngày là 4.540 USD/oz.

Sẽ không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, nên mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ hướng tới biến động tỷ giá USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu thô.

Đầu giờ sáng nay (21/9), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều biến động so với mức chốt của tuần trước tại Mỹ.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức 4.370 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,05%, còn 66,35 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Báo giá USD trên website của Vietcombank hiện ở mức 25.800 đồng (mua vào) và 26.210 đồng (bán ra), đi ngang so với cuối tuần.