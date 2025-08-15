BCG Energy 2025: Đẩy mạnh tái cấu trúc, mục tiêu lợi nhuận 211 tỷ đồng
Thu Hà
15/08/2025, 15:15
Ngày 14/8/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần BCG Energy (UPCoM: BGE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 80%, thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động...
Đây là đại hội được đánh giá mang tính bản lề, khi BCG Energy bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, công bố định hướng chiến lược và thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2025, kỳ vọng trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
CÁC NHÂN TỐ MỚI THAM GIA HĐQT ĐẾN TỪ NGÂN HÀNG NAM Á
Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của BCG Energy đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2023, chủ yếu nhờ hiệu suất ổn định của các nhà máy điện mặt trời và sự mở rộng của mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 50%, cải thiện đáng kể so với năm trước.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kiểm toán ghi nhận mức lỗ 766 tỷ đồng, khác biệt lớn so với con số lãi 394 tỷ đồng trước kiểm toán, nguyên nhân đến từ việc trích lập dự phòng quy mô lớn và chưa ghi nhận lợi nhuận từ các dự án hợp tác kinh doanh. Ban lãnh đạo nhấn mạnh, đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng tối đa, tạo nền tảng tài chính bền vững cho giai đoạn tới.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của BCG Energy vẫn đang duy trì ổn định, các khoản trích lập dự phòng sẽ được hoàn nhập trong tương lai sau khi có các đánh giá tích cực hơn đối với các khoản đầu tư và phải thu. Hiện các dự án của công ty đang vận hành ổn định, thậm chí có lúc vượt công suất thiết kế. Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn vốn vẫn ở mức tích cực, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 1,05 lần và hệ số thanh toán hiện hành 2,28 lần.
Một trong những nội dung quan trọng được cổ đông thông qua tại đại hội là việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030. Hai thành viên đương nhiệm gồm ông Ng Wee Siong Leonard và ông Nguyễn Mạnh Chiến được tín nhiệm tái cử và tiếp tục đảm nhận lần lượt nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, đảm bảo tính liên tục trong quản trị và duy trì định hướng chiến lược đã đề ra.
Bên cạnh đó, ba gương mặt mới gồm ông Đặng Văn Hóa, bà Phạm Thị Mai Phương và ông Nguyễn Hữu Quốc đến từ Ngân hàng Nam Á đã chính thức gia nhập HĐQT BCG Energy. Đây là các nhân sự giữ vị trí quan trọng trong quản trị chiến lược, phát triển mạng lưới và khách hàng của Ngân hàng.
Sự tham gia của các nhân sự mới đến từ Ngân hàng Nam Á được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực chuyên môn sâu về tài chính - ngân hàng, tạo điều kiện để BCG Energy nâng cao năng lực hoạch định vốn và chuẩn hóa hoạt động quản trị. Khi kết hợp với kinh nghiệm điều hành lĩnh vực năng lượng tái tạo của các thành viên tái đắc cử, BCG Energy có thêm nền tảng để tối ưu cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố tính minh bạch trong quản trị.
Song song với bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu gồm hai gương mặt kỳ cựu là ông Đồng Hải Hà (Trưởng ban) và ông Nguyễn Viết Cương (Phó ban), và kiện toàn với nhân sự mới là ông Hoàng Quốc Trung.
TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN, ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN 211 TỶ ĐỒNG NĂM 2025
Đại hội cũng thống nhất định hướng chiến lược tái cấu trúc tập trung vào ba trọng tâm: thu hồi hoặc chuyển nhượng những khoản đầu tư chưa phát huy hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có dòng tiền ổn định và tỷ suất sinh lời cao; đồng thời đẩy mạnh mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp với thời gian triển khai nhanh, hiệu quả vốn tốt.
Hiện BCG Energy đã vận hành hơn 600 MW điện mặt trời, gần 300 MW đang triển khai và sở hữu danh mục gần 1GW dự án lớn trong Quy hoạch điện VIII, trải rộng từ điện mặt trời, điện gió đến điện rác.
Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ BCG Energy đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu hơn 1.226 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 211 tỷ đồng. Ban lãnh đạo BCG Energy kỳ vọng lợi nhuận năm 2025 sẽ đạt 230 tỷ đồng, kết quả cải thiện hơn nữa trong giai đoạn 2026–2027, hướng tới xóa toàn bộ lỗ lũy kế vào năm 2027.
Một điểm nhấn khác là kế hoạch cơ cấu lại tổng thể các khoản vay USD lớn, chuyển đổi sang VND nhằm giảm rủi ro tỷ giá. Mục tiêu của công ty là tái cơ cấu dứt điểm các khoản vay tổng giá trị 123 triệu USD trong Quý 4/2025 - Quý 1/2026, đây là các khoản vay thực hiện trong giai đoạn lãi suất vay nước ngoài rất thấp so với trong nước để tài trợ cho dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn và áp mái. Công ty nhận định việc tái cấu trúc này là bước đi cần thiết để ổn định tài chính và tạo dư địa cho đầu tư mới.
Về triển vọng ngành, ban lãnh đạo công ty khẳng định rủi ro lớn nhất cũng là cơ hội lớn nhất của năng lượng tái tạo chính là chính sách; hiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ liên tục được hoàn thiện, mở ra cơ hội để BCG Energy tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Kết thúc đại hội, thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo BCG Energy gửi tới cổ đông là quyết tâm phục hồi mạnh mẽ, minh bạch trong quản trị và phát triển bền vững. Với nền tảng công suất hiện có, danh mục dự án đa dạng và đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn, BCG Energy kỳ vọng sớm gỡ bỏ diện hạn chế giao dịch cổ phiếu trong quý 3/2025, khôi phục thanh khoản và mở ra chương tăng trưởng mới trên “đường đua xanh” của ngành năng lượng tái tạo Việt Nam.
Chuyên gia: Thị trường ít biến động trong cuối tháng 8, trước khi bước vào khó khăn vào tháng 9-10
Chỉ số VN30 có mức giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 8 cho thấy thị trường chứng khoán thường ít biến động trong nửa cuối tháng 8 trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hàng năm của tháng 9-10...
Sắp có thêm hàng loạt quỹ ETF, đa dạng cơ hội cho nhà đầu tư
Dự kiến trong thời gian tới sẽ có các ETF mới được thành lập sau khi HoSE chính thức công bố 02 bộ chỉ số VN50 Growth và VNMITECH, như vậy quy mô thị trường ETF nội sẽ đa dạng hơn các lựa chọn cho nhà đầu tư.
VN-Index chỉ đang phản ánh đà tăng trưởng chung của nền kinh tế, chưa thể gọi là quá nóng?
Nhận định về thị trường giai đoạn hiện tại, SSI Research cho rằng các chỉ số mang tính kỹ thuật về dòng tiền cũng chưa cho thấy dấu hiệu tăng trưởng quá nóng.
Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc
HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ
Cổ phiếu ngân hàng đang gắng sức neo giữ VN-Index trong phiên sáng đầu tuần khi sắc đỏ bao trùm nhóm blue-chips. Chỉ số đã mất gần hết mức tăng do ảnh hưởng của sự phân hóa này nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn “giữ nhiệt” tốt.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: