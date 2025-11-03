Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với bão số 13

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên ta, mưa lũ từ ngày 25/10 đến sáng ngày 3/11/2025, đã khiến 42 người chết, mất tích. Trong đó: 37 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 03); hiện vẫn còn 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 4).

Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân xã Quảng Điền, Thành phố Huế, một trong những khu vực chịu ngập sâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tổng Bí thư chia sẻ khó khăn, ghi nhận tinh thần nỗ lực của chính quyền và người dân trong công tác ứng phó với thiên tai. Trước đó, ngày 29/10/2025, Tổng Bí thư đã có Thư thăm hỏi gửi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ cả nước đang khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ngày 31/10/2025, Bộ Chính trị ban hành Kết luận tại Thông báo số 98-TB/TW về khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ sau bão gây ra.

THIỆT HẠI RẤT NẶNG NỀ

Thông tin thiệt hại về nhà cửa Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết có 103 nhà bị sập, cuốn trôi. Đến 8 giờ sáng 3/11, vẫn còn 12.676 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 5.377, Quảng Trị 3.695, Huế 2.841, Quảng Ngãi: 130, Lâm Đồng 633). Về nông nghiệp: 7.897 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 162ha, Huế 330ha, Đà Nẵng 1.167ha, Quảng Ngãi 422ha; Lâm Đồng 5.816ha). Về chăn nuôi: 64.356 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi (Quảng Trị 1.231, Huế 7.029, Đà Nẵng 47.614, Quảng Ngãi 4.673, Lâm Đồng 3.809).

Về giao thông, trên các tuyến đường bộ hiện vẫn còn 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 24 vị trí quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý (10 vị trí đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; 11 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 3 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên; 1 vị trí Quốc lộ 1); 26 vị trí do địa phương quản lý gồm: 15 (1 vị trí); 49B (2 vị trí) 49C (2 vị trí); 14E (1 vị trí); 14H (1 vị trí); 24C (17 vị trí), 40B (2 vị trí). Đến sáng 3/11, đã thông tuyến, đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm tàu phải chạy chậm do ngập.

Về thủy lợi: 11,3km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.

Về sạt lở bờ sông, bờ biển: 19,9km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Về điện lực: Đã khôi phục cấp điện trở lại cho 556.279 khách hàng; hiện còn 10.511 khách hàng mất điện tại Đà Nẵng.

Về viễn thông: Hiện vẫn còn 56 xã/phường bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (Đà Nẵng 36; Huế 9; Quảng Ngãi 11); 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng; tại Huế và Quảng Ngãi thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

BÃO KALMAEGI SẮP VÀO BIỂN ĐÔNG

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7 giờ sáng 3/11, tâm bão KALMAEGI nằm trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất 102 km/h (cấp 12), giật cấp 15 và di chuyển theo hướng tây tây nam khoảng 25 km/h.

Dự báo đến 7 giờ sáng 4/11, bão đi vào miền Trung Philippines, vẫn duy trì sức gió cấp 12, giật cấp 15 và đổi hướng chủ yếu sang tây, tốc độ giảm còn 20 km/h. Sau đó, bão tiến vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên nhờ vùng biển ấm.

Bão KALMAEGI sẽ là cơn bão rất mạnh, có thế tăng cấp lên thành siêu bão, đi vào biển Đông vào ngày 5/11 và sẽ trở thành cơn bão số 13 ảnh hưởng đến nước ta. Dự báo bão KALMAEGI sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam vào ngày 7/11, khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ.

Đến 7 giờ ngày 5/11, tâm bão ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, tăng lên cấp 13, giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 20-25 km/h và hơi lệch lên phía bắc. Dự báo đến sáng 6/11, tâm bão ở vị trí 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 17, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h.

Về tình hình mưa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ 2/11 đến 7 giờ dáng 3/11, Thành phố Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to 100-150mm, cục bộ trên 300mm, điển hình như A Lưới (Huế) 236mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 439mm, Cầu Hương An (Đà Nẵng) 368mm.

Tính trong ba ngày, từ 19h00 ngày 30/10 đến 7h00 ngày 3/11, Trung Bộ ghi nhận tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, nhiều nơi vượt 800mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) đạt 1.202mm, TT Khe Tre (Huế) 799mm, Phước Hiệp (Đà Nẵng) 601mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 608mm.

Dự báo từ sáng 3/11 đến hết 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, trong đó từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ trên 600mm; Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía đông Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Phía nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ở mức Báo động 2 đến báo động 3, trên báo động 3. Mực nước lúc 6 giờ sáng 3/11: Trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tại Lệ Thủy trên 0,21 so với báo động 3; Trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc đang ở mức báo động 3; Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long 0,04m so với báo động 3; Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa trên 0,56m so với báo động 3; Trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu trên 0,15m so với báo động 3; tại Hội An trên 0,32m so với báo động 3.

KHẮC PHỤC NHANH HẬU QUẢ ĐỢT MƯA LŨ

Chiều 2/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 206/CĐ-TTg về việc tập trung các biện pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ.

Công điện nêu rõ: thời gian vừa qua, tại khu vực Trung Bộ xuất hiện mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê đến thời điểm báo cáo, đợt mưa lũ đã làm 42 người chết và mất tích, 6 người bị thương; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hạ tầng hư hỏng, hoạt động sản xuất – sinh hoạt của người dân bị đình trệ.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gồm Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã liên tục chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và động viên các địa phương bị ảnh hưởng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã chỉ đạo sát sao; các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ nhân dân với tinh thần “bốn tại chỗ”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “nghĩa đồng bào”.

Công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh và các tỉnh bị ảnh hưởng khác, cùng Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ:

Tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người chết hoặc mất tích.

Khẩn trương tiếp cận những khu vực còn bị chia cắt, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu quần áo, chỗ ở tạm.

Hỗ trợ sửa chữa nhà cửa bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, giúp người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và phòng dịch bệnh sau lũ.

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân… dọn vệ sinh, sửa chữa trường học và cơ sở y tế, sớm đưa học sinh trở lại học tập, bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu: điện, nước, viễn thông, giao thông, đồng thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề.

Bộ Tài chính được giao xử lý kiến nghị hỗ trợ lương thực, kinh phí; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo sửa chữa công trình thủy lợi, hỗ trợ giống cây trồng – vật nuôi, xử lý môi trường nước sinh hoạt và tổng hợp báo cáo công tác ứng phó mưa lũ, gửi Thủ tướng trước ngày 3/11/2025ị