Cầu bắt đáy chống đỡ tốt, biên độ giảm không mở rộng

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã tăng nhẹ 10% so với buổi sáng nhưng giá cổ phiếu không yếu thêm. Đó là tín hiệu nâng đỡ tích cực hơn, bất chấp vài trụ lớn chịu thêm sức ép.

VN-Index đóng cửa giảm 1,08% (-18,73 điểm), không thay đổi nhiều so với phiên sáng (giảm 1,09%). Tuy nhiên độ rộng có cải thiện nhẹ, sàn HoSE ghi nhận 138 mã tăng/205 mã giảm (chốt phiên sáng là 91 mã tăng/226 mã giảm).

Mặt bằng giá thực ra không có cải thiện rõ nét vì những mã chịu sức ép mạnh từ bên bán vẫn giảm tương đối mạnh, chỉ là không sâu thêm. Thống kê VN-Index cuối ngày có 132 mã giảm quá 1%, cải thiện nhẹ so với phiên sáng (150 mã). Số giảm sâu quá 2% là 65 mã, không khác nhiều so với phiên sáng (72 mã).

Thay đổi lớn hơn nằm ở nhóm phục hồi tăng. 83 mã tăng vượt 1% so với tham chiếu bao gồm khá nhiều cổ phiếu thanh khoản cao và hiện diện nhiều mã tầm trung. VCG, DPM, NVL, GEG, PAC kịch trần. DGC tăng 4,12%, BSR tăng 4,56%, DCM tăng 4,26%, EVF tăng 2,08%, GEL tăng 3,6%, GEX tăng 1,03%, PC1 tăng 2,25%, CII tăng 2,53%... đều có thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Mặc dù số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% kém xa số giảm sâu trên 1% nhưng khả năng thu hút dòng tiền không quá chênh lệch. Cụ thể 83 mã mạnh nhất sàn HoSE đóng góp 31,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn này thì 132 mã yếu nhất chiếm 46%. Nói một cách đơn giản thì sự phân hóa về tổng thể là không rõ ràng, nhưng những cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh thì đều tăng giá nổi bật. Đây là hệ quả của sự lựa chọn, chứ không phải xu hướng chốt lời ngắn hạn đồng loạt.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sức ép và khả năng nâng đỡ ở các cổ phiếu rất khác nhau.

Dĩ nhiên nếu các blue-chips có thể mạnh hơn thì VN-Index hôm nay đã có thể điều chỉnh nhẹ hơn nữa. Rổ VN30 cuối ngày chỉ có 6 mã tăng/23 mã giảm, thậm chí 16 mã còn giảm vượt 2%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng chi phối điểm số thì duy nhất VHM tham chiếu, còn lại toàn giảm, với BID giảm 2,28%, CTG giảm 2,28%, GAS giảm 4,17%, TCB giảm 3,54%, MBB giảm 2,05%, HPG giảm 2,19%, VPB giảm 2,65%.

So với phiên sáng mức độ cải thiện giá của nhóm blue-chips là không rõ ràng. Thống kê có 15 mã trong rổ VN30 tăng giá so với mức chốt phiên sáng thì cũng 12 mã khác tụt giá. Tiếc rằng VIC lại trượt giảm tới 1,36% và đảo chiều giảm xuống dưới tham chiếu 0,68% khiến VN-Index mất đi động lực quan trọng. Hai mã dầu khí là GAS và PLX cũng suy yếu rất nhiều: GAS giảm thêm 1,3% chiều nay và PLX rơi thêm 1,7%.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã tăng mua 75% so với phiên sáng giúp đảo ngược vị thế ròng thành +278,1 tỷ đồng, sau khi bán ròng 487,4 tỷ trước đó. Hoạt động mua thêm này đã giúp giảm quy mô bán ra sau hai phiên trước mua ròng khoảng 2,2 ngàn tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Các mã bị bán đáng chú ý hôm nay là FPT -125,6 tỷ, VHM -97,5 tỷ, TMS -92,5 tỷ, BSR -85,3 tỷ, HPG -78,5 tỷ, PLX -76,2 tỷ, SSI -71,9 tỷ. Phía mua ròng có MWG +244,9 tỷ, VNM +98,9 tỷ, VCI +65,1 tỷ, DPM +55,3 tỷ, DGC +51 tỷ.

Việc VN-Index mất điểm hôm nay không quan trọng bằng số lượng cổ phiếu điều chỉnh sâu. Độ rộng cho thấy diễn biến chốt lời là phổ biến và nằm trong kịch bản thị trường kỳ vọng. Các nhà đầu tư bắt đáy thành công đạt lợi nhuận tốt muốn rút ra là điều bình thường. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay giảm 6,2%, xuống thấp nhất 13 phiên phản ánh sức ép ngắn hạn không dồn dập.