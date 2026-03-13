Phát triển khoa học, công nghệ gắn với kết quả cụ thể

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

MỖI CHƯƠNG TRÌNH PHẢI GIẢI BÀI TOÁN LỚN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan Trung ương, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, cần chuyển mạnh từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả thực chất, đo lường được”; từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực để giải quyết các bài toán chiến lược của quốc gia.

Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn; mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải hướng tới giải quyết những vấn đề lớn của phát triển kinh tế – xã hội.

Phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Các chương trình, kế hoạch triển khai cần gắn chặt với mục tiêu cụ thể, có cơ chế theo dõi, đánh giá thường xuyên để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả thực chất.

Đối với các kiến nghị, đề xuất tại phiên họp, Tổng Bí thư cho rằng nhiều nội dung là xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn triển khai. Tuy nhiên, các kiến nghị phải được xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và lộ trình giải quyết cụ thể; khắc phục tình trạng kiến nghị chung chung, thiếu địa chỉ xử lý hoặc kéo dài mà không được giải quyết dứt điểm.

Đây là yêu cầu nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.

GẮN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC VỚI TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội XIV coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của phát triển đất nước; rà soát, bổ sung và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trong Quý I và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh; tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số cần được triển khai sâu trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp, gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách không chỉ ở khâu ban hành mà cả trong tổ chức thực thi; coi thể chế là lợi thế cạnh tranh cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về định hướng dài hạn, Tổng Bí thư đề nghị tập trung phát triển hạ tầng nền tảng, hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu – phát triển, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Công nghệ chiến lược phải gắn với nhu cầu thị trường, có lộ trình làm chủ, thương mại hóa và lan tỏa kết quả, đo lường bằng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Tổng Bí thư lưu ý phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết quả triển khai là tiêu chí đánh giá, thi đua và xử lý trách nhiệm.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và năm thứ hai triển khai Nghị quyết 57. Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hành động đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng, quý đầu năm, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.