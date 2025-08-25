Huy động khẩn cấp lực lượng ứng phó bão số 5 trong “thời gian vàng”
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 13:30
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tận dụng “thời gian vàng” để triển khai biện pháp khẩn cấp, ưu tiên tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân.
Tại cuộc họp trực tuyến kết nối với ban chỉ huy quân sự các địa phương từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế cùng nhiều đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu cuộc họp phải ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, cập nhật số liệu và dự báo mới nhất về diễn biến bão.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo về cường độ bão, khả năng ảnh hưởng đến hệ thống đê điều và đề xuất giải pháp ứng phó. “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Quân khu 4 báo cáo đã phối hợp cùng các địa phương triển khai lực lượng, đặc biệt tại Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc Thanh Hóa – nơi được dự báo sẽ chịu gió mạnh nhất. Phó Thủ tướng lưu ý: “Trong vòng 3 giờ tới, các địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phân công nhóm nhiệm vụ cụ thể để kịp thời ứng phó”.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng được giao phối hợp với các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành. “Nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động kịp thời lực lượng, không để bị động, bất ngờ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 160 km, cách Hà Tĩnh 145 km và cách Bắc Quảng Trị 155 km. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17; di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.
Dự báo vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh cấp 7-9, tăng dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17. Trên đất liền, Bắc Thanh Hóa gió cấp 8-9, giật cấp 10-11; Nam Thanh Hóa và Bắc Hà Tĩnh gió cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16. Thời gian gió mạnh nhất dự kiến từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều nay.
Sóng biển cao 5-7 m, gần tâm bão 8-10 m; nước dâng từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị 0,5-1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có thể đạt 1-1,8 m. Tổng cộng, mực nước biển tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có thể lên 4,2 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 4,0 m.
Trong 12 giờ qua, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi: Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 167 mm, Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 155 mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 125 mm. Từ ngày 25-26/8, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo mưa 200-400 mm, có nơi trên 700 mm; nhiều sông có khả năng vượt báo động 3.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị được thiết kế chịu bão cấp 9-10, trong khi bão số 5 có thể vượt cấp 11, giật cấp 13-14. Nguy cơ lớn nhất là nước biển tràn qua đê gây ngập diện rộng.
Hà Tĩnh hiện là địa bàn đáng lo ngại nhất với tuyến đê Hội Thống (Nghi Xuân) đã phải sơ tán dân khẩn cấp. Các tuyến đê Cẩm Nhượng, Hải Hà Dương, Cẩm Trung, Hữu Đức cũng đang trong tình trạng nguy hiểm cao. Nghệ An có tuyến đê Diễn Thành (Diễn Châu) thấp hơn chuẩn, nguy cơ tràn khi sóng cao 7-8 m, đúng vị trí dự kiến tâm bão đổ bộ. Thanh Hóa cũng có hai điểm xung yếu là Quảng Nham (Quảng Xương) và khu vực Nghi Sơn.
Theo Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã thông báo cho gần 250.000 ngư dân, hướng dẫn 59.617 phương tiện chủ động phòng tránh bão. Đến tối 24/8, toàn bộ tàu thuyền từ Quảng Ninh đến Huế đã vào bờ an toàn.
Tính đến 6 giờ sáng 25/8, các địa phương từ Ninh Bình đến Huế đã sơ tán 9.820 hộ với gần 30.000 người. Công tác di dời vẫn đang tiếp tục, tập trung ở các khu vực ven biển và xung yếu.
Hiện 8 tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các địa phương khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại những điểm trọng yếu, phối hợp cùng quân đội để xử lý tình huống khẩn cấp.
