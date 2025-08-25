Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 23:49

Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh lúc khoảng 17h ngày 25/8, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 vào lúc 18h, ngay sau cuộc họp lúc 14h cùng ngày.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thị sát, kiểm tra tuyến đê biển - Ảnh: VGP/Minh Khôi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thị sát, kiểm tra tuyến đê biển - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Thanh Hóa có mưa phổ biến 100–150mm, một số nơi trên 200mm; gió tại Nga Sơn cấp 5, giật cấp 7. Nghệ An mưa 80–130mm, trạm Vinh đo được 183mm, Nam Thanh 202mm; gió tại Diễn Châu cấp 8, giật cấp 10; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 9; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11. Hà Tĩnh ghi nhận mưa 150–350mm, nhiều nơi vượt 500mm (Thượng Tuy 604mm, Kỳ Phong 513mm); gió tại Kỳ Anh cấp 7, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 8, giật cấp 9. Quảng Trị có mưa 150–300mm, riêng Đồng Lâm 398mm; gió ở đảo Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.

NGUY CƠ ĐÊ BIỂN VÀ HỒ CHỨA

Nhiều tuyến đê biển tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ bị tràn do sóng mạnh và nước dâng cao. Ở Nghệ An, các tuyến đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long – Thuận, La Vân, Nghi Tiến có cao trình thấp, bãi trước đê bị xâm thực. Tại Hà Tĩnh, một số tuyến đê như đê tả Nghèn, kè Cẩm Nhượng, đê Hải Hà Thư, Hội Thống và các đê cửa sông đã xuống cấp, nguy cơ xói lở nhưng đến nay vẫn đảm bảo an toàn. Quảng Trị cũng ghi nhận một số đê biển, đê cửa sông trọng điểm vẫn trong tình trạng kiểm soát.

Các hồ chứa lớn như Hủa Na, Trung Sơn, Cửa Đạt (Thanh Hóa); Bản Vẽ, Vực Mấu (Nghệ An); Ngàn Trươi, Hố Hô (Hà Tĩnh) đều đang xả điều tiết. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu nếu mưa lớn kéo dài.

Các địa phương đã triển khai di dời khẩn cấp: Thanh Hóa 11.431 người, Nghệ An 14.135 người, Hà Tĩnh 17.274 người, Quảng Trị 5.010 người.

YÊU CẦU ỨNG PHÓ CẤP BÁCH

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết tâm bão tập trung tại khu vực Cửa Lò, Vinh (Nghệ An), Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Lực lượng quân khu đã tăng cường hỗ trợ, tập trung di dời dân và bảo đảm an toàn.

Lực lương chức năng tỉnh Nghệ An tích cực di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn
Lực lương chức năng tỉnh Nghệ An tích cực di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn

Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề với 1 người chết tại xã Tân Hoa do tai nạn khi sửa mái nhà, 144 nhà ngập, 621 nhà tốc mái, nhiều trường học ngập nước. Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 13.000 ha lúa hè thu, 2.611 ha hoa màu ngập hỏng. Toàn tỉnh có 60/69 xã mất điện, nhiều trụ cột, ăng-ten bị hư hỏng. Tại đê Hữu Phủ (Thạch Khê), nước đã tràn qua đê, tỉnh khẩn trương di dời dân.

Nghệ An huy động gần 2.000 cán bộ chiến sĩ, toàn bộ 2.915 tàu thuyền đã neo đậu an toàn. Tại thành phố Vinh, người dân được di dời vào chung cư, lực lượng công an trực chốt, triển khai bơm tiêu úng.

Thanh Hóa bắt đầu có mưa to diện rộng, mực nước các sông Chu, Mã, Lèn, Yên dâng cao. Tỉnh đã sơ tán gần 9.000 người, đồng thời củng cố các tuyến đê xung yếu như Quảng Nham. Hệ thống liên lạc được duy trì bằng 17 máy quân sự và thiết bị vệ tinh. Thiệt hại ban đầu gồm 9 nhà tốc mái, 2 điểm trường hư hỏng, 101 ha lúa ngập.

 Hồi 17h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 16 phát lệnh báo động I trên sông Yên.
 Hồi 17h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 16 phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Quảng Trị sơ tán hơn 1.000 công nhân tại các công trình ven biển, 2.100 ha lúa và hàng chục lồng cá bị hư hại.

Theo báo cáo nhanh đến 18h ngày 25/8, bão số 5 đã làm 2 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1), 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4). Nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị ngập, sạt lở cục bộ.

Đến 22h, bão đi sâu vào đất liền từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11 và rạng sáng 26/8 suy yếu khi sang Trung Lào.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 5 có diễn biến đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động kéo dài. Các địa phương phải duy trì kiểm soát an toàn cho người dân ít nhất đến sáng 26/8.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần tập trung cao độ ứng phó, nhất là khu vực đô thị, ven biển. Đồng thời, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền núi khi mưa lớn dồn về. Phó Thủ tướng  yêu cầu phân công lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám địa bàn, duy trì chỉ huy, chuẩn bị phương án “lũ chồng lũ”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Quân khu 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phải có báo cáo thống nhất, chính xác, cập nhật
Phó Thủ tướng chỉ đạo, Quân khu 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phải có báo cáo thống nhất, chính xác, cập nhật

Về hậu cần, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở tạm; đồng thời khẩn trương khắc phục nhà cửa, trường học hư hỏng để kịp năm học mới. EVN, Viettel, VNPT được chỉ đạo tập trung lực lượng khôi phục điện, viễn thông.

Các báo cáo thống nhất, chính xác, cập nhật từ Quân khu 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ được gửi liên tục trong đêm để kịp thời chỉ đạo ứng phó.

Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập

23:06, 25/08/2025

Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập

Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập

22:02, 25/08/2025

Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

20:23, 25/08/2025

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

Từ khóa:

Bão số 5 di dời dân gió mạnh Hà Tĩnh mưa lớn nghệ an nguy cơ đê biển Thanh Hóa thiệt hại ứng phó khẩn cấp

Đọc thêm

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Bão số 5 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với tổng ước tính thiệt hại hơn 846 tỷ đồng...

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Nhà máy bán dẫn Việt Nam: Không nên tiếp cận tiến trình 2nm, 3nm thậm chí 28nm ngay từ đầu

Kinh tế số

3

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Thế giới

4

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thị trường

5

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: