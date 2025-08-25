Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 22:02
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 19h ngày 25/8, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế.
Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơn bão
đã làm 1 người tử vong tại xã Kim Hoa do bị ngã khi sửa mái che. Ngoài ra, 4
người khác bị thương, trong đó xã Mai Phụ có 2 người, phường Hoành Sơn 1 người,
xã Kim Hoa 1 người.
Mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến 621 ngôi nhà tốc mái, 144
ngôi nhà ngập sâu. Nhiều trường học, công trình phúc lợi bị hư hỏng. Về nông
nghiệp, toàn tỉnh có 13.327 ha lúa Hè Thu, 611 ha rau màu, hơn 1.000 ha đất trồng
cây lâu năm và trên 2.000 ha cây ăn quả bị ngập úng. Ngoài ra, 6 ha nuôi tôm và
hơn 8 ha đồng muối ở phường Hải Ninh cũng chịu thiệt hại.
Hệ thống hạ tầng cũng bị ảnh hưởng, với 22 cột điện, 2 cột
ăng ten và 2 cột treo cáp bị gãy. Thống kê lượng mưa tại nhiều nơi ghi nhận mức
rất lớn: Cẩm Nhượng 292mm, Kỳ Anh 288mm, phường Thành Sen 268mm. Mực nước trên
các sông hiện vẫn dưới báo động một, trong đó sông La đạt 2,31m, sông Ngàn Phố
5,15m, Chu Lễ 5,98m, Hòa Duyệt 3,56m.
Để bảo đảm an toàn, Hà Tĩnh đã chủ động sơ tán 8.247 hộ với
19.387 người, trong đó khu vực ven biển chiếm gần 14.000 người. Khi gió đã giảm,
mưa nhỏ dần, chính quyền tỉnh chỉ đạo các xã, phường khẩn trương rà soát thiệt
hại, huy động lực lượng dựng, lợp lại nhà cửa cho người dân, đồng thời bảo đảm
an toàn hồ chứa, khắc phục hậu quả mưa bão để sớm ổn định đời sống.
Không chỉ Hà Tĩnh, các tỉnh khác cũng chịu ảnh hưởng nghiêm
trọng. Toàn vùng từ Ninh Bình đến Huế có 16.346 ha lúa bị ngập (Ninh Bình 911
ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả
ngập nước; 4.443 cây xanh gãy đổ. Tại Quảng Trị, mưa lũ làm sạt lở 3 điểm ở xã
Đồng Lê, Thượng Trạch và ngập cục bộ nhiều tuyến đường, ngầm tràn.
Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã tổ chức sơ tán
18.452 hộ với 44.313 người. Trong đó, Ninh Bình sơ tán 894 người, Thanh Hóa
3.079 hộ/11.431 người, Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người, Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387
người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người, Huế 158 hộ/452 người.
Hiện bão số 5 đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh
nhưng mưa lớn vẫn kéo dài ở nhiều nơi, nguy cơ tiếp tục gây sạt lở, ngập lụt. Bộ
Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và 143/CĐ-TTg ngày
23/8. Trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thành neo đậu tàu thuyền, không để người
dân ở lại trên tàu cá, lồng bè, chòi canh thủy sản; hoàn tất sơ tán dân tại khu
vực nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nước uống, vệ sinh tại nơi trú ẩn; cấm người
dân ra đường khi bão còn ảnh hưởng.
Ngoài ra, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, sẵn
sàng phương án an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ và xung yếu; bố
trí lực lượng trực 24/24 để xử lý sự cố và duy trì phương tiện cứu hộ, cứu nạn
khi cần thiết.
