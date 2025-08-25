Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

Trong bối cảnh bão số 5 đang tiến
nhanh và có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Cục Quản
lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Công văn
khẩn, yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai triển
khai ngay biện pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người
dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.
Theo Công văn, việc triển khai được
thực hiện trên cơ sở Công điện số 6387/CĐ-BCT và 6389/CĐ-BCT ngày 24/8/2025 của
Bộ Công Thương về ứng phó khẩn cấp bão số 5. Cục Quản lý và Phát triển thị trường
trong nước yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết
liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó mưa lũ.
Nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương
triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm
phục vụ nhân dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do
bão và hoàn lưu sau bão gây ra.
Các Sở Công Thương phải đôn đốc
doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu trên địa bàn chủ động cung ứng
hàng hóa, tăng cường dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp,
thép tấm… Đồng thời, phối hợp với hệ thống siêu thị để điều chuyển nguồn hàng từ
các địa phương lân cận về các điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, tránh tình trạng
khan hiếm.
Danh mục, số lượng, phương thức bảo
quản, vận chuyển và phân phối hàng hóa cần được xác định rõ, sẵn sàng đưa ra thị
trường khi có tình huống thiên tai làm chia cắt địa bàn.
Cục cũng yêu cầu Sở Công Thương
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tăng cường
giám sát, kiểm tra và kiểm soát thị trường. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt liên quan đến hàng hóa thiết yếu.
Trong tình huống thiên tai, những
hành vi lợi dụng để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với lương thực,
thực phẩm, vật liệu xây dựng… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, các địa phương phải chủ
động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình
hình bão lũ và tổ chức bán hàng kịp thời trong điều kiện bảo đảm an toàn. Việc
cập nhật, báo cáo tình hình cung cầu, giá cả, mạng lưới phân phối cũng cần được
duy trì thường xuyên để bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ tốt công tác điều
hành.
Để chủ động ứng phó với bão số 5 (Kajiki), Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành Công điện số 04/CĐ-CDT yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường trực ban, kiểm tra an toàn kho tàng, hàng hóa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.
Theo công điện, các Chi cục Dự trữ
Nhà nước khu vực: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X phải tổ chức trực ban
24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão để kịp thời có biện
pháp phòng, chống tác động do mưa lớn, lũ lụt gây ra.
Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc
gia, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, hàng
hóa; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho dự trữ để sẵn sàng
xử lý mọi tình huống phát sinh.
Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng, Chi cục trưởng cần xây dựng
kế hoạch cụ thể, triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận
chuyển, bảo quản, không để ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
Cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu
các Chi cục khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, phương án xuất
cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Các Chi cục trưởng phải khẩn
trương triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc phát
sinh về Cục (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) để theo dõi, chỉ đạo.
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Mai Văn Khiêm cho biết, dự báo đến 22 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/giờ.
Dự báo đến 4 giờ sáng 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/giờ. Đến 16 giờ ngày 26/8, bão ở trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành vùng áp thấp.