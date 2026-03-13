Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng – cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Khi không gian đô thị mở rộng, vùng lõi trung tâm không bị pha loãng mà ngược lại, đang trở thành "điểm neo" giá trị, nơi các bất động sản hạng sang xác lập vị thế độc tôn và khả năng sinh lời bền vững.

MẠCH ĐẬP CỦA NỀN KINH TẾ TỶ ĐÔ VÀ VỊ THẾ ĐẦU TÀU GIAO THƯƠNG

Sức mạnh bất động sản luôn gắn với nền tảng kinh tế vĩ mô và động lực nhân khẩu học. Hải Phòng hiện nổi bật với dân số sau sáp nhập gần 4,6 triệu người và nền kinh tế 29,3 tỷ USD, trở thành một trong ba địa phương đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam. Việc mở rộng địa giới hành chính và gia tăng dân số biến thành phố thành “siêu đô thị”, tạo sức cầu mạnh mẽ cho mọi phân khúc tiêu dùng và đầu tư.

Nếu Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính, TP.HCM là đầu tàu tài chính – thương mại, thì Hải Phòng đang từng bước trở thành đầu tàu giao thương quốc tế, với hệ thống cảng biển trong top 30 cảng container hiệu quả nhất thế giới và cảng nước sâu duy nhất miền Bắc, đón tàu siêu trường siêu trọng. Lợi thế này thu hút các nhà sản xuất công nghiệp toàn cầu như LG, VinFast, Pegatron, tạo mạch kinh tế sôi động.

Hạ tầng giao thông chính là “ngòi nổ” thúc đẩy nền kinh tế tỷ đô của Hải Phòng phát triển bền vững. Năm 2026 được xác định là “năm bản lề”, với gần 1,5 tỷ USD đầu tư công cho 31 công trình chiến lược, bao gồm đường vành đai, cầu vượt sông và các trục liên vùng đang được khẩn trương triển khai.

Bức tranh hạ tầng còn được hoàn thiện nhờ các siêu dự án kết nối quốc gia và khu vực, như cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (dự kiến 2028), đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, mở toang cánh cửa giao thương trực tiếp với Côn Minh (Trung Quốc), cùng kế hoạch mở rộng nhà ga T2 Cát Bi và khai thác đường bay thẳng tới 'Silicon Valley' Thâm Quyến. Toàn bộ hệ thống không, thủy, bộ, sắt này hoạt động như một cỗ máy luân chuyển không ngừng, thúc đẩy kinh tế phát triển bứt phá và kéo theo nhu cầu nhà ở hạng sang tăng vọt.

Trong khi Hải Phòng vươn mình thành trung tâm công nghiệp – logistics hàng đầu miền Bắc, ANmaison hiện diện ngay tại vùng lõi của động lực tăng trưởng này.

TÀI SẢN LÕI ĐÔ THỊ VỚI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG THEO NĂM THÁNG

Khi không gian đô thị liên tục mở rộng, tư duy đầu tư bất động sản cũng đang thay đổi. Thay vì tìm kiếm những cơn sốt ngắn hạn tại các khu vực mới phát triển, nhiều nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm trở lại khu vực trung tâm – nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Khi đô thị không ngừng mở rộng, những giá trị bền vững vẫn lặng lẽ hội tụ tại vùng lõi trung tâm – nơi đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển trở lại của tầng lớp tinh hoa. Các chuyên gia quốc tế và giới thượng lưu ngày nay không còn tìm kiếm những con số tăng trưởng cơ học bề nổi. Điều họ hướng đến là sự nâng tầm về chất lượng sống: nơi hệ sinh thái dịch vụ được hoàn thiện, những giá trị văn hóa – kiến trúc được gìn giữ, và chuẩn mực sống được định hình bởi những di sản đẳng cấp.

Trong bối cảnh đó, bất động sản không còn đơn thuần là một sản phẩm giao dịch, mà dần được nhìn nhận như “tài sản di sản”. Đây là những bất động sản tọa lạc tại lõi đô thị, sở hữu nền tảng pháp lý minh bạch, được vận hành hoặc phát triển bởi các thương hiệu quốc tế uy tín, đồng thời mang trong mình giá trị biểu tượng khó có thể sao chép theo thời gian.

Nhìn ra thế giới, các khu phố lịch sử thấp tầng tại Chelsea hay Kensington (London) vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định qua nhiều thập kỷ, bất chấp những chu kỳ thăng trầm của thị trường. Tại Việt Nam, giá trị bất động sản kỷ lục tại khu Phố Cổ Hà Nội hay khu vực Chợ Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là minh chứng rõ nét cho sức bền của những tài sản được neo giữ bởi vị trí độc tôn giữa lòng đô thị.

Xu hướng này phản ánh một quy luật quen thuộc của quá trình đô thị hóa: Khi thành phố không ngừng mở rộng, khu vực lõi trung tâm thường trở thành nơi hội tụ các dịch vụ, tiện ích và hoạt động kinh tế – văn hóa quan trọng nhất. Nhờ đó, bất động sản tại đây không chỉ đơn thuần mang giá trị sử dụng, mà còn dần định hình như một loại tài sản tích lũy bền vững theo thời gian.

Đối với những đô thị giàu chiều sâu lịch sử như Hải Phòng, sự dịch chuyển của dòng cư dân và nguồn lực từ các vùng kinh tế liên kết về nội đô đang khiến quỹ đất trung tâm trở thành “điểm chạm” vàng của thị trường. Đây không phải là sự tăng trưởng nhất thời, mà là biểu hiện tất yếu của một quy luật kinh tế đô thị: Khi thành phố phát triển, trung tâm luôn là trái tim giữ nhịp cho mọi dòng chảy thịnh vượng.

ANMAISON: TUYỆT TÁC KIẾN TRÚC VÀ LỜI KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯỢNG LƯU

Giữa một Hải Phòng đang bứt tốc mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế phía Bắc, dự án ANmaison xuất hiện đúng thời điểm để lấp đầy khoảng trống của phân khúc bất động sản hạng sang. Được định vị như một biểu tượng mới của sự phồn vinh, ANmaison nhanh chóng trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư dài hạn, đồng thời đón đầu lớp cư dân có tiêu chuẩn sống ngày càng khắt khe trong một thành phố đang chuyển mình thành trung tâm đô thị tầm cỡ khu vực.

ANmaison – dự án nhà ở mang phong cách kiến trúc Indochine do Frasers Property phát triển tại lõi đô thị trung tâm Hải Phòng.

Bảo chứng bởi chủ đầu tư Frasers Property – một nhà phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm toàn cầu, ANmaison được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới của giới thượng lưu tại Hải Phòng bằng tầm nhìn quy hoạch và chính cộng đồng tinh hoa cùng nhau xây dựng phong cách sống đẳng cấp.