Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, khi Luật Phòng bệnh có hiệu lực thi hành, người dân sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ...
Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh với đa số đại biểu có mặt tán thành.
Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự án Luật Phòng bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết liên quan đến vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ Bảo hiểm y tế.
Bổ sung quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả: khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn theo lộ trình phù hợp, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế.
Đồng thời, tại Điều 44 của Luật đã sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế quy định người dân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là bước đột phá quan trọng để thể chế hóa Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 72 đã được ban hành.
Về nội dung liên quan tới các quy định về các chính sách về chuyên môn, Luật đã tiếp thu, chỉnh lý các chương, điều quy định về phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống rối loạn tâm thần và vấn đề dinh dưỡng trong phòng bệnh, đảm bảo quản lý nguy cơ sàng lọc, phát hiện sớm bệnh và các biện pháp dự phòng điều trị kịp thời phù hợp, trong đó có quy định liên quan ưu tiên đến các đối tượng yếu thế và các vùng khó khăn.
Luật cũng đã hoàn thiện các quy định liên quan tới phòng, chống bệnh lây nhiễm, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đảm bảo với tình hình mới, trong quá trình khắc phục những vướng mắc, khó khăn, đã triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua cũng đã được thể hiện ở trong dự án Luật.
Về Quỹ phòng bệnh, Chính phủ đã chỉnh lý theo hướng tách mục đích và nhiệm vụ của Quỹ thành hai khoản riêng biệt để đảm bảo sự rõ ràng. Theo đó, mục đích của Quỹ nhằm tạo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động phòng bệnh.
Đồng thời, dự án Luật đã bổ sung nhiệm vụ chi của Quỹ cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí để thống nhất với quy định tại Điều 27. Qua đó bảo đảm thêm nguồn lực để triển khai thực hiện chính sách quan trọng này.
Luật Phòng bệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...
Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định không cấp bằng trung học cơ sở, và thay bằng hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc tương đương. Các loại văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản số, nhằm thúc đẩy triển khai các chủ trương về chuyển đổi số trong giáo dục...
Quốc hội giao Chính phủ xây dựng lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên, và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...
