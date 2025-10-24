Bảo hiểm VietinBank tăng trưởng ổn định, năng lực tài chính được củng cố

9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 17%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường. Trong đó, mảng nghiệp vụ sức khỏe và tài sản kỹ thuật đạt kết quả nổi bật.

VƯỢT THÁCH THỨC, DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Chiều ngày 22/10, Bảo hiểm VietinBank – VBI tổ chức Hội nghị sơ kết quý 3 năm 2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, tổng doanh thu đến hết tháng 9/2025 của VBI là hơn 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024, duy trì vị trí Top 7 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất thị trường.

Trong đó, doanh thu phân khúc khách hàng doanh nghiệp và FDI ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ chiến lược hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng cũng như các tập đoàn đầu tư của nước ngoài.

Ngoài ra, theo số liệu từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam về thị phần doanh thu phí bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm VietinBank – VBI duy trì thứ hạng cao ở các nghiệp vụ trọng điểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Đáng chú ý, doanh thu nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật của VBI có sự tăng trưởng mạnh (28,5%) cho thấy năng lực và sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nghiệp trong việc bảo vệ các công trình, tài sản trọng điểm, và sự ổn định kinh tế đất nước.

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, UY TÍN THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC CỦNG CỐ MẠNH MẼ

Năm 2025, Bảo hiểm VietinBank – VBI thành công tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu ngành.

Đồng thời, VIS Rating (Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam được thành lập bởi Moody’s) cũng lần đầu đánh giá mức tín nhiệm của VBI ở mức A+ với triển vọng “Ổn định”. Theo VIS Rating, kết quả của VBI được củng cố nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả cùng nguồn vốn và quỹ dự phòng được duy trì ở mức an toàn.

Nỗ lực này không chỉ củng cố uy tín về thương hiệu mà còn đảm bảo năng lực tài chính vững mạnh, giúp doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò lá chắn bảo vệ cho khách hàng, doanh nghiệp trước các nguy cơ rủi ro không lường trước.

Với phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trung tâm”, vừa qua, trước những thiệt hại lớn do các trận bão, lũ gây ra, Bảo hiểm VietinBank – VBI đã tích cực đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong công tác dự phòng, hạn chế tổn thất và các hoạt động giám định, chi trả bồi thường sau bão.

Đồng thời, công ty cũng phát động sự chung tay góp sức của cán bộ nhân viên để kịp thời ủng hộ, san sẻ với những thiệt hại của người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Giang, Tuyên Quang với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Bước vào giai đoạn quý 4/2025 với nhiều cơ hội và thách thức ở phía trước, Bảo hiểm VietinBank – VBI tiếp tục phát huy thế mạnh về sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa kênh phân phối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025. Qua đó, khẳng định vị thế thương hiệu bảo hiểm hàng đầu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.