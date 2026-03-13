Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Thế giới

Giá vàng mất mốc 5.100 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Điệp Vũ

13/03/2026, 07:20

Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục là nguồn áp lực mất giá đè nặng lên thị trường kim loại quý...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/3), khi đồng USD tăng giá mạnh và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất suy giảm vì giá dầu tăng cao. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust lại có một phiên bán ròng.

Lúc đóng cửa phiên New York, giá vàng giao ngay giảm 96,8 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,86%, còn 5.080,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,89 USD/oz, tương đương giảm 2,2%, chốt ở mức 83,98 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1%, chốt phiên ở mức 5.125,8 USD/oz.

Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục là nguồn áp lực mất giá đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Bạc xanh đang được hỗ trợ khi xung đột quân sự căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng, dẫn tới rủi ro lạm phát tăng, làm suy giảm các đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Những dịch chuyển này cũng khiến trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán, đẩy lợi suất tăng.

Vàng là tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất nên những diễn biến đó đều không có lợi cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index có phiên tăng thứ ba liên tiếp, với mức tăng 0,52%, chốt ở mức 99,74 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 4,261%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản, đạt 3,734%.

“Chỉ số Dollar Index tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, và sự suy giảm của triển vọng Fed cắt giảm lãi suất đang là những yếu tố không có lợi cho giá vàng. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Trung Đông cũng tạo ra nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Trong một diễn biến cho thấy chiến sự tiếp tục căng thẳng trong ngày thứ Năm, hai tàu chở dầu đã bị lực lượng của Iran tấn công và bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi Iraq. Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông đưa giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa trên mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022.

Cùng ngày, đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, nhà lãnh đạo mới của Iran, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục giữ cho eo biển Hormuz đóng cửa và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

“Nếu giá dầu ngừng tăng, giá vàng sẽ hưởng lợi… Yếu tố tích cực hỗ trợ giá vàng bây giờ là tính từ đầu năm tới nay, các ngân hàng trung ương và các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vẫn mua ròng vàng”, ông Streible nhấn mạnh.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo số liệu mới được công bố, trong tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Chile có đợt mua ròng vàng lớn đầu tiên kể từ ít nhất năm 2000. Trong tháng, cơ quan này mua ròng 42 tấn vàng, tương đương 2,2% tổng dự trữ, nâng mức nắm giữ lên 1.108 tấn vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng gần 1,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.075,9 tấn vàng. Trước phiên này, quỹ đã mua ròng trong hai phiên liên tiếp, với lượng mua tổng cộng 6,6 tấn vàng. Nhưng nếu tính từ đầu tháng tới nay, dù xung đột quân sự nổ ra, quỹ đã bán nhiều hơn mua.

Phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.

Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch tại châu Á sáng nay (13/3).

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 16,5 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,3%, giao dịch ở mức gần 5.097 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng gần 0,6%, giao dịch ở mức 84,5 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 161,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.044 đồng (mua vào) và 26.314 đồng (bán ra), tăng 43 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

