Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo trong 24–60 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển nhanh, hướng chủ yếu Tây Tây Bắc. Đến 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão sẽ ở 18,3°N – 107,1°E, trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm. Bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8/2025. Đến 7h ngày 26/8, tâm bão sẽ ở vị trí 18,9°N – 103,3°E, trên khu vực Thượng Lào, suy yếu dần, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

CẢNH BÁO MƯA LỚN, NGUY CƠ NGẬP LỤT DIỆN RỘNG

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 15, sóng cao 7–9m. Bắc vịnh Bắc Bộ, đặc biệt khu vực Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên biển, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11–13, giật cấp 15, sóng cao tới 9m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 25/8, ven biển Hải Phòng – Hà Tĩnh có nước dâng do bão từ 0,5–1,5m, gây nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, cửa sông. Trên đất liền, từ đêm 24/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 14–15; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6–7, giật cấp 8.

Dự báo từ đêm 24 đến 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–150mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, kèm nguy cơ mưa cực đoan (>200mm/3h).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo: “Lượng mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng núi, ven sông suối. Với lượng mưa lớn như vậy, sức tàn phá của hoàn lưu mưa do bão số 5 gây ra được nhận định nguy hiểm ngang với bão Yagi năm 2024”.

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5.

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết tính đến 6h ngày 24/8, các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 tàu/248.820 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Trong đó: Khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 276 tàu/1.921 người; Các khu vực khác: 10.331 tàu/44.663 người; Đang neo đậu tại bến: 49.006 tàu/202.236 người.

Đến nay, 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển, thời điểm áp dụng từ 23–24/8 tùy địa phương.

Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã có phương án di dời 152.387 hộ/586.770 khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là con số sơ bộ, có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi bão tiến gần.

Ngoài ra, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 58.611ha, với khoảng 5.745 lồng bè và 384 chòi canh – đều nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Về nông nghiệp, khu vực Bắc Trung Bộ có 294.500ha lúa, trong đó mới thu hoạch 1.010ha, còn lại đang trỗ, chín hoặc làm đòng – nguy cơ thiệt hại rất lớn. Ngoài ra còn có 77.200ha cây ăn quả và 57.000ha cao su có thể bị tác động.

Hệ thống đê điều cũng tiềm ẩn rủi ro với 37 điểm trọng yếu từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng 3 công trình đang thi công dở dang.

HUY ĐỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ỨNG PHÓ BÃO

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 143/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt ứng phó với bão số 5 – cơn bão được đánh giá là rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và đặc biệt nguy hiểm.

Trong Công điện 143, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đình hoãn các cuộc họp không cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn neo đậu chắc chắn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu, lồng bè.

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nhà yếu, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, nơi nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình hạ tầng, đê điều, hồ đập, lưới điện; khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện an toàn, chủ động xả lũ hợp lý, không để lũ chồng lũ. Bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho các vùng có nguy cơ bị chia cắt kéo dài.

Dự báo đường đi của Bão số 5. Nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Cụ thể, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp Bộ Công Thương vận hành hồ chứa thủy điện.

Bộ Quốc phòng: chỉ đạo các quân khu, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Bộ Công an: bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải: kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn trên biển, ven biển, cửa sông; xử lý ách tắc khi có sạt lở, ngập lụt. Bộ Xây dựng: bảo đảm an toàn cho các công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, đặc biệt cao tốc và quốc lộ.

Bộ Công Thương: bảo đảm an toàn các cơ sở công nghiệp, khai thác dầu khí, mỏ hầm lò; duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá.

Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo: duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh; bảo đảm trường học an toàn, không để ảnh hưởng đến khai giảng năm học mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bảo đảm an toàn cho khách du lịch, điều chỉnh hoạt động lễ hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ: chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì thông tin liên lạc liên tục.

Các cơ quan báo chí, truyền thông: tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến bão và các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đoàn công tác kiểm tra tại Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng tại Hà Tĩnh, Quảng Trị. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, điều phối công tác ứng phó bão số 5. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi sát, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện; kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề phát sinh.

Công điện 143/CĐ-TTg khẳng định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ của toàn hệ thống.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu triển khai tốt, chủ động và trách nhiệm, thiệt hại có thể được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9, toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đang dồn sức để vừa bảo đảm an toàn trước bão, vừa chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc".