Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Tuấn Sơn

13/03/2026, 08:00

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc với quy định pháp lý nghiêm ngặt. Trên nền tảng đó, những sản phẩm phát triển bài bản, minh bạch và có giá trị phát triển dài hạn đang dần chiếm ưu thế.

YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH LẠI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản đã bộc lộ một số bất cập như giao dịch thiếu minh bạch, thông tin phân mảnh và phân bổ chưa đồng đều giữa các chủ thể tham gia. Nhận diện những hạn chế này, cơ quan quản lý Nhà nước đã triển khai các giải pháp pháp lý nhằm nâng cao tính minh bạch và định hướng thị trường phát triển bền vững hơn.

Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn để Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây được xem là bộ khung pháp lý quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động từ phát triển dự án, giao dịch, sở hữu cho đến vận hành bất động sản. Song song đó, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến cho Luật Thuế đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất áp dụng thuế lũy tiến đối với người sở hữu từ bất động sản thứ hai trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ và điều tiết nguồn lực đất đai hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2026, mỗi tài sản bất động sản tại Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng biệt cho từng căn nhà, từng dự án hay diện tích sàn xây dựng theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP - góp phần minh bạch hóa quy trình quản lý mà còn tạo nền tảng đồng bộ cơ sở dữ liệu bất động sản, phục vụ công tác quy hoạch, thu thuế và quản lý thị trường trong dài hạn.

Với mục tiêu triển khai trong tháng 2/2026, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý được xem là một trong những bước chuẩn hóa thị trường bất động sản. (Ảnh: Hồng Quang).
Với mục tiêu triển khai trong tháng 2/2026, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý được xem là một trong những bước chuẩn hóa thị trường bất động sản. (Ảnh: Hồng Quang).

Những động thái trên cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào chuẩn mực vận hành mới, minh bạch và chặt chẽ hơn. Các dự án thiếu pháp lý rõ ràng, phát triển manh mún hoặc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn sẽ dần bị đào thải.

Bên cạnh yếu tố chính sách thượng tầng, quỹ đất tại nội đô ngày càng khan hiếm. Giá đất leo thang, thủ tục phức tạp và áp lực hạ tầng khiến việc phát triển dự án tại trung tâm trở nên khó khăn. Bất động sản do đó có xu hướng mở rộng ra các đô thị vệ tinh, nơi còn dư địa phát triển và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và triển vọng gia tăng giá trị bền vững.

Bình Dương là một trong những điểm đến điển hình cho xu hướng dịch chuyển này. Với nền tảng công nghiệp phát triển và hệ thống hạ tầng liên kết mạnh mẽ, khu vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư uy tín. Trong đó, Artisan Park của Gamuda Land được chú ý với việc đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí mà thị trường đang tìm kiếm. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ đã hoàn thành đợt 1 vào quý 4/2025, cùng vị trí vàng tại điểm giao các trục giao thông trọng yếu khu vực như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và tuyến metro kết nối trung tâm.

Artisan Park - “giao điểm” kết nối của ba tuyến đường lớn Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu, thuận tiện liên thông đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các đô thị lân cận.
Artisan Park - “giao điểm” kết nối của ba tuyến đường lớn Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu, thuận tiện liên thông đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các đô thị lân cận.

“DẤU MỐC” ĐỊNH HÌNH CHIẾN LƯỢC CỦA GAMUDA LAND

Bình Dương từ lâu đã được biết đến là thủ phủ công nghiệp, với lực lượng lao động đông đảo và nhu cầu an cư, nhập cư lớn. Tuy nhiên, các hoạt động an cư, làm việc, vui chơi và giải trí tại khu vực này vẫn còn phân mảnh, thiếu vắng một điểm đến có khả năng tích hợp trọn vẹn các trải nghiệm sống trong cùng một không gian.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Bình Dương ngày càng thể hiện rõ vai trò như “cánh tay nối dài” của siêu đô thị TP.HCM. Sự dịch chuyển dân cư cùng nhu cầu sinh hoạt đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về những không gian sống - thương mại - giải trí đa năng, phục vụ đời sống thường nhật của cộng đồng cư dân mới.

Với kinh nghiệm phát triển đô thị gần 30 năm cùng danh tiếng về pháp lý minh bạch, Gamuda Land đã lựa chọn Bình Dương để kiến tạo Artisan Park như một khu thương phố “tích hợp và đa nhiệm”. Trong đó, nổi bật với mô hình WOW TOWN tiên phong tại khu vực, được quy hoạch thành một điểm đến sôi động, nơi các hoạt động giao thương, giải trí và kết nối cộng đồng diễn ra liền mạch.

Dự án quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đa dạng như phố mua sắm, phố đi bộ Alfresco nhộn nhịp, công viên cộng đồng vườn nội khu và bãi cỏ Miyawaki xanh mát - tất cả tạo nên không gian giao lưu, hòa mình cùng thiên nhiên ngay tại nội khu.

Khu vực vận động với sân thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em. Hệ thống hạ tầng hiện đại với bãi đỗ ô tô, xe máy và trạm sạc cho xe điện. Mỗi một hạng mục được đầu tư bài bản, nâng tầm trải nghiệm sống chuẩn tiện nghi, năng động.

Artisan Park được phát triển theo mô hình phố thương mại ngoài trời, liền kề lối đi bộ, hình thành trải nghiệm
Artisan Park được phát triển theo mô hình phố thương mại ngoài trời, liền kề lối đi bộ, hình thành trải nghiệm "walk and shop" thuận tiện, kết nối giữa hoạt động kinh doanh và đời sống cư dân.

Sở hữu mô hình đô thị tích hợp, pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ bàn giao rõ ràng, Artisan Park đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thị trường Bình Dương trong bối cảnh hiện tại. Không chỉ là "dấu mốc" định hình chiến lược của Gamuda Land tại khu đô thị mới, dự án còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển bất động sản chỉn chu và bền vững, đúng với tinh thần mà thị trường đang tìm kiếm trong giai đoạn thanh lọc.

Từ khóa:

Artisan Park Gamuda Land

Đọc thêm

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2…

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng – cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng…

Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025

Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025

Thị trường bất động sản nước ta vốn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, giờ lại phải chịu thêm những thách thức từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi dự báo về diễn biến của thị trường này trong năm nay, các chuyên gia đều cho rằng sẽ không “phấn khích” như 2025 nhưng vẫn tăng trưởng tốt và sẽ phát triển theo hướng thực chất hơn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy