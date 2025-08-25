Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Ngày 25/8/ 2025, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo khẩn cấp về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An từ 13 giờ 30 phút.

Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông trước sự đổ bộ của bão số 5 mang tên Kajiki, dự kiến sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực miền Trung.

Bão số 5 được dự báo sẽ vào đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh vào khoảng 15 giờ cùng ngày, với cường độ gió có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Theo nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 hội tụ nhiều yếu tố rủi ro cao, bao gồm gió mạnh, sóng lớn và mưa rất lớn. Tình hình thời tiết xấu sẽ kéo dài từ chiều 25 đến hết ngày 26/8, với lượng mưa có thể lên tới 350mm tại một số khu vực, đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi như Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang ở mức cao. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe và nhà xe cần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của lực lượng chức năng, chủ động tìm kiếm lộ trình an toàn và không ra đường trong thời điểm bão đổ bộ. Đặc biệt, người dân cần chú ý đến các khu vực trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt cao.

Bão số 5 không chỉ gây ra mưa lớn mà còn làm gia tăng nguy cơ lũ trên các hệ thống sông, đặc biệt là ở khu vực lưu vực các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Cảnh báo lũ ở mức nguy cơ rất cao đã được đưa ra, yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường nếu cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng, việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị ứng phó với bão lũ là vô cùng cần thiết. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, tổ chức diễn tập và tuyên truyền cho người dân về các biện pháp an toàn. Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa bão lũ.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh báo sớm và các công trình phòng chống thiên tai cũng cần được chú trọng. Các công trình như đê, kè, hồ chứa nước cần được nâng cấp và bảo trì thường xuyên để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể để di dời dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa bão.

Khi bão số 5 đổ bộ, người dân cần tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, không chủ quan và cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc dự trữ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết là rất quan trọng. Đồng thời, người dân cũng cần theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết để cập nhật thông tin mới nhất về tình hình bão lũ.

Bão số 5 rất nguy hiểm, nó hội tụ cả ba yếu tố rủi ro cao là gió mạnh, sóng cao và mưa rất lớn. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt nghiêm trọng ở vùng trũng thấp là rất cao.

Theo khuyến cáo của ông Mai Văn Khiêm, người dân cần tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền, hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai ngay biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.