Thứ Sáu, 13/03/2026

VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1.750

Hà Anh

13/03/2026, 07:41

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/3/2026

Theo BVSC, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm.
Theo BVSC, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm.

Kết phiên 12/3, VN-Index giảm 18,73 điểm, tương đương 1,08% xuống mốc 1.709,61 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,83 điểm, tương đương 0,34% lên 247,85 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1.735-1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ sau khi thử thách không thành công vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm và ở dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư do những lo ngại về khả năng xuất hiện các thông tin kém tích cực vào cuối tuần. Diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái tiền mặt cao và hạn chế mua ở các thời điểm thị trường tăng mạnh và tiếp cận lại vùng kháng cự.

Đối với các vị thế đã mua trading trước đó có thể xem xét bán chốt lời khi tiếp cận vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm hoặc giá vi phạm ngưỡng trailing stop”.

Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thị trường chưa có sự đồng thuận chung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index ghi nhận phiên giảm gần 19 điểm hôm nay, đóng cửa tại mốc 1,709.61 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin, Bảo hiểm,... dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Ô tô và phụ tùng, Hóa chất, Dầu khí, Xây dựng & vật liệu có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhịp hồi phục của VN-Index đã chững lại sau 2 phiên, đồng thời, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thị trường chưa có sự đồng thuận chung. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 02/2026, vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm, tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. Trong khi VN30 xu hướng ngắn hạn suy giảm và có vùng hỗ trợ khá quan trọng quanh 1.820 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Tâm lý thị trường và xu hướng VN30 có thể trở nên suy yếu, bi quan nếu không giữ được vùng hỗ trợ này sau khi VN30 đã giao dịch trên đường giá trung bình 200 phiên kể từ tháng 05/2025 sau cú sốc thuế quan.

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh trở lại khi căng thẳng trên eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, giá dầu Brent trở lại mốc 100USD/thùng gây áp lực lên lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi đã nhận định áp lực cơ cấu danh mục của các vị thế mua giá cao sẽ gia tăng trở lại. Đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng đầu cơ cao, các vị thế mua ở vùng giá cao, nên theo dõi thị trường để xem xét cơ cấu tỉ trọng. Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, thận trọng trong bối cảnh hiện nay. Nhưng sẽ đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt. Tập trung vào ngành năng lượng tái tạo trong bối cảnh cú sốc nguồn cung dầu mỏ hiện nay sẽ thúc đẩy gia tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như tái định giá các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index chưa thể kiểm định kháng cự mạnh đã quay đầu giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 18.7 điểm (-1.1%), đóng cửa tại mức 1,709.61 điểm. Chỉ số giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay với lực bán đến từ nhóm cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng như TCB, BID và CTG. Thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục giảm, thấp hơn khoảng 20% so với mức bình quân 10 phiên gần đây nhất.

TVS Research cho rằng VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới. Diễn biến VN-Index hôm nay cho thấy thị trường đang yếu hơn so với dự báo tại báo cáo gần nhất chúng tôi. Nhà đầu tư đang giải ngân thận trọng hơn với thanh khoản thị trường giảm mạnh trong 2 phiên gần nhất. Đồng thời chỉ số chưa thể kiểm định kháng cự mạnh tại MA100 ngày và quay đầu giảm. Ngoài ra, giá dầu thế giới có dấu hiệu tăng trở lại có thể tác động tiêu cực lên diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tạm thời không nên mở mua mới trước khi thị trường tạo đáy”.

Rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao cho nên thị trường có khả năng sẽ quay trở lại đà giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại hoặc giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao cho nên thị trường có khả năng sẽ quay trở lại đà giảm thử thách lại mức đáy cũ hoặc mức thấp hơn là 1,600 điểm của chỉ số VN-Index. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ nối tiếp đà phục hồi để hướng lên khu vực kháng cự 1.750 trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư trong nhịp phục hồi. VN-Index kết phiên với nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư trong nhịp phục hồi.

Tại khung đồ thị ngày, các tín hiệu xác nhận xu hướng tăng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Hầu hết các chỉ báo như MFI, CMF, MACD đều đang bẻ ngang sau khi tạo đáy cho thấy thanh khoản mua chủ động vẫn chưa đủ thuyết phục và nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khi VN-Index gần tiến sát đến khu vực kháng cự quanh 1.750.

Ở khung đồ thị giờ, đường tenkan và CMF đang hướng lên cùng với vược DI- có phần suy yếu cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ nối tiếp đà phục hồi để hướng lên khu vực kháng cự 1.750 trong ngắn hạn.

Dựa trên diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, tiếp tục nắm giữ tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và duy trì được xu hướng tăng trưởng ổn định so với mặt bằng chung. Cùng với đó, nhà đầu tư có thể chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền dẫn dắt và đã xây dựng được vùng nền giá hỗ trợ đáng tin cậy”.

Chỉ số vẫn có thể tiếp cận được khu vực 1.745-1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Áp lực bán thấp trong phiên 12/03 giúp VN-Index giữ được tính chất của giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Do đó, chỉ số vẫn có thể tiếp cận được khu vực 1.745-1.750 điểm. Tuy nhiên, xác suất đang nghiêng về phía VN-Index giảm trở lại ngay sau đó về vùng 1.600-1.630 điểm bởi tín hiệu xu hướng giảm đã phát tán trên diện rộng nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán,… Khuyến nghị giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn quanh vùng 1.745-1.750 điểm”

Xu hướng trung hạn của VN-Index sẽ được xác nhận trong phiên cuối tuần, thông qua phản ứng với vùng 1.740 - 1.750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đảo chiều giảm điểm trước áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng trong khi cầu chủ động còn thận trọng. Xu hướng trung hạn của chỉ số sẽ được xác nhận trong phiên cuối tuần, thông qua phản ứng với vùng 1.740 - 1.750. Chiều ngược lại, vùng 1.650 – 1.700 đang giữ vai trò điểm tựa của chỉ số trong kịch bản rung lắc tiếp diễn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VnEconomy