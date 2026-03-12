Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm
Thanh Xuân
12/03/2026, 16:56
Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã
hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…
Phát biểu tại hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm
bảo công bằng thụ hưởng”, do Bộ Xây dựng và Báo Tiền Phong tổ chức ngày 12/3, ông
Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhận định bức tranh phát triển
nhà ở xã hội hiện ghi nhận nhiều điểm sáng trên khắp cả nước. Thời gian gần
đây, liên tiếp xuất hiện những thông tin tích cực như khởi công, mở bán các dự
án nhà ở xã hội tại địa phương, cho thấy nguồn cung đang từng bước được thúc đẩy.
NGUỒN CUNG DẦN KHỞI SẮC
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đến nay, cả nước
đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô 701.247 căn, tương đương 70%
mục tiêu của Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, 196 dự án đã
hoàn thành với 170.673 căn; 220 dự án đang khởi công xây dựng với 214.948 căn và 321 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 315.626 căn.
Bước sang năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển
158.700 căn nhà ở xã hội, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, quy
mô 220 dự án đang triển khai với gần 215.000 căn dự kiến vượt mức kế hoạch của
năm nay. Đặc biệt, chỉ riêng tháng 2 vừa qua, các địa phương khởi công thêm 28
dự án, quy mô 20.000 căn hộ.
Đáng chú ý, năm 2025, cả nước hoàn thành 103.113 căn hộ, đạt
103% so với mục tiêu đề ra (100.000 căn). Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ
tiêu, qua đó, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch.
Phân tích những con số trên, ông Hà Quang Hưng, Cục Phó Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho rằng tiến độ thực hiện
Đề án đang cải thiện rõ rệt qua từng năm và đi đúng hướng. Điều này phản ánh sự
vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, cùng các bộ ngành và địa phương trong thúc đẩy
phát triển nhà ở xã hội.
Song, bên cạnh kết quả đạt được, thực tế tại các đô thị
lớn vẫn cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Theo ông
Hà Quang Hưng, có thể chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất
cân đối cung - cầu hiện nay.
Thứ nhất, trong một thời gian dài, nguồn cung
bất động sản trên thị trường bị lệch về phân khúc cao cấp và trung - cao cấp, trong
khi thiếu nghiêm trọng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập
thấp và trung bình. Giá nhà thương mại bị đẩy lên cao tạo áp lực lớn lên nhu cầu
nhà ở xã hội.
Thứ hai vấn đề quỹ đất cũng là rào cản đáng
kể. Dù một số địa phương có bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, nhưng
nhiều vị trí lại nằm xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã
hội, khiến nhà đầu tư chưa thực sự mặn mà tham gia, đồng thời làm giảm sức hút
đối với người mua.
Thứ ba, thủ tục đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư
và triển khai dự án trước đây còn khá phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, thời gian gần
đây, với việc ban hành các cơ chế thí điểm và chính sách đặc thù phát triển nhà
ở xã hội, nhiều vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.
CHO PHÉP THỰC HIỆN SONG SONG NHIỀU THỦ TỤC
Trước thực tế nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ và hướng tới mục
tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế
hoạch ban đầu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ Xây dựng sẽ triển khai 9
nhóm giải pháp trọng tâm.
Cụ thể, ưu tiên hoàn thiện cơ chế chính sách và tháo
gỡ vướng mắc cho các dự án; phối hợp cùng bộ, ngành, địa phương theo sát tiến độ
từng công trình; đồng thời yêu cầu địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã
hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn
lực để hoàn thành những dự án đang khởi công ngay trong năm nay; chủ động chuẩn
bị quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ để phát triển thêm dự án mới.
Các cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực tài
chính, sẵn quỹ đất tham gia phát triển phân khúc này.
Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội sẽ được đưa vào nhóm “luồng
xanh” về thủ tục hành chính, cho phép thực hiện song song nhiều quy trình nhằm
cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ cho
doanh nghiệp. Tiến độ triển khai chương trình sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
định kỳ hàng tháng và hàng quý để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành.
Theo ông Phùng Công Sưởng, trong quá trình triển khai, việc
phát sinh vướng mắc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với định hướng rõ ràng
và quyết tâm cao thì vướng mắc chắc chắn được tháo gỡ. Nhà nước đồng hành cùng
doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng người dân.
Khi các bên cùng chung mục
tiêu, khó khăn sẽ không phải là rào cản không thể vượt qua. Với tinh thần trách
nhiệm và quyết tâm đó, chương trình phát triển nhà ở xã hội kỳ vọng tiếp tục đạt
thêm những bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn vào thời gian tới.
Chưa nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt
07:14, 10/03/2026
Nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế
16:11, 26/02/2026
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026
Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng…
Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025
Thị trường bất động sản nước ta vốn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, giờ lại phải chịu thêm những thách thức từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi dự báo về diễn biến của thị trường này trong năm nay, các chuyên gia đều cho rằng sẽ không “phấn khích” như 2025 nhưng vẫn tăng trưởng tốt và sẽ phát triển theo hướng thực chất hơn.
TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...
TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 11/2026/QĐ-UBND (thay thế một số quyết định trước đó) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển đô thị…
TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm
TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh; dự kiến tổ chức trong tháng 5 tới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: