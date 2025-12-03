Thẻ bảo hiểm y tế tự động gia hạn cho người hưởng lương hưu

Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người được hưởng lương hưu là miễn phí trong suốt quá trình hưởng và được tự động gia hạn. Người hưởng lương hưu không cần đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế…

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế với người hưởng lương hưu lên tới 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ ngày 1/6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội không cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy cho người tham gia. Thay vào đó, người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VssID, VNeID, căn cước công dân gắn chip để đi khám, chữa bệnh…

Đối với trường hợp đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy vẫn còn giá trị sử dụng, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ này để đi khám chữa bệnh.

Hiện nay, có một số trường hợp thông tin bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID của người hưởng lương hưu có ghi ngày hết hiệu lực là 31/12/2025.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người được hưởng lương hưu là miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, được hệ thống dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tự động gia hạn. Người được hưởng lương hưu không cần đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Để sử dụng ứng dụng VNeID hoặc VssID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân có thể tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào các ứng dụng này theo các bước đơn giản. Để tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID, trước tiên, người dân cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID.

Sau đó, mở ứng dụng và đăng nhập, chọn mục Ví giấy tờ, rồi chọn Tích hợp thông tin. Tiếp theo, chọn Tạo mới yêu cầu và nhập số thẻ bảo hiểm y tế cùng thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất việc tích hợp.

Về ứng dụng VssID, hiện nay, hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số căn cước công dân. Với tài khoản chưa được cập nhật, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để cập nhật số căn cước công dân hay mã số định danh cá nhân.

Trong quá trình cập nhật dữ liệu, nếu có khó khăn người dân có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội cơ sở trên địa bàn để được hỗ trợ.

Hiện có một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện thoại yêu cầu gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân. Qua đó, nhằm chiếm đoạt tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, hiện không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng Zalo hay gửi đường link, mã QR code để yêu cầu người tham gia, người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân, đơn vị, người tham gia, thụ hưởng chính sách cần trực tiếp liên hệ các Bảo hiểm xã hội cơ sở để được hỗ trợ và có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên ứng dụng VssID.

Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.

Bên cạnh đó, để tránh bị lợi dụng, lừa đảo, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các kênh chính thống của ngành Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng (không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân…).