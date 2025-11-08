Bão số 13 gây thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 7000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 7/11/2025 chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tập trung khắc phục hậu quả bão số 13…

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h00 ngày 7/11/2025, bão số 13 đã để lại thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk. Báo cáo cho biết đã có 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 3 người mất tích tại Quảng Ngãi và 17 người bị thương ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

HÀNG NGHÌN NGÔI NHÀ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ

Sau khi cơn bão đi qua, hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, 244 nhà bị sập hoàn toàn (riêng Gia Lai chiếm tới 199 nhà); 17.562 nhà hư hỏng, tốc mái, tập trung nhiều nhất ở Gia Lai (12.447 nhà); 8.501 nhà bị ngập, trong đó 5.501 nhà tại Đắk Lắk và 3.000 nhà ở vùng ven biển Gia Lai (nay đã rút nước).

Về phương tiện trên biển, có 21 tàu thuyền bị đánh chìm và 44 tàu bị hư hỏng, chủ yếu tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngành điện đang phải đối mặt với nhiều sự cố phức tạp: 31 sự cố lưới điện 110kV, 449 cột điện bị gãy đổ, khiến 1.603.637 khách hàng bị mất điện.

Mặc dù đến cuối giờ chiều ngày 7/11, lực lượng điện lực đã khôi phục được hơn 315.000 khách hàng, vẫn còn 1.288.621 khách hàng chưa có điện trở lại. Gia Lai là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất với gần 679.000 khách hàng mất điện.

Công tác thống kê ban đầu cho thấy mức độ tàn phá của bão đối với sản xuất nông nghiệp là rất lớn: 3.721 ha lúa, hoa màu bị gãy đổ, hư hại; 3.944 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng. Cùng với đó, 54.335 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, trong đó Đắk Lắk chiếm tới 54.000 lồng; 18 ha nuôi tôm, cá bị mất trắng tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk; 118 gia súc và 3.593 gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết.

Về giao thông, mưa lớn và gió mạnh khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu. Tại Quảng Ngãi: Đường Trường Sơn Đông bị sạt lở tại 2 vị trí. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường xã bị sạt lở taluy và hư hỏng do sóng đánh. Tại Gia Lai: Đường Trường Sơn Đông bị lũ cuốn trôi mố cầu Đắk Pờ Tó, chiều dài 25m, sâu 8m; Một số vị trí trên đường Hồ Chí Minh bị sạt lở rải rác. Tại Đắk Lắk: Đường sắt Bắc – Nam tắc do trôi nền đường; Quốc lộ 19C bị ngập sâu.

Ước tính thiệt hại ban đầu trên toàn khu vực lên tới 7.050 tỷ đồng, trong đó: Gia Lai 5.000 tỷ đồng; Đắk Lắk 2.050 tỷ đồng. Các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê số liệu thiệt hại và tiếp tục công tác khắc phục, đảm bảo điện, nước và giao thông được khôi phục sớm nhất, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau bão.

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chiều 7/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai; biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương cần huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, đảm bảo không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ cần được khắc phục ngay, hoàn thành trước ngày 10/11/2025, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, và không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông cũng cần được khẩn trương khắc phục để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Các hộ bị thiệt hại cần được hỗ trợ tối đa để khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống và bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Các địa phương cũng cần rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, kịp thời sử dụng ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.