Không chỉ dừng ở việc nhận trợ cấp nhằm phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Nhật Dương
12/03/2026, 16:26
Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chuyên gia cho rằng cần tính đến những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Cần làm tốt đồng thời việc tư vấn, giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động...
Thực hiện chính
sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ và
phát triển thị trường lao động. Đây là nhóm chính sách nhằm hỗ trợ cho người
lao động, chủ sử dụng lao động để bảo vệ, duy trì việc làm; ngăn ngừa, hạn
chế sa thải lao động dẫn đến thất nghiệp.
MỞ RỘNG CƠ HỘI TIẾP CẬN ĐẾN NHIỀU NHÓM LAO ĐỘNG
Đánh giá về việc thực hiện
chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua, PGS.TS Nguyễn Thị Lan
Hương, nguyên
Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (thuộcBộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ), cho rằng bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là “phao cứu sinh” của
người lao động, mà còn tác động tích cực đến doanh nghiệp và thị trường lao động.
Chính sách này góp phần giảm
chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ tuyển dụng lại lao động đã qua đào tạo, tạo điều
kiện cho việc tái cấu trúc sản xuất. Bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế làn sóng
thất nghiệp, thúc đẩy người lao động bồi dưỡng kỹ năng, đồng thời cung cấp
thông tin minh bạch hơn về thị trường thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm.
Sau nhiều năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp
đã trở thành một chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp người lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn mất việc,
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực và thị trường lao động trở
nên ổn định hơn.
Tuy nhiên, theo bà Hương, một
thực tế cần xem xét là hiện số lao động phi chính thức dù chiếm hơn
60% lực lượng lao động trên thị trường, song vẫn chưa có cơ hội tiếp cận chính sách
này. Đáng chú ý, 1/3
trong số họ lại không tham gia bất kỳ chính sách an sinh xã hội nào.
Với lao động phi chính thức, công việc
của họ thường không ổn định, thu nhập bấp bênh, quan hệ lao động lỏng lẻo. Khi
công nghệ phát triển, mối quan hệ lao động ngày càng linh hoạt và biến động. Dù nhóm này có khả
năng và ý thức tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng còn thiếu cơ hội tiếp
cận.
“Nếu mở rộng được đối tượng
tham gia sang khu vực phi chính thức, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ đạt được
lợi ích kép,
khi vừa bảo vệ nhóm lao động yếu thế, vừa giảm tỷ lệ lao động phi chính thức và
tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp”, bà Hương nhấn mạnh.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng cần
có lộ trình triển khai phù hợp, đáp ứng nhu cầu của
người lao động. Có
thể xem xét đến các nhóm giải pháp như tăng cường năng lực của
các trung tâm dịch vụ việc làm; xây dựng cơ sở dữ liệu số cập nhật liên tục về
thị trường lao động; phát triển hạ tầng về dịch vụ việc làm…
Khi có dữ liệu
minh bạch, hệ thống kết nối mạnh, cơ quan quản lý không chỉ dễ dàng theo dõi thị
trường, triển khai chính sách hợp lý, mà người lao động cũng có thêm nhiều cơ hội
tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội.
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Về khung chính sách, Luật Việc làm
(sửa đổi) năm 2025 cũng
có nhiều điểm mới liên quan đến nội dung bảo hiểm thất
nghiệp,
như mở rộng đối tượng tham gia, nới điều kiện hưởng, bổ sung thêm các chế độ hỗ
trợ tiền ăn khi học nghề… Tất cả những điều này sẽ góp phần khẳng định tính
nhân văn trong chính sách, khuyến khích người lao động tham gia.
Thực hiện tốt hơn chính
sách bảo hiểm thất
nghiệp, chuyên gia cho rằng cần tính đến
các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đơn cử, các trung tâm dịch vụ việc làm cần được
xem là đơn vị sự nghiệp có đủ nguồn lực, quyền hạn để làm tốt cả 3 nhiệm vụ tư
vấn,
giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động; hỗ trợ đào tạo nghề.
Ngoài ra, để người lao động
tiếp cận và hiểu rõ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, cần tăng cường truyền
thông trên các nền tảng công nghệ số, thông qua người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội,
các kênh truyền thông hiện đại…
Cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của
chính sách bảo hiểm
thất nghiệp, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng
Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội, cho biết trong bối cảnh thị trường lao động chuyển dịch,
chính sách hỗ trợ học nghề mới thực sự đem lại hiệu quả bền vững.
Thay vì loay
hoay tìm kiếm những công việc lao động chân tay tương tự, người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm
tư vấn, định hướng và hỗ trợ chi phí để học một nghề mới phù hợp với nhu cầu của
xã hội hiện tại,
như thương mại điện tử, logistics, kỹ thuật viên công nghệ...
Đây là quá trình
đào tạo lại mang tính sống còn, giúp lao động yếu thế nâng cấp bản thân và quay
trở lại thị trường với
tâm thế vững vàng hơn.
Ban hành 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp
14:12, 02/02/2026
Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
10:30, 23/01/2026
6 trường hợp người lao động được xem là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp
Theo đó, kỳ thi diễn ra vào hai ngày 30, 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực. Thí sinh không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký...
Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già
Quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thay vì chỉ nhìn nhận đây là áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội, nhiều quốc gia đang coi sự gia tăng của nhóm dân số cao tuổi như một cơ hội để phát triển các ngành kinh tế mới...
Vạch trần đường dây thuốc giả Hoàng Minh Đường
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa phòng khám Hoàng Minh Đường, do cựu nhân viên ngân hàng Hoàng Văn Toàn cầm đầu. Với bài thuốc gia truyền giả mạo, quảng cáo trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa gần 87.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.
Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026
Bộ Y tế dự báo trong năm 2026, nước ta tiếp tục có nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới; đồng thời, tiếp tục gia tăng các bệnh lưu hành trong nước nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch...
FDI và thị trường lao động chất lượng cao: Áp lực đối với nguồn nhân lực Việt Nam
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong các ngành sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội về việc làm và chuyển giao công nghệ, làn sóng FDI cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: