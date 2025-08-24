Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Chu Khôi
24/08/2025, 11:33
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc
gia, dự báo trong 24–60 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển nhanh, hướng chủ
yếu Tây Tây Bắc. Đến 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão sẽ ở 18,3°N – 107,1°E, trên
khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về
phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm. Bão sẽ đổ
bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8/2025. Đến 7h
ngày 26/8, tâm bão sẽ ở vị trí 18,9°N – 103,3°E, trên khu vực Thượng Lào, suy yếu
dần, sức gió cấp 6, giật cấp 8.
CẢNH BÁO MƯA LỚN, NGUY CƠ NGẬP LỤT DIỆN RỘNG
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa
Thiên Huế có gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 15, sóng cao 7–9m. Bắc vịnh Bắc Bộ, đặc
biệt khu vực Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên biển,
vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11–13, giật cấp 15, sóng cao tới 9m, biển động
dữ dội.
Từ chiều tối 25/8, ven biển Hải Phòng – Hà Tĩnh có nước
dâng do bão từ 0,5–1,5m, gây nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, cửa sông. Trên
đất liền, từ đêm 24/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh cấp 10–12,
giật cấp 14–15; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6–7, giật cấp 8.
Dự báo từ đêm 24 đến 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ
và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến
100–150mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to
đến rất to, lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, kèm nguy cơ mưa cực
đoan (>200mm/3h).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo: “Lượng mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ
quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng núi, ven sông suối. Với lượng mưa lớn
như vậy, sức tàn phá của hoàn lưu mưa do bão số 5 gây ra được nhận định nguy hiểm
ngang với bão Yagi năm 2024”.
Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết tính đến 6h ngày 24/8,
các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 tàu/248.820 người biết
diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Trong đó: Khu vực Bắc Biển Đông và quần
đảo Hoàng Sa: 276 tàu/1.921 người; Các khu vực khác: 10.331 tàu/44.663 người; Đang
neo đậu tại bến: 49.006 tàu/202.236 người.
Đến nay, 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế
và Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển, thời điểm áp dụng từ 23–24/8 tùy địa phương.
Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã có phương án di dời 152.387 hộ/586.770 khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là con số sơ bộ, có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi bão tiến gần.
Ngoài ra, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven
biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 58.611ha, với khoảng 5.745 lồng bè và 384
chòi canh – đều nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Về nông nghiệp, khu vực Bắc Trung Bộ có 294.500ha lúa,
trong đó mới thu hoạch 1.010ha, còn lại đang trỗ, chín hoặc làm đòng – nguy cơ
thiệt hại rất lớn. Ngoài ra còn có 77.200ha cây ăn quả và 57.000ha cao su có thể
bị tác động.
Hệ thống đê điều cũng tiềm ẩn rủi ro với 37 điểm trọng yếu
từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng 3 công trình đang thi công dở dang.
HUY ĐỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ỨNG PHÓ BÃO
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công
điện số 143/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt ứng
phó với bão số 5 – cơn bão được đánh giá là rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh
hưởng rộng và đặc biệt nguy hiểm.
Trong Công điện 143, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đình
hoãn các cuộc họp không cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc
biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Kiểm đếm, kêu
gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn neo đậu chắc chắn, tuyệt đối
không để ngư dân ở lại trên tàu, lồng bè.
Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nhà yếu, vùng
trũng thấp, ven sông, ven biển, nơi nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Hỗ trợ nhân dân
chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình hạ tầng, đê điều, hồ đập, lưới điện; khẩn
trương thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Vận hành hồ
đập thủy lợi, thủy điện an toàn, chủ động xả lũ hợp lý, không để lũ chồng lũ. Bố
trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho các vùng có
nguy cơ bị chia cắt kéo dài.
Cụ thể, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Môi
trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản
xuất nông nghiệp; phối hợp Bộ Công Thương vận hành hồ chứa thủy điện.
Bộ Quốc phòng: chỉ đạo các quân khu, đơn vị sẵn sàng lực
lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Bộ Công an: bảo đảm
an ninh trật tự, phối hợp sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải: kiểm
soát giao thông, bảo đảm an toàn trên biển, ven biển, cửa sông; xử lý ách tắc
khi có sạt lở, ngập lụt. Bộ Xây dựng: bảo đảm an toàn cho các công trình dân dụng,
hạ tầng giao thông, đặc biệt cao tốc và quốc lộ.
Bộ Công Thương: bảo đảm an toàn các cơ sở công nghiệp,
khai thác dầu khí, mỏ hầm lò; duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn
tình trạng đầu cơ tăng giá.
Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo: duy trì hoạt động cấp cứu,
khám chữa bệnh; bảo đảm trường học an toàn, không để ảnh hưởng đến khai giảng
năm học mới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bảo đảm an toàn cho
khách du lịch, điều chỉnh hoạt động lễ hội.
Bộ Khoa học và Công nghệ: chỉ đạo các doanh nghiệp viễn
thông bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì thông tin liên lạc liên tục.
Các cơ quan báo chí, truyền thông: tăng cường thời lượng
phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến bão và các chỉ đạo của Chính phủ, hướng
dẫn người dân kỹ năng phòng tránh.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đoàn
công tác kiểm tra tại Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng tại Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, điều phối công tác ứng phó bão số
5. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi sát, đôn đốc thực hiện nghiêm túc
Công điện; kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề
phát sinh.
Công điện 143/CĐ-TTg khẳng định bão số 5 là cơn bão rất
mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, khẩn
trương, đồng bộ của toàn hệ thống.
Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu triển khai tốt, chủ
động và trách nhiệm, thiệt hại có thể được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Trong
bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9, toàn bộ hệ thống chính trị,
lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đang dồn sức để vừa bảo đảm an toàn trước
bão, vừa chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc".
Ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5
Tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất
Chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 3 Wipha
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.
Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc
Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: