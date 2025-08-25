Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 22:02

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 19h ngày 25/8, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực tại các điểm cầu tràn trên địa bàn xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã bị mưa bão số 5 dâng cao để ngăn chặn người qua lại, đảm bảo an toàn cho Nhân dân…
Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực tại các điểm cầu tràn trên địa bàn xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã bị mưa bão số 5 dâng cao để ngăn chặn người qua lại, đảm bảo an toàn cho Nhân dân…

Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơn bão đã làm 1 người tử vong tại xã Kim Hoa do bị ngã khi sửa mái che. Ngoài ra, 4 người khác bị thương, trong đó xã Mai Phụ có 2 người, phường Hoành Sơn 1 người, xã Kim Hoa 1 người.

Mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến 621 ngôi nhà tốc mái, 144 ngôi nhà ngập sâu. Nhiều trường học, công trình phúc lợi bị hư hỏng. Về nông nghiệp, toàn tỉnh có 13.327 ha lúa Hè Thu, 611 ha rau màu, hơn 1.000 ha đất trồng cây lâu năm và trên 2.000 ha cây ăn quả bị ngập úng. Ngoài ra, 6 ha nuôi tôm và hơn 8 ha đồng muối ở phường Hải Ninh cũng chịu thiệt hại.

Ngập lụt cục bộ xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh
Ngập lụt cục bộ xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh

Hệ thống hạ tầng cũng bị ảnh hưởng, với 22 cột điện, 2 cột ăng ten và 2 cột treo cáp bị gãy. Thống kê lượng mưa tại nhiều nơi ghi nhận mức rất lớn: Cẩm Nhượng 292mm, Kỳ Anh 288mm, phường Thành Sen 268mm. Mực nước trên các sông hiện vẫn dưới báo động một, trong đó sông La đạt 2,31m, sông Ngàn Phố 5,15m, Chu Lễ 5,98m, Hòa Duyệt 3,56m.

Để bảo đảm an toàn, Hà Tĩnh đã chủ động sơ tán 8.247 hộ với 19.387 người, trong đó khu vực ven biển chiếm gần 14.000 người. Khi gió đã giảm, mưa nhỏ dần, chính quyền tỉnh chỉ đạo các xã, phường khẩn trương rà soát thiệt hại, huy động lực lượng dựng, lợp lại nhà cửa cho người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hồ chứa, khắc phục hậu quả mưa bão để sớm ổn định đời sống.

Dãy nhà học 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn bị gió thổi bay mái tôn.
Dãy nhà học 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn bị gió thổi bay mái tôn.

Không chỉ Hà Tĩnh, các tỉnh khác cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn vùng từ Ninh Bình đến Huế có 16.346 ha lúa bị ngập (Ninh Bình 911 ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả ngập nước; 4.443 cây xanh gãy đổ. Tại Quảng Trị, mưa lũ làm sạt lở 3 điểm ở xã Đồng Lê, Thượng Trạch và ngập cục bộ nhiều tuyến đường, ngầm tràn.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) xảy ra mưa to đến rất to. Hệ thống cầu, cống giao thông bị ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt cục bộ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) xảy ra mưa to đến rất to. Hệ thống cầu, cống giao thông bị ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt cục bộ.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã tổ chức sơ tán 18.452 hộ với 44.313 người. Trong đó, Ninh Bình sơ tán 894 người, Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người, Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người, Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người, Huế 158 hộ/452 người.

Hiện bão số 5 đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh nhưng mưa lớn vẫn kéo dài ở nhiều nơi, nguy cơ tiếp tục gây sạt lở, ngập lụt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và 143/CĐ-TTg ngày 23/8. Trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thành neo đậu tàu thuyền, không để người dân ở lại trên tàu cá, lồng bè, chòi canh thủy sản; hoàn tất sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nước uống, vệ sinh tại nơi trú ẩn; cấm người dân ra đường khi bão còn ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cánh đồng lúa ở các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thiên Cầm, Cẩm Bình, Yên Hòa, Tứ Mỹ, Đức Thịnh, Thạch Hà... bị đổ ngã. Nhiều cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chín tới và chuẩn bị thu hoạch đã bị ngâm ngập trong nước.
Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cánh đồng lúa ở các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thiên Cầm, Cẩm Bình, Yên Hòa, Tứ Mỹ, Đức Thịnh, Thạch Hà... bị đổ ngã. Nhiều cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chín tới và chuẩn bị thu hoạch đã bị ngâm ngập trong nước.

Ngoài ra, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, sẵn sàng phương án an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ và xung yếu; bố trí lực lượng trực 24/24 để xử lý sự cố và duy trì phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

20:23, 25/08/2025

Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

17:31, 25/08/2025

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

17:34, 25/08/2025

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

an toàn Bão số 5 cứu hộ hạ tầng Hà Tĩnh Mưa lũ ngập úng nông nghiệp sơ tán thiệt hại

Đọc thêm

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: