Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc với quy định pháp lý nghiêm ngặt. Trên nền tảng đó, những sản phẩm phát triển bài bản, minh bạch và có giá trị phát triển dài hạn đang dần chiếm ưu thế.

YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH LẠI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản đã bộc lộ một số bất cập như giao dịch thiếu minh bạch, thông tin phân mảnh và phân bổ chưa đồng đều giữa các chủ thể tham gia. Nhận diện những hạn chế này, cơ quan quản lý Nhà nước đã triển khai các giải pháp pháp lý nhằm nâng cao tính minh bạch và định hướng thị trường phát triển bền vững hơn.

Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn để Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây được xem là bộ khung pháp lý quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động từ phát triển dự án, giao dịch, sở hữu cho đến vận hành bất động sản. Song song đó, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến cho Luật Thuế đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất áp dụng thuế lũy tiến đối với người sở hữu từ bất động sản thứ hai trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ và điều tiết nguồn lực đất đai hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2026, mỗi tài sản bất động sản tại Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng biệt cho từng căn nhà, từng dự án hay diện tích sàn xây dựng theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP - góp phần minh bạch hóa quy trình quản lý mà còn tạo nền tảng đồng bộ cơ sở dữ liệu bất động sản, phục vụ công tác quy hoạch, thu thuế và quản lý thị trường trong dài hạn.

Với mục tiêu triển khai trong tháng 2/2026, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý được xem là một trong những bước chuẩn hóa thị trường bất động sản. (Ảnh: Hồng Quang).

Những động thái trên cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào chuẩn mực vận hành mới, minh bạch và chặt chẽ hơn. Các dự án thiếu pháp lý rõ ràng, phát triển manh mún hoặc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn sẽ dần bị đào thải.

Bên cạnh yếu tố chính sách thượng tầng, quỹ đất tại nội đô ngày càng khan hiếm. Giá đất leo thang, thủ tục phức tạp và áp lực hạ tầng khiến việc phát triển dự án tại trung tâm trở nên khó khăn. Bất động sản do đó có xu hướng mở rộng ra các đô thị vệ tinh, nơi còn dư địa phát triển và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và triển vọng gia tăng giá trị bền vững.

Bình Dương là một trong những điểm đến điển hình cho xu hướng dịch chuyển này. Với nền tảng công nghiệp phát triển và hệ thống hạ tầng liên kết mạnh mẽ, khu vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư uy tín. Trong đó, Artisan Park của Gamuda Land được chú ý với việc đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí mà thị trường đang tìm kiếm. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ đã hoàn thành đợt 1 vào quý 4/2025, cùng vị trí vàng tại điểm giao các trục giao thông trọng yếu khu vực như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và tuyến metro kết nối trung tâm.

Artisan Park - “giao điểm” kết nối của ba tuyến đường lớn Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu, thuận tiện liên thông đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các đô thị lân cận.

“DẤU MỐC” ĐỊNH HÌNH CHIẾN LƯỢC CỦA GAMUDA LAND

Bình Dương từ lâu đã được biết đến là thủ phủ công nghiệp, với lực lượng lao động đông đảo và nhu cầu an cư, nhập cư lớn. Tuy nhiên, các hoạt động an cư, làm việc, vui chơi và giải trí tại khu vực này vẫn còn phân mảnh, thiếu vắng một điểm đến có khả năng tích hợp trọn vẹn các trải nghiệm sống trong cùng một không gian.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Bình Dương ngày càng thể hiện rõ vai trò như “cánh tay nối dài” của siêu đô thị TP.HCM. Sự dịch chuyển dân cư cùng nhu cầu sinh hoạt đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về những không gian sống - thương mại - giải trí đa năng, phục vụ đời sống thường nhật của cộng đồng cư dân mới.

Với kinh nghiệm phát triển đô thị gần 30 năm cùng danh tiếng về pháp lý minh bạch, Gamuda Land đã lựa chọn Bình Dương để kiến tạo Artisan Park như một khu thương phố “tích hợp và đa nhiệm”. Trong đó, nổi bật với mô hình WOW TOWN tiên phong tại khu vực, được quy hoạch thành một điểm đến sôi động, nơi các hoạt động giao thương, giải trí và kết nối cộng đồng diễn ra liền mạch.

Dự án quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đa dạng như phố mua sắm, phố đi bộ Alfresco nhộn nhịp, công viên cộng đồng vườn nội khu và bãi cỏ Miyawaki xanh mát - tất cả tạo nên không gian giao lưu, hòa mình cùng thiên nhiên ngay tại nội khu.

Khu vực vận động với sân thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em. Hệ thống hạ tầng hiện đại với bãi đỗ ô tô, xe máy và trạm sạc cho xe điện. Mỗi một hạng mục được đầu tư bài bản, nâng tầm trải nghiệm sống chuẩn tiện nghi, năng động.

Artisan Park được phát triển theo mô hình phố thương mại ngoài trời, liền kề lối đi bộ, hình thành trải nghiệm "walk and shop" thuận tiện, kết nối giữa hoạt động kinh doanh và đời sống cư dân.

Sở hữu mô hình đô thị tích hợp, pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ bàn giao rõ ràng, Artisan Park đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thị trường Bình Dương trong bối cảnh hiện tại. Không chỉ là "dấu mốc" định hình chiến lược của Gamuda Land tại khu đô thị mới, dự án còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển bất động sản chỉn chu và bền vững, đúng với tinh thần mà thị trường đang tìm kiếm trong giai đoạn thanh lọc.