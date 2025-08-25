Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 23:06
Chiều tối 25/8, bão số 5 đã suy yếu sau khi đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với mưa sau bão tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
Chiều tối 25/8, bão số 5 đã đi vào đất liền phía nam Nghệ An
và Hà Tĩnh, sau đó di chuyển sâu vào nội địa và suy yếu dần. Ông Nguyễn Văn Hưởng,
Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho
biết: “Trong tối và đêm nay, bão sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển sang khu vực
thượng Lào. Do vậy, tác động trực tiếp của gió bão giảm đi, nhưng hoàn lưu bão
kết hợp với mưa sau bão sẽ còn gây ra thời tiết nguy hiểm”.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối
25/8 đến sáng 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (từ nam Phú Thọ, Lào Cai) và Bắc
Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Trị) tiếp tục có mưa lớn. Trọng tâm mưa tập trung
ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi
lên tới 300 - 400 mm.
Tính cả lượng mưa đã xảy ra từ đêm 24/8 đến nay (200 - 300
mm tại nhiều nơi), tổng lượng mưa trong đợt có thể đạt 300 - 400 mm, thậm chí
cao hơn. Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, nguy cơ lũ quét, sạt lở
đất ở khu vực miền núi và trung du, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đang ở
mức rất cao. Đồng thời, nhiều khu vực ven biển cũng có thể đối mặt với tình trạng
ngập úng diện rộng.
Đáng chú ý, khi bão di chuyển sang trung và hạ Lào, lượng nước
từ thượng nguồn Lào đổ về có thể gây lũ ngược, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và
lũ quét tại khu vực phía tây Nghệ An và Hà Tĩnh.
“Nếu mưa tiếp tục duy trì,
người dân vùng núi, trung du và ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị
sẽ đối mặt đồng thời nhiều loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.
Trong đó, lũ quét và sạt lở đất là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, thường gây
thiệt hại nặng nề về người”, ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo.
Theo ông Hưởng, đây là loại hình thiên tai rất khó dự báo
chính xác điểm xảy ra. Do đó, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần hết
sức cảnh giác, quan sát các dấu hiệu bất thường của địa hình, âm thanh để kịp
thời di chuyển đến nơi an toàn.
Các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang được khuyến
cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân
tại những vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
đất, nhằm giảm thiểu rủi ro thiệt hại về người và tài sản.
