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Khối ngoại vẫn xả mạnh, thanh khoản “èo uột”, đà giảm áp đảo trong phiên nâng hạng

K Kim Phong

Từ ngày 21/9 thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại trong nhóm “thị trường mới nổi” của FTSE. Tuy nhiên giao dịch không có gì thay đổi, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh và cổ phiếu giảm giá trên diện rộng cùng với thanh khoản rất thấp.

Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đồng loạt giảm mạnh sáng nay.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đồng loạt giảm mạnh sáng nay.

VN-Index tăng tốt nhất chỉ vài phút sau khi có giá mở cửa, toàn thời gian còn lại là trượt dốc. Chỉ số đóng cửa mất 0,51% tương đương -9,22 điểm và dừng sát mức thấp nhất phiên. Điểm bất ngờ là thanh khoản khớp lệnh HoSE sụt giảm mạnh 22% so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước, chỉ đạt 5.015,5 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mức giao dịch này không cho thấy sự “bùng nổ” nào về dòng tiền.

Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh ngay từ đầu phiên, tổng giá trị bán trên HoSE lên tới 1.297,6 tỷ đồng, tăng 70% so với phiên sáng thứ Sáu và cao nhất 12 phiên sáng trở lại đây. Giá trị bán ròng đạt 751 tỷ đồng, cũng cao nhất 12 phiên.

Đối với cổ phiếu, áp lực bán “nặng” dần theo thời gian khiến giá cổ phiếu suy yếu dần. Lúc 9h30 VN-Index có 141 mã tăng/77 mã giảm nhưng tới 10h30 đã là 121 mã tăng/144 mã giảm và kết phiên là 123 mã tăng/178 mã giảm. Với mức thanh khoản rất thấp, diễn biến giảm giá này cho thấy bên mua không có nhiều hứng thú.

Nhóm blue-chips đã không làm tốt vai trò giữ nhịp. Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đều giảm mạnh và giảm sớm: VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,55% và VCB giảm 1%. Ngoài ra độ rộng rổ VN30 cũng khá hẹp, chỉ có 11 mã xanh và 19 mã đỏ, chỉ số đại diện giảm 0,58%.

SSB thiếu cầu nghiêm trọng, sáng nay giảm sàn nhưng giao dịch chỉ 47,3 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã có nhịp tăng dữ dội gần 60% cho đến mức đóng cửa cuối tuần trước. Nhu cầu bán tăng vọt trong khi bên mua rút lui là bình thường. May mắn là vốn hóa nhỏ của SSB khiến VN-Index chỉ mất hơn 1 điểm cho cổ phiếu này. Trong 19 mã đỏ của nhóm blue-chips có 13 mã giảm từ 1% trở lên nhưng các cổ phiếu yếu nhất đều có vốn hóa hạn chế như VJC giảm 2,33%, SSI giảm 1,64%, MCH giảm 2,1%, HPG giảm 1,62%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng, một số blue-chips đang có gắng bù đắp áp lực. Trong top 10 vốn hóa của chỉ số vẫn còn BID tăng 1,86%, VPB tăng 1,09%, GAS tăng 1,25% và MBB tăng 1,01%. Dù vậy diễn biến giá ở nhóm này cũng đang cho thấy có áp lực: BID đã bị ép lùi lại khoảng 1,09% so với giá cao nhất; VPB lùi 1,42%, GAS lùi 0,45%, MBB lùi 0,5%. Thống kê cho thấy cả rổ này có tới 21/30 cổ phiếu đã bị ép giá quá 1% so với đỉnh đầu ngày.

Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khả năng trụ giá cũng rất hạn chế, phần lớn đã bị ép về gần tham chiếu. Toàn sàn HoSE hiện chỉ có 54 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên nhưng giao dịch thực sự “có đảm bảo” về thanh khoản chỉ khoảng 13 mã, khớp lệnh từ 10 tỷ đồng. Blue-chips có VPB, FPT, BSR, MBB, BID, ACB, GAS. Midcap có DCL tăng 1,73%, DCM tăng 1,51%, BVH tăng 3,5%, MSB tăng 1,94%, KDH tăng 1,58%, AAA tăng 3,44%.

Ở nhóm giảm, do hiệu ứng dòng tiền mua kém, số lượng cổ phiếu giảm sâu tuy nhiều nhưng cũng không có hiện tượng đột biến thanh khoản. 84 cổ phiếu đang giảm quá 1% thì 20 mã khớp quá 10 tỷ đồng và giao dịch dồn gần hết vào các blue-chips như VHM, SSI, VIC, HPG… Tính chung thanh khoản nhóm này chiếm 38,2% giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nhưng nếu loại bỏ giao dịch của các cổ phiếu thuộc VN30 (13 mã) thì phần còn lại chỉ chiếm 7,3% mà thôi. VCI giảm 1,21%, GEX giảm 1,43%, VPI giảm 3,34%, VND giảm 1,64% là những cổ phiếu giao dịch cao nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh sáng nay không phải là hiện tượng bất thường vì khối này này không nhất thiết chỉ bao gồm các quỹ đầu tư cận biên thụ động. Thêm nữa hai cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là VIC -176,2 tỷ và VHM -119 tỷ. Vài cổ phiếu khác đáng kể là FPT -53 tỷ, SSI -43,7 tỷ, VCB -39,9 tỷ, VPB -38,3 tỷ. Phía mua ròng chỉ có BSR +26,2 tỷ đồng là đáng kể.

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