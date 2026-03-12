Cầu bắt đáy chống đỡ tốt, biên độ giảm không mở rộng
Kim Phong
12/03/2026, 15:34
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã tăng nhẹ 10% so với buổi sáng nhưng giá cổ phiếu không yếu thêm. Đó là tín hiệu nâng đỡ tích cực hơn, bất chấp vài trụ lớn chịu thêm sức ép.
VN-Index đóng cửa giảm 1,08% (-18,73 điểm), không thay đổi
nhiều so với phiên sáng (giảm 1,09%). Tuy nhiên độ rộng có cải thiện nhẹ, sàn HoSE
ghi nhận 138 mã tăng/205 mã giảm (chốt phiên sáng là 91 mã tăng/226 mã giảm).
Mặt bằng giá thực ra không có cải thiện rõ nét vì những mã
chịu sức ép mạnh từ bên bán vẫn giảm tương đối mạnh, chỉ là không sâu thêm. Thống
kê VN-Index cuối ngày có 132 mã giảm quá 1%, cải thiện nhẹ so với phiên sáng
(150 mã). Số giảm sâu quá 2% là 65 mã, không khác nhiều so với phiên sáng (72 mã).
Thay đổi lớn hơn nằm ở nhóm phục hồi tăng. 83 mã tăng vượt
1% so với tham chiếu bao gồm khá nhiều cổ phiếu thanh khoản cao và hiện diện
nhiều mã tầm trung. VCG, DPM, NVL, GEG, PAC kịch trần. DGC tăng 4,12%, BSR tăng
4,56%, DCM tăng 4,26%, EVF tăng 2,08%, GEL tăng 3,6%, GEX tăng 1,03%, PC1 tăng
2,25%, CII tăng 2,53%... đều có thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Mặc dù số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% kém xa số giảm sâu
trên 1% nhưng khả năng thu hút dòng tiền không quá chênh lệch. Cụ thể 83 mã mạnh
nhất sàn HoSE đóng góp 31,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn này thì 132 mã yếu nhất
chiếm 46%. Nói một cách đơn giản thì sự phân hóa về tổng thể là không rõ ràng,
nhưng những cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh thì đều tăng giá nổi bật. Đây là hệ
quả của sự lựa chọn, chứ không phải xu hướng chốt lời ngắn hạn đồng loạt.
Dĩ nhiên nếu các blue-chips có thể mạnh hơn thì VN-Index hôm
nay đã có thể điều chỉnh nhẹ hơn nữa. Rổ VN30 cuối ngày chỉ có 6 mã tăng/23 mã
giảm, thậm chí 16 mã còn giảm vượt 2%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả
năng chi phối điểm số thì duy nhất VHM tham chiếu, còn lại toàn giảm, với BID
giảm 2,28%, CTG giảm 2,28%, GAS giảm 4,17%, TCB giảm 3,54%, MBB giảm 2,05%, HPG
giảm 2,19%, VPB giảm 2,65%.
So với phiên sáng mức độ cải thiện giá của nhóm blue-chips là
không rõ ràng. Thống kê có 15 mã trong rổ VN30 tăng giá so với mức chốt phiên sáng
thì cũng 12 mã khác tụt giá. Tiếc rằng VIC lại trượt giảm tới 1,36% và đảo chiều
giảm xuống dưới tham chiếu 0,68% khiến VN-Index mất đi động lực quan trọng. Hai
mã dầu khí là GAS và PLX cũng suy yếu rất nhiều: GAS giảm thêm 1,3% chiều nay và
PLX rơi thêm 1,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã tăng mua 75% so với phiên
sáng giúp đảo ngược vị thế ròng thành +278,1 tỷ đồng, sau khi bán ròng 487,4 tỷ
trước đó. Hoạt động mua thêm này đã giúp giảm quy mô bán ra sau hai phiên trước
mua ròng khoảng 2,2 ngàn tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Các mã bị bán đáng chú ý
hôm nay là FPT -125,6 tỷ, VHM -97,5 tỷ, TMS -92,5 tỷ, BSR -85,3 tỷ, HPG -78,5 tỷ,
PLX -76,2 tỷ, SSI -71,9 tỷ. Phía mua ròng có MWG +244,9 tỷ, VNM +98,9 tỷ, VCI
+65,1 tỷ, DPM +55,3 tỷ, DGC +51 tỷ.
Việc VN-Index mất điểm hôm nay không quan trọng bằng số lượng
cổ phiếu điều chỉnh sâu. Độ rộng cho thấy diễn biến chốt lời là phổ biến và nằm
trong kịch bản thị trường kỳ vọng. Các nhà đầu tư bắt đáy thành công đạt lợi
nhuận tốt muốn rút ra là điều bình thường. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm
nay giảm 6,2%, xuống thấp nhất 13 phiên phản ánh sức ép ngắn hạn không dồn dập.
Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào
Thanh khoản hôm nay không tăng mạnh như mong đợi mà còn giảm, cho thấy hoạt động chốt lời ngắn hạn cũng nhẹ nhàng. Biên độ giảm rộng chủ yếu do bên mua chặn giá hơi sâu để đón lõng lượng hàng T+ và không được khớp.
Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào
Nhóm cổ phiếu tiền mặt dồi dào và cổ tức cao thường thuộc về các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững mạnh, đòn bẩy thấp. Với dòng tiền ổn định, đây là lớp tài sản phòng thủ tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.
Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh
Lợi nhuận ngắn hạn khá tốt trong 2 phiên tăng vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu hiện thực hóa, đẩy cổ phiếu giảm giá cả loạt trong phiên sáng nay. VN-Index chốt phiên giảm 1,09% với số mã đỏ nhiều gấp 2,5 lần số xanh.
Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed
“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...
Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?
Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: