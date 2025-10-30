Miền Trung trong mưa lũ : Ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 30/10/2025
Chu Khôi
30/10/2025, 10:26
Mưa lớn kéo dài tại Huế và Đà Nẵng, khiến nhiều khu dân cư vẫn bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tính đến sáng 30/10, các địa phương đã di dời, sơ tán 7.862 hộ với 25.878 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Riêng Đà Nẵng đã sơ tán 4.835 hộ dân, tương ứng 15.886 người tại các khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở đất...
Cập nhật thông tin về tình hình ngập lụt, sạt lở, thiệt hại do mưa lớn tại khu vực Trung Bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết đến 6 giờ sáng 30/10/2025, đã có 18 người chết, mất tích. Trong đó 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 8 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 2, Đà Nẵng 4).
Thiệt hại về nhà ở, ghi nhận 51 nhà bị sập và cuốn trôi, trong đó riêng Đà Nẵng có 50 nhà. Ngoài ra có 122 nhà bị hư hỏng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Số nhà bị ngập lên tới 128.024 căn, tập trung nhiều nhất ở Huế và Đà Nẵng. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết có khoảng 90 xã, phường đang trong tình trạng ngập nặng, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn.
Thiệt hại về nông nghiệp cũng tăng nhanh. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập và hư hại lên đến 4.376 ha, trong đó riêng tỉnh Lâm Đồng chiếm hơn 3.400 ha. 657 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, chủ yếu tại Huế và Lâm Đồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, 16.342 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.
Tình trạng mưa lớn liên tục và kéo dài khiến cho thiệt hại về hạ tầng giao thông trở nên nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ quan trọng bị sạt lở, ách tắc, giao thông tê liệt ở nhiều điểm.
Tại Quảng Trị, nhiều tuyến quốc lộ như 15D, 49C, 9B, 9C và 9 bị ngập sâu và sạt lở. Ở Huế, đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, trong đó một số điểm được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Tại Đà Nẵng, 1.880 mét đường bị hư hỏng, hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt xuống các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, gây nhiều điểm tắc giao thông. Quảng Ngãi ghi nhận hơn 170 vị trí sạt lở taluy, đất đá vùi lấp mặt đường, cùng 80 tuyến đường xã bị hư hỏng.
Hoạt động đường sắt qua khu vực Huế – Đà Nẵng phải phong tỏa. Nhiều tàu khách xuất phát từ Hà Nội, TP.HCM, Huế và Đà Nẵng đã tạm dừng chạy.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong khoảng thời gian từ 19h ngày 29/10 đến 6h ngày 30/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lượng mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều điểm có lượng mưa lớn. Một số trạm ghi nhận lượng mưa vượt 150mm.
Dự báo từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 350mm; riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa từ 20–40mm.
Tình hình lũ trên hệ thống sông lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Rạng sáng 30/10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m, vượt mức lũ lịch sử năm 1964.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mức nước tại trạm Hội An là 3,39m, đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Vu Gia đang xuống sau khi đạt đỉnh 10,60m vào tối 29/10. Sông Hương tại Kim Long ghi nhận mực nước 3,89m, thấp hơn đỉnh lũ 27/10 nhưng vẫn trên mức báo động 3. Nhiều sông khác như sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Bồ cũng đang trong xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức báo động.
Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3. Lũ trên sông Hương và sông Vu Gia tiếp tục xuống nhưng vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,60 đến 0,65m. Trên sông Trà Khúc, lũ được dự báo xuống chậm và vẫn ở trên báo động 2.
Trong tình huống này, công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương. Đến sáng 30/10, các địa phương đã di dời, sơ tán 7.862 hộ với 25.878 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Riêng Đà Nẵng đã sơ tán 4.835 hộ dân, tương ứng 15.886 người tại các khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở đất.
Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại Đà Nẵng để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập.
Tại buổi làm việc, thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết nhiều phường xã ngập sâu, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn. Thành phố đã triển khai phương án ứng phó chi tiết đến từng cụm dân cư, từ di dời, nơi ở tạm đến cung ứng lương thực và ổn định đời sống dân sau lũ.
Lực lượng Quân khu 5 đã huy động 7.829 cán bộ, chiến sĩ cùng ô tô, ca nô, xuồng và phương tiện thông tin liên lạc đến hỗ trợ ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Phát biểu trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân"; đồng thời yêu cầu các địa phương không được chủ quan, phải chủ động các phương án ứng phó, nhất là khu vực có nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất.
Phó Thủ tướng đề nghị huy động tổng lực hệ thống chính trị, triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách thực chất, linh hoạt, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại.
Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy ứng phó thiên tai theo hướng chủ động thích ứng. Phải xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn không bị xáo trộn.
21:37, 29/10/2025
