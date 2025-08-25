Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân

Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh lúc khoảng 17h ngày 25/8, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 vào lúc 18h, ngay sau cuộc họp lúc 14h cùng ngày.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Thanh Hóa có mưa phổ biến 100–150mm, một số nơi trên 200mm; gió tại Nga Sơn cấp 5, giật cấp 7. Nghệ An mưa 80–130mm, trạm Vinh đo được 183mm, Nam Thanh 202mm; gió tại Diễn Châu cấp 8, giật cấp 10; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 9; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11. Hà Tĩnh ghi nhận mưa 150–350mm, nhiều nơi vượt 500mm (Thượng Tuy 604mm, Kỳ Phong 513mm); gió tại Kỳ Anh cấp 7, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 8, giật cấp 9. Quảng Trị có mưa 150–300mm, riêng Đồng Lâm 398mm; gió ở đảo Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.

NGUY CƠ ĐÊ BIỂN VÀ HỒ CHỨA

Nhiều tuyến đê biển tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ bị tràn do sóng mạnh và nước dâng cao. Ở Nghệ An, các tuyến đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long – Thuận, La Vân, Nghi Tiến có cao trình thấp, bãi trước đê bị xâm thực. Tại Hà Tĩnh, một số tuyến đê như đê tả Nghèn, kè Cẩm Nhượng, đê Hải Hà Thư, Hội Thống và các đê cửa sông đã xuống cấp, nguy cơ xói lở nhưng đến nay vẫn đảm bảo an toàn. Quảng Trị cũng ghi nhận một số đê biển, đê cửa sông trọng điểm vẫn trong tình trạng kiểm soát.

Các hồ chứa lớn như Hủa Na, Trung Sơn, Cửa Đạt (Thanh Hóa); Bản Vẽ, Vực Mấu (Nghệ An); Ngàn Trươi, Hố Hô (Hà Tĩnh) đều đang xả điều tiết. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu nếu mưa lớn kéo dài.

Các địa phương đã triển khai di dời khẩn cấp: Thanh Hóa 11.431 người, Nghệ An 14.135 người, Hà Tĩnh 17.274 người, Quảng Trị 5.010 người.

YÊU CẦU ỨNG PHÓ CẤP BÁCH

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết tâm bão tập trung tại khu vực Cửa Lò, Vinh (Nghệ An), Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Lực lượng quân khu đã tăng cường hỗ trợ, tập trung di dời dân và bảo đảm an toàn.

Lực lương chức năng tỉnh Nghệ An tích cực di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn

Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề với 1 người chết tại xã Tân Hoa do tai nạn khi sửa mái nhà, 144 nhà ngập, 621 nhà tốc mái, nhiều trường học ngập nước. Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 13.000 ha lúa hè thu, 2.611 ha hoa màu ngập hỏng. Toàn tỉnh có 60/69 xã mất điện, nhiều trụ cột, ăng-ten bị hư hỏng. Tại đê Hữu Phủ (Thạch Khê), nước đã tràn qua đê, tỉnh khẩn trương di dời dân.

Nghệ An huy động gần 2.000 cán bộ chiến sĩ, toàn bộ 2.915 tàu thuyền đã neo đậu an toàn. Tại thành phố Vinh, người dân được di dời vào chung cư, lực lượng công an trực chốt, triển khai bơm tiêu úng.

Thanh Hóa bắt đầu có mưa to diện rộng, mực nước các sông Chu, Mã, Lèn, Yên dâng cao. Tỉnh đã sơ tán gần 9.000 người, đồng thời củng cố các tuyến đê xung yếu như Quảng Nham. Hệ thống liên lạc được duy trì bằng 17 máy quân sự và thiết bị vệ tinh. Thiệt hại ban đầu gồm 9 nhà tốc mái, 2 điểm trường hư hỏng, 101 ha lúa ngập.

Hồi 17h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 16 phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Quảng Trị sơ tán hơn 1.000 công nhân tại các công trình ven biển, 2.100 ha lúa và hàng chục lồng cá bị hư hại.

Theo báo cáo nhanh đến 18h ngày 25/8, bão số 5 đã làm 2 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1), 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4). Nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị ngập, sạt lở cục bộ.

Đến 22h, bão đi sâu vào đất liền từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11 và rạng sáng 26/8 suy yếu khi sang Trung Lào.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 5 có diễn biến đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động kéo dài. Các địa phương phải duy trì kiểm soát an toàn cho người dân ít nhất đến sáng 26/8.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần tập trung cao độ ứng phó, nhất là khu vực đô thị, ven biển. Đồng thời, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền núi khi mưa lớn dồn về. Phó Thủ tướng yêu cầu phân công lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám địa bàn, duy trì chỉ huy, chuẩn bị phương án “lũ chồng lũ”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Quân khu 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phải có báo cáo thống nhất, chính xác, cập nhật

Về hậu cần, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở tạm; đồng thời khẩn trương khắc phục nhà cửa, trường học hư hỏng để kịp năm học mới. EVN, Viettel, VNPT được chỉ đạo tập trung lực lượng khôi phục điện, viễn thông.

Các báo cáo thống nhất, chính xác, cập nhật từ Quân khu 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ được gửi liên tục trong đêm để kịp thời chỉ đạo ứng phó.