Ứng phó bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn

Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 9 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

BÃO MẠNH CẤP 14, ĐỔ BỘ ĐẤT LIỀN TRUNG BỘ VÀO TỐI NAY

Dự báo trưa và chiều ngày 6/11, bão ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết.

Đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 120 km về phía đông; vẫn duy trì sức gió cấp 14, giật cấp 17. Bão có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm Lý Sơn) và cấp 3 tại vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Dự báo từ 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa 200–400 mm/đợt, cục bộ trên 600 mm/đợt. Các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150–300 mm/đợt, có nơi trên 450 mm. Từ 7–8/11, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 50–100 mm/đợt, cục bộ trên 200 mm.

Đến 4 giờ sáng ngày 7/11, bão áp sát khu vực biên giới Quảng Ngãi – Nam Lào, sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11. Chiều cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến sâu sang Thái Lan.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8–11; vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 5–7 m, khu vực gần tâm bão tới 8–10 m, biển động dữ dội.

Dự báo từ ngày 6–9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Nhiều sông tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có thể lên mức báo động 2–3 và trên báo động 3.

CHỈ ĐẠO TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP HƠN

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6 giờ 30 ngày 6/11, đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn an toàn cho 61.475 phương tiện/291.384 lao động; hiện không còn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm. Các tỉnh ven biển đã thực hiện lệnh cấm biển theo thời gian quy định, gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Các địa phương kích hoạt phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét. Tỉnh Gia Lai đã di dời 2.337 hộ với 7.097 nhân khẩu. Khánh Hòa và Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ ngày 6–7/11 để đảm bảo an toàn.

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng ban hành Công điện 26/CĐ-BCĐ-BNNMT đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; yêu cầu trực ban 24/24, sẵn sàng phương án sơ tán, đảm bảo an toàn hồ đập, hồ thủy điện.

Ngày 5/11 và 6/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp khẩn và trực tiếp chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương ở Gia Lai với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường: hình thành nhanh, tốc độ di chuyển lên tới 25 km/giờ và cường độ rất lớn. "Nguy cơ lớn vì nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả thiên tai trước đó; hồ thủy lợi, thủy điện đã đầy, mực nước cao; tình trạng ngập đô thị và nông thôn còn kéo dài; vùng núi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét", Phó Thủ tướng cảnh báo; đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu: "Công tác ứng phó phải đặt trong tình trạng khẩn cấp hơn, nguy hiểm hơn".

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt diễn biến bão, mưa lũ, phối hợp với Zalo gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn tàu thuyền đến 6 triệu người dân tại các xã ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận. Các địa phương được yêu cầu: Chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du; Chuẩn bị phương án di dời dân tại vùng ngập sâu, sạt lở; Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chủ động vật tư, phương tiện cứu hộ.

Bão số 13 được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ trong tháng 11. Từ chỉ đạo cấp trung ương đến thực lực triển khai tại địa phương, các phương án ứng phó đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.