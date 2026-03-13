Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Song Hoàng

13/03/2026, 07:45

Năm học 2026 - 2027, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm học 2026 - 2027, thành phố Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh trên địa bàn xã, phường. Việc này dựa trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”, thông qua ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo.

Cách làm cũng nhằm bảo đảm việc phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý; đồng thời tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và chính xác.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố cũng dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập.

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính. 

Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ. Việc này được kỳ vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Thông tin trên nằm trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của UBND thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027, công bố ngày 10/3. 

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu tổ chức tuyển sinh bảo đảm chính xác, an toàn, công bằng, khách quan, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh; đồng thời bảo đảm minh bạch, thuận tiện và giảm thủ tục hành chính cho phụ huynh, học sinh.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non, phổ thông; hơn 2,3 triệu học sinh; hơn 129.000 giáo viên; 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

bản đồ số GIS tuyển sinh Hà Nội 2026 ứng dụng công nghệ thông tin VNEID

