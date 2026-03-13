Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn
Tuấn Sơn
13/03/2026, 08:00
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc với quy định pháp lý nghiêm ngặt. Trên nền tảng đó, những sản phẩm phát triển bài bản, minh bạch và có giá trị phát triển dài hạn đang dần chiếm ưu thế.
YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH LẠI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản đã bộc lộ một số bất cập như giao dịch thiếu minh bạch, thông tin phân mảnh và phân bổ chưa đồng đều giữa các chủ thể tham gia. Nhận diện những hạn chế này, cơ quan quản lý Nhà nước đã triển khai các giải pháp pháp lý nhằm nâng cao tính minh bạch và định hướng thị trường phát triển bền vững hơn.
Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn để Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây được xem là bộ khung pháp lý quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động từ phát triển dự án, giao dịch, sở hữu cho đến vận hành bất động sản. Song song đó, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến cho Luật Thuế đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất áp dụng thuế lũy tiến đối với người sở hữu từ bất động sản thứ hai trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ và điều tiết nguồn lực đất đai hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2026, mỗi tài sản bất động sản tại Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng biệt cho từng căn nhà, từng dự án hay diện tích sàn xây dựng theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP - góp phần minh bạch hóa quy trình quản lý mà còn tạo nền tảng đồng bộ cơ sở dữ liệu bất động sản, phục vụ công tác quy hoạch, thu thuế và quản lý thị trường trong dài hạn.
Những động thái trên cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào chuẩn mực vận hành mới, minh bạch và chặt chẽ hơn. Các dự án thiếu pháp lý rõ ràng, phát triển manh mún hoặc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn sẽ dần bị đào thải.
Bên cạnh yếu tố chính sách thượng tầng, quỹ đất tại nội đô ngày càng khan hiếm. Giá đất leo thang, thủ tục phức tạp và áp lực hạ tầng khiến việc phát triển dự án tại trung tâm trở nên khó khăn. Bất động sản do đó có xu hướng mở rộng ra các đô thị vệ tinh, nơi còn dư địa phát triển và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và triển vọng gia tăng giá trị bền vững.
Bình Dương là một trong những điểm đến điển hình cho xu hướng dịch chuyển này. Với nền tảng công nghiệp phát triển và hệ thống hạ tầng liên kết mạnh mẽ, khu vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư uy tín. Trong đó, Artisan Park của Gamuda Land được chú ý với việc đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí mà thị trường đang tìm kiếm. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ đã hoàn thành đợt 1 vào quý 4/2025, cùng vị trí vàng tại điểm giao các trục giao thông trọng yếu khu vực như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và tuyến metro kết nối trung tâm.
“DẤU MỐC” ĐỊNH HÌNH CHIẾN LƯỢC CỦA GAMUDA LAND
Bình Dương từ lâu đã được biết đến là thủ phủ công nghiệp, với lực lượng lao động đông đảo và nhu cầu an cư, nhập cư lớn. Tuy nhiên, các hoạt động an cư, làm việc, vui chơi và giải trí tại khu vực này vẫn còn phân mảnh, thiếu vắng một điểm đến có khả năng tích hợp trọn vẹn các trải nghiệm sống trong cùng một không gian.
Đặc biệt, sau sáp nhập, Bình Dương ngày càng thể hiện rõ vai trò như “cánh tay nối dài” của siêu đô thị TP.HCM. Sự dịch chuyển dân cư cùng nhu cầu sinh hoạt đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về những không gian sống - thương mại - giải trí đa năng, phục vụ đời sống thường nhật của cộng đồng cư dân mới.
Với kinh nghiệm phát triển đô thị gần 30 năm cùng danh tiếng về pháp lý minh bạch, Gamuda Land đã lựa chọn Bình Dương để kiến tạo Artisan Park như một khu thương phố “tích hợp và đa nhiệm”. Trong đó, nổi bật với mô hình WOW TOWN tiên phong tại khu vực, được quy hoạch thành một điểm đến sôi động, nơi các hoạt động giao thương, giải trí và kết nối cộng đồng diễn ra liền mạch.
Dự án quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đa dạng như phố mua sắm, phố đi bộ Alfresco nhộn nhịp, công viên cộng đồng vườn nội khu và bãi cỏ Miyawaki xanh mát - tất cả tạo nên không gian giao lưu, hòa mình cùng thiên nhiên ngay tại nội khu.
Khu vực vận động với sân thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em. Hệ thống hạ tầng hiện đại với bãi đỗ ô tô, xe máy và trạm sạc cho xe điện. Mỗi một hạng mục được đầu tư bài bản, nâng tầm trải nghiệm sống chuẩn tiện nghi, năng động.
Sở hữu mô hình đô thị tích hợp, pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ bàn giao rõ ràng, Artisan Park đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thị trường Bình Dương trong bối cảnh hiện tại. Không chỉ là "dấu mốc" định hình chiến lược của Gamuda Land tại khu đô thị mới, dự án còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển bất động sản chỉn chu và bền vững, đúng với tinh thần mà thị trường đang tìm kiếm trong giai đoạn thanh lọc.
Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2…
Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị
Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng – cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.
Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm
Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã
hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…
Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng…
Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025
Thị trường bất động sản nước ta vốn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, giờ lại phải chịu thêm những thách thức từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi dự báo về diễn biến của thị trường này trong năm nay, các chuyên gia đều cho rằng sẽ không “phấn khích” như 2025 nhưng vẫn tăng trưởng tốt và sẽ phát triển theo hướng thực chất hơn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: