Trang chủ Chứng khoán

BCG Energy 2025: Đẩy mạnh tái cấu trúc, mục tiêu lợi nhuận 211 tỷ đồng

Thu Hà

15/08/2025, 15:15

Ngày 14/8/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần BCG Energy (UPCoM: BGE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 80%, thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động...

Ban Chủ tọa đoàn điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2025 của BCG Energy.
Ban Chủ tọa đoàn điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2025 của BCG Energy.

Đây là đại hội được đánh giá mang tính bản lề, khi BCG Energy bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, công bố định hướng chiến lược và thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2025, kỳ vọng trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

CÁC NHÂN TỐ MỚI THAM GIA HĐQT ĐẾN TỪ NGÂN HÀNG NAM Á

Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của BCG Energy đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2023, chủ yếu nhờ hiệu suất ổn định của các nhà máy điện mặt trời và sự mở rộng của mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 50%, cải thiện đáng kể so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kiểm toán ghi nhận mức lỗ 766 tỷ đồng, khác biệt lớn so với con số lãi 394 tỷ đồng trước kiểm toán, nguyên nhân đến từ việc trích lập dự phòng quy mô lớn và chưa ghi nhận lợi nhuận từ các dự án hợp tác kinh doanh. Ban lãnh đạo nhấn mạnh, đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng tối đa, tạo nền tảng tài chính bền vững cho giai đoạn tới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của BCG Energy vẫn đang duy trì ổn định, các khoản trích lập dự phòng sẽ được hoàn nhập trong tương lai sau khi có các đánh giá tích cực hơn đối với các khoản đầu tư và phải thu. Hiện các dự án của công ty đang vận hành ổn định, thậm chí có lúc vượt công suất thiết kế. Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn vốn vẫn ở mức tích cực, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 1,05 lần và hệ số thanh toán hiện hành 2,28 lần.

Một trong những nội dung quan trọng được cổ đông thông qua tại đại hội là việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030. Hai thành viên đương nhiệm gồm ông Ng Wee Siong Leonard và ông Nguyễn Mạnh Chiến được tín nhiệm tái cử và tiếp tục đảm nhận lần lượt nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, đảm bảo tính liên tục trong quản trị và duy trì định hướng chiến lược đã đề ra.

Bên cạnh đó, ba gương mặt mới gồm ông Đặng Văn Hóa, bà Phạm Thị Mai Phương và ông Nguyễn Hữu Quốc đến từ Ngân hàng Nam Á đã chính thức gia nhập HĐQT BCG Energy. Đây là các nhân sự giữ vị trí quan trọng trong quản trị chiến lược, phát triển mạng lưới và khách hàng của Ngân hàng.

Sự tham gia của các nhân sự mới đến từ Ngân hàng Nam Á được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực chuyên môn sâu về tài chính - ngân hàng, tạo điều kiện để BCG Energy nâng cao năng lực hoạch định vốn và chuẩn hóa hoạt động quản trị. Khi kết hợp với kinh nghiệm điều hành lĩnh vực năng lượng tái tạo của các thành viên tái đắc cử, BCG Energy có thêm nền tảng để tối ưu cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố tính minh bạch trong quản trị.

5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của BCG Energy ra mắt đại hội.
5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của BCG Energy ra mắt đại hội.

Song song với bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu gồm hai gương mặt kỳ cựu là ông Đồng Hải Hà (Trưởng ban) và ông Nguyễn Viết Cương (Phó ban), và kiện toàn với nhân sự mới là ông Hoàng Quốc Trung.

TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN, ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN 211 TỶ ĐỒNG NĂM 2025

Đại hội cũng thống nhất định hướng chiến lược tái cấu trúc tập trung vào ba trọng tâm: thu hồi hoặc chuyển nhượng những khoản đầu tư chưa phát huy hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có dòng tiền ổn định và tỷ suất sinh lời cao; đồng thời đẩy mạnh mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp với thời gian triển khai nhanh, hiệu quả vốn tốt.

Hiện BCG Energy đã vận hành hơn 600 MW điện mặt trời, gần 300 MW đang triển khai và sở hữu danh mục gần 1GW dự án lớn trong Quy hoạch điện VIII, trải rộng từ điện mặt trời, điện gió đến điện rác.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ BCG Energy đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu hơn 1.226 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 211 tỷ đồng. Ban lãnh đạo BCG Energy kỳ vọng lợi nhuận năm 2025 sẽ đạt 230 tỷ đồng, kết quả cải thiện hơn nữa trong giai đoạn 2026–2027, hướng tới xóa toàn bộ lỗ lũy kế vào năm 2027.

Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2025 – 2029 của BCG Energy.
Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2025 – 2029 của BCG Energy.

Một điểm nhấn khác là kế hoạch cơ cấu lại tổng thể các khoản vay USD lớn, chuyển đổi sang VND nhằm giảm rủi ro tỷ giá. Mục tiêu của công ty là tái cơ cấu dứt điểm các khoản vay tổng giá trị 123 triệu USD trong Quý 4/2025 - Quý 1/2026, đây là các khoản vay thực hiện trong giai đoạn lãi suất vay nước ngoài rất thấp so với trong nước để tài trợ cho dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn và áp mái. Công ty nhận định việc tái cấu trúc này là bước đi cần thiết để ổn định tài chính và tạo dư địa cho đầu tư mới.

Về triển vọng ngành, ban lãnh đạo công ty khẳng định rủi ro lớn nhất cũng là cơ hội lớn nhất của năng lượng tái tạo chính là chính sách; hiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ liên tục được hoàn thiện, mở ra cơ hội để BCG Energy tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Kết thúc đại hội, thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo BCG Energy gửi tới cổ đông là quyết tâm phục hồi mạnh mẽ, minh bạch trong quản trị và phát triển bền vững. Với nền tảng công suất hiện có, danh mục dự án đa dạng và đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn, BCG Energy kỳ vọng sớm gỡ bỏ diện hạn chế giao dịch cổ phiếu trong quý 3/2025, khôi phục thanh khoản và mở ra chương tăng trưởng mới trên “đường đua xanh” của ngành năng lượng tái tạo Việt Nam.

