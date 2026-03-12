Thứ Năm, 12/03/2026

Blog chứng khoán: Một miếng khi đói…

iTrader

12/03/2026, 16:32

Thanh khoản hôm nay không tăng mạnh như mong đợi mà còn giảm, cho thấy hoạt động chốt lời ngắn hạn cũng nhẹ nhàng. Biên độ giảm rộng chủ yếu do bên mua chặn giá hơi sâu để đón lõng lượng hàng T+ và không được khớp.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Với biên lợi nhuận ngắn hạn khá tốt sau hơn 1 vòng quay, những nhà đầu cơ muốn an toàn thường sẽ bán ra. Những phiên như vậy là điều kiện tốt để kiểm tra quan điểm về triển vọng tạo đáy, nhất là khi giá dầu lại tăng mạnh và xung đột vẫn tăng nhiệt.

Thông thường phản ứng ban đầu của thị trường trước các sự kiện nóng là khá hoảng, nhưng sau đó sẽ bình tĩnh dần. Các đợt bán tháo và giải chấp làm gia tăng quán tính giảm. Nếu áp lực bán kỹ thuật qua đi thì chỉ còn lại hiệu ứng tâm lý của những nhà đầu tư muốn giảm rủi ro (chủ động quyết định có bán hay không), yếu tố có thể thay đổi tùy thuộc thông tin và diễn biến thực tế của thị trường.

Ví dụ như hôm nay, áp lực giải chấp không có, các nhà đầu tư bán ra hoặc là muốn tranh thủ giá hồi kỹ thuật để cắt lỗ chủ động, hoặc chốt lời hàng bắt đáy. Vì vậy thanh khoản thấp có thể xem là một tín hiệu tốt khi lượng hàng không lớn. Tổng giá trị khớp hai sàn phiên này khoảng 26,1k tỷ chưa kể thỏa thuận, so với hai phiên đầu tuần thì giảm tới hơn một phần ba. Lượng hàng này được giữa lại và hẳn phải có kỳ vọng cao hơn mức vài phần trăm T+.

Dĩ nhiên thanh khoản thấp một phiên không có nhiều ý nghĩa vì nếu đêm nay lại xuất hiện diễn biến mới, phát ngôn nào đó bất ngờ thì tâm lý sẽ lại thay đổi. Nhịp test cung và test tâm lý cần nhiều phiên để biết chắc rằng nỗi sợ hãi đã “chai lỳ”. Thực tế mức giảm ở cổ phiếu nhịp này là khá lớn, không ít về vùng giá quanh tháng 5/2025, thậm chí là đáy tháng 4/2025. Nếu các rắc rối về giá dầu, vận tải biển qua nhanh thì ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp cũng sẽ nhẹ và mức chiết khấu giá như vậy là hời!

Với mức giảm giá hôm nay (khoảng 130 mã giảm hơn 1%), lợi nhuận T+ đã co hẹp đáng kể. Điều này sẽ làm giảm áp lực bán ngắn hạn, trừ phi đột nhiên giá giảm mạnh khiến vị thế đang lời thành lỗ. Khả năng cao phiên cuối tuần nếu không có rắc rối gì mới từ bên ngoài thì trạng thái dao động yếu với biên độ hẹp sẽ tiếp tục trên nền thanh khoản thấp.

Vẫn giữ quan điểm lúc này chưa phải thời điểm hoạt động mạnh. Nếu quan điểm bắt đáy là để đầu cơ thì hãy đầu cơ, không nên chuyển thành nắm giữ dài hạn. Tính bất định trong các sự kiện ngoại biên vẫn còn. Chừng nào thanh khoản còn thấp thì chiến lược phòng thủ vẫn chiếm ưu thế.

Thị trường phái sinh hôm nay dự trù cho một nhịp giảm mạnh khi basis F1 trong lúc chờ VN30 đã chiết khấu tới gần 30 điểm. Vào phiên mức chiết khấu có hẹp lại nhưng vẫn duy trì rất rộng và F1 từ chối các nhịp tăng intraday của VN30, ví dụ từ 1858.xx lên gần 1881.xx khiến các vị thế Long gần như vô ích. Basis này cũng khiến nhịp điều chỉnh của VN30 không thể Short được. Thị trường này phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng với diễn biến phục hồi hiện tại.

Với áp lực bán trên thị trường cơ sở không nhiều, cơ hội để ổn định đang mở rộng với điều kiện biến động quốc tế không có gì mới. Nên chú ý quan sát giao dịch của các cổ phiếu trong tầm ngắm, nhất là ở thời điểm thị trường giảm, để biến nhu cầu bán thực sự đến mức nào. Chiến lược là canh mua giá thấp, Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1859.8. Cản gần nhất ngày mai là 1868; 1872; 1882; 1891; 1905; 1921. Hỗ trợ 1858; 1844; 1834; 1815; 1801; 1792.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã tăng nhẹ 10% so với buổi sáng nhưng giá cổ phiếu không yếu thêm. Đó là tín hiệu nâng đỡ tích cực hơn, bất chấp vài trụ lớn chịu thêm sức ép.

