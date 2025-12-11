Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu không thanh toán các chi phí bất hợp lý

Trong bối cảnh số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị kịp thời có giải pháp khắc phục ngay, đặc biệt kiên quyết không thanh toán các chi phí bất hợp lý, không đúng theo quy định của pháp luật...

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), cho thấy tính đến hết tháng 11, cả nước có trên 177,8 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 10,24 triệu lượt, tương đương (6,1%) so với cùng kỳ năm trước; tương ứng số chi thanh toán bảo hiểm y tế tăng khoảng 16,2%.

10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao như: Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình, An Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ninh...

Theo phân tích của Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử, chi phí tiền giường đang gia tăng mạnh, tỷ lệ tăng 26,3%. Bên cạnh đó, số chi thuốc tăng 10,1%; vật tư y tế tăng 21,5%, tiền khám tăng 31,6%, tiền chi xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh tăng 22,2%...

Cũng từ phân tích dữ liệu, Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử đã chỉ rõ các địa phương đang có số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao nhất, lọc ra cụ thể ở từng chỉ số ở từng nhóm chi như: chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, giường bệnh.

Với các Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đang có sự gia tăng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao, Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử cũng đã chỉ rõ những nội dung cần lưu ý, tập trung vào chi phí nhóm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhóm cơ sở có sự gia tăng chi phí cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đơn cử tại Thanh Hóa, địa phương đang có tỷ lệ sử dụng dự toán cao nhất, tiền thuốc đang gia tăng, nhất là chế phẩm y học cổ truyền. Chi phí bình quân ngoại trú ở địa phương này cũng tăng liên tục từ tháng 2 đến tháng 10/2025; tỷ lệ vào điều trị nội trú của cơ sở y học cổ truyền, phục hồi chức năng rất cao (trên 99%). Một số dịch vụ kỹ thuật có mức chi chiếm tỷ trọng cao nhất toàn quốc như đo lưu huyết não…

Về vấn đề này, tại Hội nghị trực tuyến với 34 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường quản lý quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gắn với đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã yêu cầu Bảo hiểm các tỉnh, thành phố kiểm tra ngay những nội dung vấn đề "nóng" đã được chỉ ra. Tập trung vào cơ sở khám, chữa bệnh đang có sự gia tăng mạnh chi phí thanh toán bảo hiểm y tế, nhận diện ngay những dấu hiệu bất thường, qua đó, kịp thời có biện pháp khắc phục ngay.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện quy trình nghiệp vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế; đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; kiên quyết không thanh toán các chi phí bất hợp lý, không đúng theo quy định của pháp luật.

Dự báo chi phí bảo hiểm y tế sẽ còn gia tăng mạnh trong tháng cuối năm, Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giám định viên.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các nội dung theo hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được ký kết, đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.