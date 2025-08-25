Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 23:06

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã suy yếu sau khi đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với mưa sau bão tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Lực lượng chức năng xã Đồng Lương, Thanh Hoá đi kiểm tra các vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở
Lực lượng chức năng xã Đồng Lương, Thanh Hoá đi kiểm tra các vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã đi vào đất liền phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh, sau đó di chuyển sâu vào nội địa và suy yếu dần. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: “Trong tối và đêm nay, bão sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển sang khu vực thượng Lào. Do vậy, tác động trực tiếp của gió bão giảm đi, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với mưa sau bão sẽ còn gây ra thời tiết nguy hiểm”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 25/8 đến sáng 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (từ nam Phú Thọ, Lào Cai) và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Trị) tiếp tục có mưa lớn. Trọng tâm mưa tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi lên tới 300 - 400 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với báo chí tối 25/8.

Tính cả lượng mưa đã xảy ra từ đêm 24/8 đến nay (200 - 300 mm tại nhiều nơi), tổng lượng mưa trong đợt có thể đạt 300 - 400 mm, thậm chí cao hơn. Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và trung du, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đang ở mức rất cao. Đồng thời, nhiều khu vực ven biển cũng có thể đối mặt với tình trạng ngập úng diện rộng.

Đáng chú ý, khi bão di chuyển sang trung và hạ Lào, lượng nước từ thượng nguồn Lào đổ về có thể gây lũ ngược, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và lũ quét tại khu vực phía tây Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Nếu mưa tiếp tục duy trì, người dân vùng núi, trung du và ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị sẽ đối mặt đồng thời nhiều loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, lũ quét và sạt lở đất là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, thường gây thiệt hại nặng nề về người”, ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo.

Theo ông Hưởng, đây là loại hình thiên tai rất khó dự báo chính xác điểm xảy ra. Do đó, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần hết sức cảnh giác, quan sát các dấu hiệu bất thường của địa hình, âm thanh để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân tại những vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, nhằm giảm thiểu rủi ro thiệt hại về người và tài sản.

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

20:23, 25/08/2025

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

17:31, 25/08/2025

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

17:34, 25/08/2025

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Từ khóa:

Bão số 5 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mưa lớn ngập úng nghệ an nguy cơ lũ quét sạt lở đất thời tiết nguy hiểm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn

Đọc thêm

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Nhà máy bán dẫn Việt Nam: Không nên tiếp cận tiến trình 2nm, 3nm thậm chí 28nm ngay từ đầu

Kinh tế số

3

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Thế giới

4

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thị trường

5

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: